6th March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 5th March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,307 Lowest price per share (pence): 621.00 Highest price per share (pence): 636.00 Weighted average price per day (pence): 627.6638

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,014,414 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,014,414 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 627.6638 12,307 621.00 636.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 05 March 2025 08:31:54 457 630.00 XLON 00325743044TRLO1 05 March 2025 08:32:01 125 631.00 XLON 00325743153TRLO1 05 March 2025 08:32:01 93 630.00 XLON 00325743162TRLO1 05 March 2025 08:35:26 134 633.00 XLON 00325746064TRLO1 05 March 2025 08:42:09 135 636.00 XLON 00325751668TRLO1 05 March 2025 08:50:14 135 634.00 XLON 00325758160TRLO1 05 March 2025 08:56:16 126 634.00 XLON 00325763136TRLO1 05 March 2025 08:56:54 134 633.00 XLON 00325763539TRLO1 05 March 2025 09:02:50 130 632.00 XLON 00325767854TRLO1 05 March 2025 09:06:09 130 632.00 XLON 00325770343TRLO1 05 March 2025 09:17:31 71 632.00 XLON 00325779178TRLO1 05 March 2025 09:17:31 56 632.00 XLON 00325779179TRLO1 05 March 2025 09:50:25 52 633.00 XLON 00325811135TRLO1 05 March 2025 09:50:25 52 633.00 XLON 00325811136TRLO1 05 March 2025 09:50:25 53 633.00 XLON 00325811137TRLO1 05 March 2025 09:50:25 53 633.00 XLON 00325811138TRLO1 05 March 2025 09:50:32 131 632.00 XLON 00325811257TRLO1 05 March 2025 09:56:19 132 632.00 XLON 00325815211TRLO1 05 March 2025 10:10:18 131 631.00 XLON 00325817101TRLO1 05 March 2025 10:10:18 131 631.00 XLON 00325817102TRLO1 05 March 2025 10:10:18 255 630.00 XLON 00325817103TRLO1 05 March 2025 10:12:53 128 629.00 XLON 00325817232TRLO1 05 March 2025 10:30:44 397 628.00 XLON 00325818410TRLO1 05 March 2025 11:03:03 257 632.00 XLON 00325820231TRLO1 05 March 2025 11:34:12 138 633.00 XLON 00325821227TRLO1 05 March 2025 11:34:12 303 633.00 XLON 00325821228TRLO1 05 March 2025 11:35:06 129 633.00 XLON 00325821272TRLO1 05 March 2025 11:36:03 132 633.00 XLON 00325821301TRLO1 05 March 2025 11:40:14 252 633.00 XLON 00325821453TRLO1 05 March 2025 11:54:36 129 632.00 XLON 00325821915TRLO1 05 March 2025 12:04:59 126 631.00 XLON 00325822420TRLO1 05 March 2025 12:16:19 134 629.00 XLON 00325822751TRLO1 05 March 2025 12:18:26 126 629.00 XLON 00325822811TRLO1 05 March 2025 12:23:35 126 628.00 XLON 00325822994TRLO1 05 March 2025 12:30:01 136 627.00 XLON 00325823361TRLO1 05 March 2025 13:16:06 136 627.00 XLON 00325824822TRLO1 05 March 2025 13:16:06 136 627.00 XLON 00325824823TRLO1 05 March 2025 13:16:08 270 626.00 XLON 00325824825TRLO1 05 March 2025 13:18:06 49 626.00 XLON 00325824895TRLO1 05 March 2025 13:28:02 135 627.00 XLON 00325825236TRLO1 05 March 2025 13:30:06 129 626.00 XLON 00325825322TRLO1 05 March 2025 14:25:47 131 627.00 XLON 00325827484TRLO1 05 March 2025 14:25:47 131 627.00 XLON 00325827485TRLO1 05 March 2025 14:25:47 99 627.00 XLON 00325827486TRLO1 05 March 2025 14:25:47 31 627.00 XLON 00325827487TRLO1 05 March 2025 14:25:47 131 627.00 XLON 00325827488TRLO1 05 March 2025 14:25:47 130 627.00 XLON 00325827489TRLO1 05 March 2025 14:25:47 661 626.00 XLON 00325827490TRLO1 05 March 2025 14:25:54 425 627.00 XLON 00325827494TRLO1 05 March 2025 14:25:54 236 627.00 XLON 00325827495TRLO1 05 March 2025 14:27:24 131 626.00 XLON 00325827553TRLO1 05 March 2025 14:27:24 131 626.00 XLON 00325827554TRLO1 05 March 2025 14:27:24 131 626.00 XLON 00325827555TRLO1 05 March 2025 14:33:36 259 626.00 XLON 00325828241TRLO1 05 March 2025 14:36:03 128 625.00 XLON 00325828400TRLO1 05 March 2025 14:42:40 137 622.00 XLON 00325829160TRLO1 05 March 2025 14:42:40 60 622.00 XLON 00325829161TRLO1 05 March 2025 14:42:40 77 622.00 XLON 00325829162TRLO1 05 March 2025 14:42:40 137 622.00 XLON 00325829163TRLO1 05 March 2025 14:50:49 129 622.00 XLON 00325829811TRLO1 05 March 2025 14:50:49 128 622.00 XLON 00325829812TRLO1 05 March 2025 14:51:22 15 621.00 XLON 00325829830TRLO1 05 March 2025 14:51:45 114 621.00 XLON 00325829839TRLO1 05 March 2025 14:51:45 15 621.00 XLON 00325829840TRLO1 05 March 2025 14:51:45 128 621.00 XLON 00325829841TRLO1 05 March 2025 14:59:52 126 622.00 XLON 00325830242TRLO1 05 March 2025 15:16:24 388 623.00 XLON 00325831397TRLO1 05 March 2025 15:44:43 256 625.00 XLON 00325833192TRLO1 05 March 2025 15:44:43 306 625.00 XLON 00325833193TRLO1 05 March 2025 15:44:59 53 625.00 XLON 00325833202TRLO1 05 March 2025 15:44:59 49 625.00 XLON 00325833203TRLO1 05 March 2025 15:49:23 678 625.00 XLON 00325833535TRLO1 05 March 2025 15:50:35 132 624.00 XLON 00325833614TRLO1 05 March 2025 16:19:02 540 623.00 XLON 00325835757TRLO1

