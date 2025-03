Styrelsen i Cortus Energy AB ("Bolaget") beslutar om riktad emission för att ersätta befintligt låneavtal och kallar till extra bolagsstämma

Riktad emission av aktier till Green Energy Revolution AB

Styrelsen i Cortus Energy AB beslöt idag rikta en emission av 30 miljoner aktier à 0,20 kr per aktie för en likvid av 6 MSEK till AB Grundstenen 175573 u n t Green Energy Revolution AB, 559507-0235. Teckningstid är den 15 mars 2025 med likvid inom 7 dagar. Efter emission kommer de inneha 19,6% av Bolaget. Kursen 0,20 kr motsvarar en rabatt om cirka 10% mot den senaste tidens vägda snittkurs. Emissionen innebär en utspädning om 24,4 procent.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet att skyndsamt stärka Cortus Energys kassa.

Priset har bestämts genom förhandling mellan två oberoende parter på armlängds avstånd, i beaktande av storlek på rabatt och styrelsen bedömer således att det är marknadsmässigt.

Antalet aktier ökar med 30 miljoner och aktiekapital med 697 708,1803 SEK.

Riktad emission av aktier till Unidaco Ltd

Styrelsen i CE beslöt idag att kalla till en extra bolagsstämma den 24 mars 2025 på Bolagets kontor i Kista, för att fatta beslut om en riktad emission av aktier till Unidaco Ltd, London. Då Bolagets styrelseledamot Mathi Alagan är styrelseordförande i Unidaco Ltd faller ett sådant beslut under den s k Leo-lagen varvid krävs en majoritet av minst 90% av närvarande aktieägare på en bolagsstämma. Kallelse publiceras genom separat pressmeddelande.

Styrelsen föreslår att en emission av upp till 50 miljoner aktier riktas till Unidaco Ltd, London, för en teckningskurs av 0,20 kr per aktie för en total likvid av högst 10 MSEK. Skulle Unidaco Ltd teckna fullt skulle det medföra en ägarandel om cirka 29% i Bolaget efter emission. Teckningsdag är 31 mars 2025 med likvid inom 7 dagar. Emissionen innebär en utspädning om 40,65 procent. Tillstånd från ISP (Inspektionen för strategiska produkter krävs för investeringen eftersom den kommer från ett land utanför EU.

Mathi Alagan deltog inte i styrelsens beslut p g a jäv.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet att skyndsamt stärka Cortus Energys kassa. Priset har bestämts genom förhandling mellan två oberoende parter på armlängs avstånd, i beaktande av storlek på rabatt och styrelsen bedömer således att det är marknadsmässigt.

Antalet aktier ökar med 50 miljoner och aktiekapital med 1 162 846,9671 SEK.

Total ökning av antalet aktier och aktiekapital genom båda emissionerna blir maximalt 50 miljoner aktier och aktiekapital med 1 162 846,9671 SEK.

Emissionslikviden från de riktade emissionerna avses användas till rörelsekapital och återbetalning av brygglån.

Låneavtalet från 13 januari 2025

Låneavtalet om 10 MSEK som ingicks mellan Bolaget och Unidaco Ltd ersätts av dessa två riktade emissioner. Därmed upphör även det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 30 december 2024 mellan Unidaco Ltd och styrelseordföranden Richard Bagge.

Kommentar Rolf Ljunggren, VD

”Vi föredrar en emission framför ett lån. Det signalerar ett långsiktigt commitment från Unidaco på ett helt annat sätt, förutom att det besparar oss 1,5 MSEK i årliga räntekostnader jämfört med lånet. Våra diskussioner med dem om en mer substantiell finansiering i syfte att bygga ut kapaciteten i Höganäs pågår och har tagit ett steg närmare i och med detta. Därutöver pågår diskussioner om samarbete avseende både försäljning av bolagets teknologi samt försäljning av biokol. Ett samarbetsavtal mellan Cortus Energy och Unidaco väntas vara klart inom kort.”

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 mars 2025 kl. 15:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf. VD, Cortus Energy AB (publ)

E-post: rolf.ljunggren@cortus.se

Telefon: +46 (0)8 588 866 30

Om Cortus Energy AB (publ)

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.cortus.se

Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Cortus Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

