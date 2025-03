Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös 2024: Parantunut kannattavuus ja vahva kassavirta haastavana vuonna

RAPALA VMC OYJ, Tilinpäätöstiedote, 5.3.2025 klo 17.00 EET





Tammi–joulukuu (FY) lyhyesti:

Liikevaihto oli 220,9 MEUR, ja vertailuvuoden tasolla (221,6). Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna liikevaihto nousi 1 % edellisestä vuodesta.

Liikevoitto oli 8,6 MEUR (4,0).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 6,2 MEUR (5,6).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 23,4 MEUR (20,6).

Varaston arvo oli 84,2 MEUR (87,5).

Tilikauden voitto oli 0,4 MEUR (-7,3).

Osakekohtainen tulos oli -0,07 EUR (-0,20).

Osinkoehdotus on 0,00 EUR per osake (0,00).

Ohjeistus vuodelle 2025: Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton* odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta.

Heinä–joulukuu (H2) lyhyesti:

Liikevaihto oli 100,4 MEUR, mikä oli 3 % edellistä vuotta matalampi (103,7). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto oli 3 % edellistä vuotta matalampi.

Liikevoitto oli -2,6 MEUR (-0,4).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 0,0 MEUR (0,3).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,2 MEUR (2,0).

Tilikauden tappio oli -4,2 MEUR (-6,2).

Osakekohtainen tulos oli -0,14 EUR (-0,17).

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Lars Ollberg: ”Saavutimme viime vuonna useita strategisia tavoitteitamme. Liiketoimintamme vakiintui, joka luo hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle. Keskityimme strategiamme mukaisesti brändiemme arvon, asiakassuhteidemme sekä markkina-asemamme vahvistamiseen erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Vaikka vuoden alussa kohtasimme haastavia kaupallisia olosuhteita, onnistuimme parantamaan liiketoimintamme tulosta.

Myyntimme pysyi vakaana 220,9 miljoonassa eurossa (221,6 MEUR), ja vertailukelpoinen liiketulos parani 6,2 miljoonaan euroon (5,6 MEUR). Kannattavuutemme parani vuoden molemmilla puoliskoilla, vaikkakin toisen vuosipuoliskon raportoitu liiketulos laski -2,6 MEUR:oon (-0,4 MEUR) kertaluonteisten erien vuoksi. Nämä kertaluonteiset erät liittyivät toimenpiteisiin jotka mahdollistavat jatkossa matalamman kulutason. Varastotasomme laski 84,2 miljoonaan euroon (87,5 MEUR), mikä osoittaa onnistunutta varastonhallintaa ja myynnin optimointia. Operatiivinen kassavirtamme oli 23,4 miljoonaa euroa (20,6 MEUR), mikä kuvastaa parantunutta nettokäyttöpääomaa sekä resurssien ja toimintojen tehokasta hallintaa. Toimitusvarmuutemme on alan korkeimpia, ja asiakastyytyväisyys on huomattavasti parantunut.

Työntekijöidemme työtyytyväisyys on parantunut ja henkilöstökyselyjen palautteet ovat olleet pääosin erittäin positiivisia. Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme ja tulemme kiinnittämään entistä enemmän huomiota hyvän yhteishengen kehittämiseen. Tiivistimme kauden aikana myös johtoryhmämme työskentelyä. Strategiamme heijastaa sitoumustamme edistää vastuullisuutta tuotteissamme, asiakassuhteissamme, maailmanlaajuisessa toiminnassamme ja sidosryhmäsuhteissamme. Tavoitteenamme on integroida kestävyys kaikkiin liiketoimintamme osa-alueisiin.

Pohjois-Amerikka pysyy suurimpana markkina-alueenamme, jossa asemamme säilyi vahvana. Uuden Rapala CrushCity -tuotteen lanseeraus on ylittänyt odotuksemme ja se on ollut eräs viime vuosien onnistuneimpia aluevaltauksia. Tämä uusi tuoteryhmä on avannut meille uusia kuluttajaryhmiä erityisesti nuorempien harrastajien joukossa, ja he muodostavat kasvavan ja merkittävän asiakasryhmän. CrushCity on edelleen vahvistanut suhteitamme Pohjois-Amerikan suurimpiin jälleenmyyjiin.

Toinen merkittävä saavutus on ollut 13 Fishingin onnistunut integraatio Rapala USA:n kanssa. Tämän toimenpiteen seurauksena 13 Fishingin toiminta on nyt kannattavaa, ja tuotevalikoima on uudistunut sekä kesä- että talvikalastustuotteiden osalta. Asiakkaamme ovat laajalti ottaneet uuden malliston valikoimiinsa.

Vaikka Euroopan markkinoilla on ollut haasteita kuluttajien varovaisuuden vuoksi, olemme onnistuneet parantamaan ja tehostamaan toimintaamme. Kannattavuutemme alueella on parantunut vuoden 2024 aikana. Operatiivisen tehokkuuden parantuminen näkyy lyhentyneinä toimitusaikoina ja asiakastyytyväisyyden lisääntymisenä. Euroopan myyntimme keskittyy erityisesti Rapala-tuotteiden sekä Okuma-vapojen ja -kelojen myyntiin ja markkinointiin.

Aasian markkinoilla on myös tapahtunut myynnin ja kannattavuuden kasvua. Aloitimme Okuma-tuotteiden myynnin Thaimaassa ja Koreassa. Talviurheilu- liiketoiminta on ollut haastavaa, mutta olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä myynnin tukemiseksi.

Uistin- ja veitsituotannon keskittäminen Viroon on tuottanut tuloksia: varastot ja läpimenoajat ovat lyhentyneet merkittävästi, ja olemme saavuttaneet merkittäviä säästöjä operatiivisissa kustannuksissa. Anaplan-logistiikkatyökalun käyttöönotto on parantanut varaston laatua ja täyttöasteita,

Uusien tuotteiden kehitys etenee aikataulussa, ja tuotekehitysorganisaatiomme yhteistyö Pohjois-Amerikan, Euroopan ja APACin alueilla noudattaa "Think Global – Act Local" -strategiaa. Esimerkkinä tästä on Rapala CrushCity -tuoteperheen maailmanlaajuinen menestys pehmytuistinmarkkinoilla, jossa se on nopeasti noussut kategoriassaan myydyimpien tuotteiden joukkoon kaikilla mantereilla. Lähes kaikki uistimemme suunnitellaan Suomen modernissa tuotekehityskeskuksessa Vääksyssä.

Vuosi 2024 on ollut meille vakautuksen vuosi. Uskomme, että uusittu strategiamme tuo lisäarvoa asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. Jatkamme investointeja kasvuun ja tehokkuuteen vahvistaaksemme asemaamme yhtenä johtavista yhtiöistä kalastusvälinemarkkinoilla. Odotamme liikevaihtomme ja liikevoittomme kasvavan vuoden 2025 aikana.”

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2024 2023 % 2024 2023 % Liikevaihto 100,4 103,7 -3 % 220,9 221,6 0 % Liikevoitto -2,6 -0,4 -550 % 8,6 4,0 115 % % liikevaihdosta -2,6 % -0,4 % 3,9 % 1,8 % Vertailukelpoinen liikevoitto* 0,0 0,3 -100 % 6,2 5,6 11 % % liikevaihdosta 0,0 % 0,3 % 2,8 % 2,5 % Liiketoiminnan nettorahavirta 5,2 2,0 160 % 23,4 20,6 14 % Nettovelkaantumisaste % 39,8 % 51,8 % 39,8 % 51,8 % Tulos per osake, EUR -0,14 -0,17 18 % -0,07 -0,20 66 %

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö

Vuonna 2024 toimintaympäristö säilyi kohtuullisena. Laskenut inflaatio paransi kuluttajien luottamusta, mikä johti vilkkaampaan aktiivisuuteen vähittäiskaupassa. Kuluttajien kiinnostus kulutustuotteisiin kasvoi, ja arvokkaampien kestokulutushyödykkeiden myynti jatkoi elpymistään. Lisäksi suotuisat avovesikalastusolosuhteet jatkuivat pitkälle syksyyn, mikä toimi vastapainona poliittisille epävarmuustekijöille, jotka olisivat muutoin voineet vaikuttaa kulutukseen.

Liiketoimintakatsaus tammi–joulukuu 2024

Konsernin liikevaihto oli vuoden aikana viime vuoden tasolla raportoiduilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien muutoksilla oli lievästi positiivinen vaikutus myyntiin, ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 1 % vertailukaudesta.

Pohjois-Amerikka

Myynti Pohjois-Amerikassa kasvoi 1 % vertailukauteen nähden raportoiduilla valuuttakursseilla ja 1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Vastikään lanseeratut Rapala CrushCity -pehmytmuovivieheet edistivät merkittävästi myynnin kasvua. CrushCity vauhditti myös VMC-jigikoukkujen myyntiä. Myynti kasvoi lähes kaikissa tuoteryhmissä lukuun ottamatta vaappuja, joiden myyntiin vaikutti kalastustekniikan muutos, jossa suositaan pehmytmuovivieheitä vaappujen sijaan. Suotuisat sääolosuhteet syksyllä pidensivät täydennysmyyntikautta, ja markkinoita hallitsivat suuret vähittäiskauppaketjut. Talvikalastuskategorioissa jälleenmyyjien korkeat varastoarvot johtivat vähäisempiin ennakkotilausten toimituksiin vuoden jälkipuoliskolla.

Pohjoismaat

Myynti Pohjoismaissa laski 7 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla myynti laski 7 %.

Jälleenmyyjien varastotasot palautuivat terveelle tasolle, mutta yleinen taloustilanne vaikutti myyntiin negatiivisesti. Kulutustuotteiden kysyntä kasvoi, ja CrushCity-pehmytmuovivieheet vaikuttivat myönteisesti myyntiin. Operatiiviseen erinomaisuuteen panostaminen jatkui koko vuoden ajan, ja tämän ansiosta avovesikalastuksen tuoteryhmien myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Vahva keskittyminen päätuotemerkkeihin, kuten Rapala, Sufix ja Okuma, jatkui. Parantunut tuotteiden saatavuus tuki myyntiä vuoden jälkipuoliskolla.

Talvikalastusmyynti pysyi edellisvuoden tasolla, mutta suksikauppa laski jälleenmyyjien edelliseltä kaudelta jääneiden varastojen vuoksi. Sääherkkänä toimialana hiihtoliiketoimintaan vaikutti lisäksi epäedulliset sääolosuhteet, mikä osaltaan heikensi koko alueen myyntiä.

Muu Eurooppa

Muun Euroopan myynti kasvoi 2 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla myynti kasvoi 3 % edellisvuodesta.

Markkinatilanne säilyi haastavana, mutta myynti ylitti edellisvuoden tason. Kasvua tukivat onnistuneet tuotelanseeraukset (mm. CrushCity), vahva panostus Dynamite Baitsiin sekä positiivinen vire Okuma- ja VMC-brändeissä. Ranskassa myyntiä tukivat uutuustuotteet ja aikaiset kausitoimitukset, jotka kompensoivat heikkoja sääolosuhteita, minkä ansiosta myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Alueen kasvu tuli vahvasta positiivisesta vireestä ja keskittymisestä operatiiviseen erinomaisuuteen Isossa-Britanniassa ja Saksassa.

Kolmannen osapuolen jakelusopimusten päättymisellä oli pieni negatiivinen vaikutus alueen myyntiin.

Muu maailma

Raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna myynti muualla maailmassa laski 5 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla myynti laski 1 % edellisvuodesta.

Myynti laski useimmilla markkinoilla makrotaloudellisten vastatuulien ja varovaisen kuluttajakysynnän seurauksena. Aasian markkinoilla heikot valuuttakurssit suosivat paikallisesti valmistettuja tuotteita tuontitavaran sijaan, mikä vaikutti erityisesti Sufix-kalastussiimojen myyntiin. Etelä-Koreassa onnistunut Okuman lanseeraus toi kasvua, ja Australiassa CrushCity vauhditti myyntiä merkittävästi. Latinalaisessa Amerikassa myynti pysyi lähellä edellisvuoden tasoa, kiitos hyvän vireen ja keskittymisen Okumaan.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

FY FY Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2024 2023 % muutos % Pohjois-Amerikka 111,9 110,6 1 % 1 % Pohjoismaat 25,8 27,8 -7 % -7 % Muu Eurooppa 58,4 57,1 2 % 3 % Muu maailma 24,8 26,1 -5 % -1 % Yhteensä 220,9 221,6 0 % 1 %

H2 H2 Muutos Vertailukelpoinen MEUR 2024 2023 % muutos % Pohjois-Amerikka 50,5 52,3 -3 % -3 % Pohjoismaat 12,3 14,4 -15 % -15 % Muu Eurooppa 24,9 24,3 2 % 3 % Muu maailma 12,7 12,7 0 % 5 % Yhteensä 100,4 103,7 -3 % -3 %

Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen (ilman realisoitumattomia operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto nousi 0,6 MEUR edellisestä vuodesta. Raportoitu liikevoitto nousi 4,6 MEUR edellisvuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli positiivinen 2,4 MEUR (-1,6) vaikutus raportoituun liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 2,8 % (2,5) koko vuonna. Kannattavuutta painoi alhaisempi myynti ja myyntikate. Tämä kannattavuuden heikennys kuitenkin kompensoitiin täysin liiketoiminnan kulujen säästöillä. Myyntikatteen lasku johtui vahvoista toimenpiteistä hitaasti liikkuvien tuotteiden varaston purkamiseksi ja varastorakenteen parantamiseksi. Vuoden aikana saatiin päätökseen 6 MEUR:n säästöohjelma. Toimenpiteisiin kuului päätöksenteon tuominen lähemmäs paikallisia markkinoita sekä selkeiden vastuualueiden määrittäminen. Tämän seurauksena konsernin johtoryhmän kokoa pienennettiin kahdeksaan jäseneen.

Raportoitu liikevoittomarginaali oli 3,9 % (1,8) koko vuonna. Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia, joiden vaikutus oli -0,7 MEUR (0,2). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat nettotuotot olivat 3,1 MEUR (-1,9), joihin sisältyy voitto Kanadan jakelukeskuksen sale and leaseback -järjestelystä. Suurin osa kustannuksista liittyi globaalin johtoryhmän uudelleenjärjestelyyn ja muihin 6 miljoonan euron säästöohjelmasta johtuviin uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin.

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 8,1 MEUR (10,7) koko vuonna. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 8,8 MEUR (9,9) ja rahoituserien valuuttakurssitappiot (netto) 0,7 MEUR (0,8).

Koko vuoden nettotulos nousi 7,6 MEUR ollen 0,4 MEUR (-7,3) ja osakekohtainen tulos oli -0,07 EUR (-0,20).

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2024 2023 % 2024 2023 % Liikevaihto 100,4 103,7 -3 % 220,9 221,6 0 % Liikevoitto /-tappio -2,6 -0,4 -550 % 8,6 4,0 115 % Vertailukelpoinen liikevoitto * 0,0 0,3 -100 % 6,2 5,6 11 % Tilikauden voitto / tappio -4,2 -6,2 0,4 -7,3

* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2024 2023 % 2024 2023 % Liikevoitto/-tappio -2,6 -0,4 -550 % 8,6 4,0 115 % Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset 0,5 -0,3 300 % 0,7 -0,2 450 % Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1,9 0,9 133 % -3,1 1,9 -263 % Vertailukelpoinen liikevoitto 0,0 0,3 -100 % 6,2 5,6 11 %

Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Taloudellinen asema

Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 2,8 MEUR edellisestä vuodesta ja oli 23,4 MEUR (20,6 MEUR). Toinen peräkkäinen vahva operatiivisen kassavirran vuosi on tulos vahvasta keskittymisestä kassanhallintaan ja käyttöpääoman hallintaan. Varastot, korottomat varat ja korottomat velat kehittyivät suotuisasti, ja vuoden aikana käyttöpääomasta vapautui 19,7 MEUR (9,9).

Vuoden lopun varastoarvo oli 84,2 MEUR (87,5). Varastovarauksen muutos nosti varastoarvoa 0,3 MEUR ja valuuttakurssien muutokset niin ikään 1,3 MEUR. Varastojen orgaaninen vähennys oli 4,6 MEUR, ja samalla varastorakenne parani edellisvuoteen verrattuna. Alkuvuoden 2025 toimitusvarmuuden varmistamiseksi, saapuvia tavarantoimittajien lähetyksiä vastaanotettiin edellisvuotta aikaisemmin. Lisäksi oma tuotantokapasiteetti pidettiin korkeammalla tasolla vuoden loppupuolella. Nämä kaksi tekijää kasvattivat vuoden lopun varastoarvoa.

Investointien positiivinen nettorahavirta oli 5,0 MEUR (-9,5). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 4,2 MEUR (9,5) ja käyttöomaisuusmyynnit 9,2 MEUR (1,4). Investoinnit pidettiin matalalla tasolla, ja ne koostuivat pääasiassa tuotantokapasiteetin ylläpidosta sekä panostuksista uusiin tuotteisiin. Edellisvuoden menoihin sisältyi kustannuksia, jotka liittyivät tuotannon siirtoihin Venäjältä ja Suomesta Rapala VMC:n kampukselle Pärnuun, Viroon. Luovutuksiin sisältyi Kanadan kiinteistön myynti ja takaisinvuokraus.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 41,0 MEUR vuoden lopussa. Nettovelkaantumisaste laski ja omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta. Tämä on seurausta vahvasta operatiivisesta kassavirrasta ja parantuneesta käyttöpääomasta.

Konsernin rahoitussopimus 106 miljoonan euron vakuudellisten term ja revolving credit -lainojen jälleenrahoituksesta sisältää taloudellisia kovenanttiehtoja, jotka koskevat käytettävissä olevaa likviditeettiä (vähintään 22,5 MEUR), 12 kuukauden rullaavaa EBITDA:a (vähintään 10 MEUR), nettovelan suhdetta konsolidoituun omaan pääomaan (enintään 100 %), nettovelan määrää ja nettovelan suhdetta EBITDA:an (nettovelkaantumisaste). Nettovelan määrää koskeva kovenantti oli 90 MEUR testausajankohtana Q1/2024, 80 MEUR testausajankohtana Q2/2024 ja se oli 80 MEUR testausajankohtana Q3/2024. Korollisen nettovelan ja EBITDAn suhdetta koskeva kovenanttitaso oli 5,50 testausajankohtana Q1/2024, 4,25 testausajankohtana Q2/2024 ja se on 3,80 testausajankohtana Q3/2024 ja siitä eteenpäin. Kovenantit testataan säännöllisesti joko neljännesvuosittain tai jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Mikäli kovenanttiehtoja rikotaan, konsernin ja lainanantajien on neuvoteltava kovenanttirikkomuksen ratkaisemiseksi ja sovittava toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, jossa kovenanttirikkomus jää sopimatta, lainanantajilla on oikeus vaatia lainan ja kertyneiden korkojen kokonaista tai osittaista takaisinmaksua.

Testausajankohtina Q1/2024, Q2/2024, Q3/2024 ja Q4/2024 korollinen nettovelka oli 81,0 MEUR, 59,5 MEUR, 55,8 MEUR ja 61,8 MEUR. Korollisen nettovelan ja EBITDAn suhde puolestaan vastaavina testausajankohtina oli 5,30, 3,33, 3,25 ja 3,72. Kovenanttien laskentaan sisältyy tavanomaisia oikaisuja, jotka liittyvät pääosin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin tai omaisuuserien myyntiin, mistä syystä laskenta voi poiketa raportoiduista luvuista muualla tässä tiedotteessa. Konserni täyttää tällä hetkellä kaikki taloudellisten kovenanttien vaatimukset ja odottaa täyttävänsä rahoittajiensa vaatimukset myös tulevaisuudessa. Konsernin kassatilanne on hyvä ja kassavarat olivat 21,7 MEUR joulukuun 2024 lopussa.

Raportointikauden aikana konserni sopi kahdesta jatkosta rahoittajapankkien kanssa 106 miljoonan euron rahoitusjärjestelyille. Molemmat jatkosopimukset olivat kuuden kuukauden mittaisia, ja raportointipäivänä rahoitusjärjestelyt erääntyvät vuonna 2026, sisältäen 12 kuukauden jatko-option.

Konsernin omaan pääomaan sisältyy marraskuussa 2023 liikkeeseen laskettu 30,0 MEUR:n hybridilaina. Kertyneet, mutta kirjaamattomat korot hybridilainasta olivat 31. joulukuuta 2024 yhteensä 0,3 MEUR. Hallituksen päätöksen mukaisesti marraskuussa 2024 maksettiin 3,8 MEUR:n kertynyt korko, joka kirjattiin vähennyksenä konsernin omasta pääomasta.

Tunnusluvut

H2 H2 Muutos FY FY Muutos MEUR 2024 2023 % 2024 2023 % Liiketoiminnan nettorahavirta 5,2 2,0 160 % 23,4 20,6 14 % Korollinen nettovelka kauden lopussa 61,8 80,9 -24 % 61,8 80,9 -24 % Nettovelkaantumisaste % 39,8 % 51,8 % 39,8 % 51,8 % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 53,0 % 52,1 % 53,0 % 52,1 %

Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.

Strategian toteuttaminen

Konsernin strateginen visio on nousta valikoiduisaa kategorioissa maailmanlaajuisesti johtavaksi brändi- ja innovaatiokeskeiseksi urheilukalastusmarkkinoiden toimijaksi, luoden samalla poikkeuksellisia kokemuksia kalastajille ympäri maailmaa. Uudistettu “Together. One More Turn” -strategia vuosille 2024–2026 otettiin käyttöön alun perin syksyllä 2023. Strategiaa päivitettiin syksyllä 2024 ja laajennettiin kattamaan vuodet 2025–2027.

Painopisteenä on edelleen taseen vahvistaminen sekä omien brändien, erityisesti lippulaivabrändi Rapalan, jatkuva myynnin kasvu. Muutos kohti bränditaloa jatkuu rakentamalla ja kehittämällä brändi- ja markkinakeskeistä organisaatiota. Huippuluokan toimitusvarmuudella varustettu bränditalo varmistaa asemamme jälleenmyyjien ja verkkokauppakumppaneiden ensisijaisena valintana. Valmistuksen ja hankinnan huippuosaaminen pysyy toimintamme perustana ja vahvistaa yhteistyötämme avaintoimittajien kanssa. Kestävä kehitys säilyy keskeisenä kulmakivenä kaikessa toiminnassamme.

Tavoitteen saavuttamiseksi vuosien 2025–2027 strategiajaksolle määriteltiin seuraavat keskeiset pilarit:

RAPALA VMC EXCELLENCE -LIIKETOIMINTAMALLI – Sitoudumme yhdenmukaistamaan maailmanlaajuisia toimintojamme tavalla, joka parantaa läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa maailmanlaajuisesti tehokkaat operaatiot. Tärkeimpien johtamisprosessien yhdistäminen on avain markkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Keskeistä on yrittäjähenkisyyden säilyttäminen samalla kun keskitytään brändiarvoon ja vahvaan liiketoimintavastuuseen. Tavoiteorientoitunut organisaatio ja vakiintuneet prosessit mahdollistavat 1375 tiimin jäsenen tehokkaan innovoinnin, valmistuksen, hankinnan ja markkinoinnin.

KASVU JA KASSAVIRTA – Maksimoimme ainutlaatuisten vahvuuksiemme, kuten brändien, myyntiverkoston, jälleenmyyjäkumppanuuksien, tuotekehityksen ja valmistuksen, hyödyntämisen. Laajennamme Rapala-brändiä uusiin kategorioihin ja hyödynnämme jakelusynergioita uusimmilla brändeillämme (Okuma ja 13 Fishing). Olemme entistä vahvempia siellä, missä olemme jo vahvoja.

VALMISTUKSEN KILPAILUEDUN TURVAAMINEN – Jatkamme Pärnun-tuotantolaitoksen tehostamista ja tuottavuuden parantamista viime vuosien tuotannonsiirtojen jälkeen. Tavoitteenamme on varmistaa globaali kilpailukyky jatkuvilla tuottavuusparannuksilla ja kapasiteetin maksimaalisella hyödyntämisellä.

KESKITTYMINEN TOIMITUSKETJUN ERINOMAISUUTEEN – Yli kolmannes liikevaihdostamme tulee yhteistyökumppaneidemme valmistuksesta, mikä on keskeinen strateginen vahvuus. Nämä pitkäaikaiset kumppanit tarjoavat luotettavan ulkoistetun valmistusalustan, joka mahdollistaa tehokkaan skaalaamisen, joustavuuden lisäämisen ja kestävän kasvun. Heidän asiantuntemuksensa on keskeinen tekijä menestyksessämme.

Jatkamme toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistämistä ja hankintasuunnittelutyökalun (Anaplan) laajentamista sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Tämä mahdollistaa nopeamman käyttöpääoman kierron ja ajantasaiset toimitukset, mikä maksimoi myyntimahdollisuudet.

GLOBAALIN MYYNTIVERKOSTON YLLÄPITÄMINEN – Laajennettu myyntiverkostomme erottaa meidät kilpailijoista. Lyhyellä aikavälillä keskitymme operatiiviseen tehokkuuteen ja yrittäjähenkisyyden palauttamiseen.

PORTFOLIOHALLINTA – Jatkamme brändisalkun aktiivista yhtenäistämistä. Keskitymme Rapala-lippulaivabrändiin ja arvioimme liiketoiminnan suorituskykyä brändimyynnin perusteella.

Tuotekehitys

Vuoden 2024 merkittävin tuotelanseeraus oli Rapalan CrushCity-tuotesarja, jonka yli odotusten sujunut myynti vauhditti Rapalan kasvua pehmytvieheiden markkinassa. Rapalan tuotekehitys teki kuumeisesti töitä uusien CrushCity-mallien ja -kokojen parissa, jotta kasvu pehmytviehemarkkinassa jatkuisi tulevina vuosina yhtä vauhdikkaasti. Todisteena tuotelinjan vahvasta kiinnostuksesta CrushCity Imposter -pehmytviehe voitti parhaan tuotteen palkinnon pehmytviehesarjassa Australian Fishing Trade Association (AFTA) Awards -tilaisuudessa vuonna 2024.

Kovavieheiden markkinassa Rapala lanseerasi premium-segmenttiin pari uutuusviehettä: Precision Xtreme Mavrikin ja Sardan, joka on Rapalan kaikkien aikojen suurin, painavin ja kallein viehe. Tämä raskaaseen meriuisteluun kehitetty viehe sai toimialan suurimmilla messuilla runsaasti huomiota ja saavutti välittömästi tinkimättömimpienkin meriuistelijoiden luottamuksen erityisen kestävällä rakenteellaan.

Teknologian käyttö lisääntyy myös kalastuksessa. Live-kalastuksen kasvu näkyy alan trendeissä globaalisti ja Rapala lanseerasi tähän kalastuksen muotoon erityisesti kehitetyn vieheen, Jigging Rap Magnumin. Tämä viehe on suunniteltu näkymään livekaiun keilassa erityisen selkeästi, jolloin kalastaja pystyy uittamaan sen tarkasti saaliskalojen ulottuville.

Trendien luominen ja seuraaminen on tuotekehityksen keskeisiä tavoitteita. Rapala lanseerasi alan suurimmilla messuilla uutuuden myös fileveitsien kategoriaan. Uusi FXF-veitsisarja on ennen näkemättömän ergonominen ja erittäin terävä. Tämä lanseeraus tukee Rapalan markkina-asemaa fileveitsien kategoriassa erityisesti Pohjois-Amerikassa, mutta myös Euroopan markkinoilla.

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä uusista tuotelanseerauksista olivat Rapalan vuotuiset Elite-vieheiden lanseeraukset: Japanissa lanseerattu Floater Elite ja Skitter Pop Elite. Nämä vieheet ovat keihäänkärkien kaikkien kovavieheiden kategoriassa, mutta erityisesti ne korostavat Rapalan perinnettä ja osaamista puuvieheiden valmistuksessa. Vieheiden kauppiailta ja kalastajilta saama vastaanotto oli erittäin lupaava ja tukee Elite-sarjan kasvua tulevina vuosina.

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi

Tiedot konsernin vastuullisuustyöstä vuonna 2024 julkaistaan myöhemmin osana vuoden 2024 vuosikatsausta.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 351 (1 436) koko vuoden aikana ja 1 355 (1 389) toisella vuosipuoliskolla. Henkilöstömäärä joulukuun lopussa oli 1 375 (1 374).

Hallitus nimitti 17.12.2024 Cyrille Viellardin Rapala VMC Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 7.3.2025 alkaen. Nykyinen toimitusjohtaja Lars Ollberg jatkaa tehtävässään 6.3.2025 saakka, jonka jälkeen hän jää eläkkeelle palveltuaan yhtiötä yli 45 vuoden ajan erilaisissa tehtävissä.

Vuoden 2024 aikana konserni asetti työntekijät etusijalle toteuttamalla yhtenäisen maailmanlaajuisen kyselyn henkilöstön tarpeiden ja huolenaiheiden ymmärtämiseksi. Tulosten perusteella toteutettiin kohdennettuja parannuksia ja laajennettiin oppimismahdollisuuksia. Tämä sitoutuminen kasvuun ja osallistumiseen takaa tukea tarjoavan ja dynaamisen työpaikan kaikille tiimin jäsenille.

Lähiajan näkymät ja riskit

Vuosi 2024 on ollut meille vakautuksen vuosi. Uskomme, että päivitetty strategiamme tuo lisäarvoa asiakkaillemme ja muille sidosryhmille. Jatkamme investointeja kasvuun ja tehokkuuteen vahvistaaksemme asemaamme yhtenä kalastusvälinemarkkinoiden johtavista yrityksistä.

Yhdysvaltain kuluttajakysyntä on säilynyt vahvana globaalin kauppaympäristön kasvavista epävarmuuksista huolimatta. Epävarma tullitilanne aiheuttaa haasteita, mutta johto seuraa aktiivisesti kehitystä ja on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin vaikutusten minimoimiseksi. Euroopan markkinoilla kulutuskysyntä osoittaa vakautta viimeaikaisista taloudellisista ja poliittisista kehityksistä huolimatta. Parantuneen operatiivisen tehokkuutemme odotetaan tuottavan parempia tuloksia avovesikalastuksen tuotekategorioissa. Pohjois-Amerikassa suotuisat talvikalastuksen sääolosuhteet ennakoivat tilauskannan vahvistumista kaudelle 2025/2026. Pohjoismaissa jää- ja lumiolosuhteet ovat olleet epäoptimaaliset, ja markkinan odotetaan pysyvän haastavana kaudella 2025/2026.

Ohjeistuksemme heijastaa nykyisiä markkinaolosuhteita, ja siihen voivat vaikuttaa mahdolliset kauppaan liittyvät häiriöt, kuten tullimaksut ja sääntelymuutokset, jotka voivat vaikuttaa kysyntään ja kustannusrakenteisiin.

Näin ollen konserni odottaa koko vuoden 2025 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) kasvavan vuodesta 2024.

Lyhyen ajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän katsauksen lopussa.

Esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2024.

Tilinpäätös ja varsinainen yhtiökokous

Vuoden 2024 tilinpäätös ja selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 15, joka alkaa 10. huhtikuuta 2025. Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 8.5.2025.

Helsingissä 5.3.2025

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Lars Ollberg, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Miikka Tarna, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Telekonferenssi pidetään 6.3.2025 kello 11:00 EET.

Vuosikatsausta käsittelevään telekonferenssiin voi rekisteröityä seuraavan linkin kautta: https://player.videosync.fi/rapala/2024-results/dial-in. Rekisteröinnin jälkeen on tarjolla puhelinnumeroita ja konferenssi ID tunnus joilla voi liittyä konferenssiin. Kysyäksesi paina *5 puhelimesi näppäimistölle päästäksesi jonoon.

Liite