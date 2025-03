Résultats annuels 2024 - SPIE - communiqué de presse

Cergy, le 6 mars 2025

Performances excellentes à tous les niveaux, portant la production et les résultats vers de nouveaux sommets

Production : 9 901 millions d’euros, en hausse de +13,7 % par rapport à 2023, dont +9,2 % de croissance liée aux acquisitions et +4,3 % de croissance organique. Bonne dynamique au 4 ème trimestre avec une croissance organique de +4,2 %, confirmant les tendances favorables sur nos marchés, portées par la transition énergétique et la transformation numérique

trimestre avec une croissance organique de +4,2 %, confirmant les tendances favorables sur nos marchés, portées par la transition énergétique et la transformation numérique Forte progression de +21,9 % de l’EBITA, qui atteint un niveau record, à 712 millions d’euros

Marge d’EBITA en hausse de 50 pb à 7,2 % avec des améliorations dans tous les segments, tirés par l’excellence opérationnelle, la sélectivité, le pricing power et l’effet relutif des acquisitions

Résultat net ajusté : 420 millions d’euros (+22,0 % par rapport à 2023)

Dividende recommandé : 1,0 euro par action, en hausse de +20,5 %





Génération de free cash-flow au plus haut niveau

Free cash-flow record de 570 millions d’euros, en forte hausse de +34 % et porté par un taux de cash-conversion exceptionnel de 122 %

Gestion optimale du besoin en fonds de roulement structurellement négatif de SPIE, qui s’est encore amélioré, de 884,1 millions d’euros à fin décembre 2023 à 999,6 millions d’euros à fin décembre 2024, soit -36 jours de production

Bilan solide avec un levier financier de fin d’année maintenu à un niveau bas, à 1,6x





Activité M&A intense : stratégie de croissance à faible risque et à haut rendement avec de nombreuses opportunités à venir

8 acquisitions bolt-on en 2024, représentant 457 millions d’euros de production annualisée, concentrées sur les marchés (principalement l’Allemagne) et secteurs (énergies renouvelables, infrastructures télécoms, pharmaceutique) les plus dynamiques du Groupe

Un pipeline d’opportunités riche sur des marchés très fragmentés, offrant une contribution récurrente et de qualité à la croissance de la production

Leadership en matière de développement durable confirmé ; en bonne voie pour atteindre les objectifs 2025

49 % de la production 2024 alignée à la taxonomie européenne des activités durables

Progrès significatifs dans la réduction des émissions de carbone de scopes 1 et 2

Perspectives 2025

Forte croissance totale portant la production bien au-dessus de la barre des 10 milliards d’euros, tirée par la poursuite de la croissance organique et une activité d’acquisitions bolt-on soutenue

Poursuite de l’expansion de la marge d’EBITA

Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré : « 2024 a été une nouvelle année de résultats records pour SPIE. La production a progressé de près de 14 %, soulignant notre solide positionnement sur des marchés porteurs, ainsi que l’excellente exécution de notre stratégie d’acquisitions ciblées. L’EBITA a enregistré un nouveau record à 712 millions d’euros, en hausse de 22 %, avec une forte hausse de notre marge, de 50 points de base. Le free cash-flow a atteint un niveau exceptionnel de 570 millions d’euros, soutenu par une excellente gestion de notre besoin en fonds de roulement. Cette solide performance nous permet de proposer un dividende de 1,0 euro par action, soit une hausse supérieure à 20 % par rapport à 2023.

Avec une croissance en nette accélération et les meilleures marges du Groupe, ainsi que l’intégration bien avancée de Robur et de ICG, l’Allemagne renforce son statut de principal moteur de croissance de SPIE et constitue désormais le premier contributeur aux résultats du Groupe. La France se révèle être un navire robuste, naviguant dans le contexte actuel avec une efficacité remarquable. Les Pays-Bas, quant à eux, ont émergé comme un solide troisième pilier aux côtés de l’Allemagne et de la France, avec une production de près de 1,6 milliard d’euros et des marges en ligne avec la moyenne du Groupe.

Avec 49 % de notre production 2024 alignée à la taxonomie de l’UE, nous avons consolidé notre position d’acteur clé de la transition énergétique, proposant des solutions innovantes qui améliorent l’efficacité énergétique et favorisent l’essor de l’électricité décarbonée dans tous les secteurs d’activité.

Ces succès en 2024 sont le fruit de l’expertise et de l’engagement de nos 54 700 collaborateurs. Ils incarnent la forte culture d’entreprise de SPIE, et je suis fier qu’ils soient le premier actionnaire du Groupe. Nous sommes particulièrement enthousiastes quant aux vastes opportunités de long terme qu’offrent nos marchés, et extrêmement confiants dans notre modèle d’affaires. 2025 s’annonce comme une nouvelle année de forte croissance et de performances financières. »





