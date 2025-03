Forslag om fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest har i dag godkendt fusionsplan- og redegørelse for de nedenfor anførte afdelinger begge under Investeringsforeningen Danske Invest:

Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Kina KL, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0010295336) Nye Markeder KL, klasse DKK d (ISIN-kode: DKDK0015710602)







Forslaget vil blive behandlet på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 10. april 2025.



Fusionsdokumenterne med bilag vil fra den 13. marts 2025 være tilgængeligt til gennemsyn på foreningens hjemmeside www.danskeinvest.dk og på foreningens kontor.

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup

Adm. direktør