BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 6. marts 2025

SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2025

Delårsrapport for perioden 1. juli 2024 – 31. december 2024

Bestyrelsen og direktionen har dags dato godkendt delårsrapporten for første halvår 2024/25 (perioden 1. juli – 31. december 2024) for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S.

Brøndby IF´s herrehold overvintrede på en femteplads i Superligaen, blot seks point fra førstepladsen, hvilket giver et positivt udgangspunkt for forårets kampe. Brøndby IF har sikret sig videre avancement i Pokalturneringen med en plads i semifinalen.

Brøndby IF's kvindehold afsluttede efterårssæsonen 2024 på en tredjeplads i Kvindeligaen, hvilket giver et solidt udgangspunkt for forårets mesterskabsspil. Holdet har også kvalificeret sig til kvartfinalen i Kvindepokalen. Derudover har Brøndby IF taget et historisk skridt ved at indføre fuldtidsprofessionalisme for kvindernes førsteholdstrup.

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S har 4. februar 2025 gennemført fortegningsemissionen, som selskabet offentliggjorde 10. januar 2025. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 1/2025 og 2/2025 af henholdsvis 10. januar 2025 og 31. januar 2025. Bruttoprovenu til selskabet er cirka 171 mio. kr. og et netto provenu på cirka 164 mio. kr. efter fradrag af skønnede udgifter og omkostninger som selskabet skal betale i forbindelse med emissionen.

Brøndby IF´s nettoomsætning udgør i perioden 141,5 mio. kr. mod 126,0 mio. kr. for samme periode sidste år. Forbedringen kan primært henføres til stigende indtægter relateret til kampafviklingsaktiviteter, samt deltagelse i UEFA Conference League kvalifikationsrunder.

Omkostningerne inkl. af- og nedskrivninger udgjorde -175,2 mio. kr. mod -154,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen er primært afledt af øgede personaleomkostninger samt antal af hjemmekampe i løbet af efteråret 2024.

Resultat af transferaktiviteter udgør -17,2 mio. kr. i perioden mod 50,1 mio. kr. sidste år. Udviklingen i resultatet for transferaktivitet skyldes lavere indtægter fra spillersalg ud fra et strategisk ønske om at fastholde spillere som markedet finder attraktive og øgede afskrivninger på kontraktrettigheder.

Resultat før skat for første halvår 2024/25 udgør et underskud på -56,4 mio. kr. (2023: 24,1 mio. kr.). Resultatet for første halvår 2024/25 er primært negativt påvirket af stigningen i selskabets personaleomkostninger samt faldet i resultatet af selskabets transferaktivitet sammenholdt med første halvår 2023/24.

Forventningerne til årets resultat før skat udsendt i selskabsmeddelelse nr. 3/2024, 4. oktober 2024 fastholdes og er et underskud i niveauet -100 mio. kr. til -60 mio. kr.

Med venlig hilsen

Brøndby IF

Ole Palmå

Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon

43 63 08 10.

