SPIE - Investor Day 2025 - Communiqué de presse

Cergy, le 7 mars 2025 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, tient ce jour sa Journée Investisseurs 2025, à 9h (heure de Paris). Lors de cet événement, l'équipe de direction de SPIE présentera en détail la stratégie du Groupe et son modèle de création de valeur. Avec un positionnement unique sur des marchés en constante évolution, portés par la transition énergétique et la transformation numérique, SPIE est idéalement positionné pour générer une croissance durable.

Gauthier Louette, Président-Directeur Général de SPIE, a déclaré : « Après avoir atteint dès 2024 les objectifs de notre plan 2022-2025, nous entamons une nouvelle phase de croissance et de création de valeur. Nous sommes fermement engagés à délivrer ce qui fait la singularité de notre modèle. Notre positionnement de leader indépendant et pure player des services multi-techniques en Europe nous permettra de saisir les vastes opportunités de marché offertes par l’électrification et la décarbonation. Nous maintiendrons une croissance soutenue, portée par la poursuite de notre croissance organique et par notre stratégie d’acquisitions ciblées, récurrentes et autofinancées. Avec à une exigence constante en matière d’excellence opérationnelle et de discipline financière stricte, nous continuerons d’améliorer nos marges et de générer un free cash-flow au plus haut niveau. Nous plaçons le capital humain et la lutte contre le changement climatique au cœur de notre modèle, et déployons une feuille de route ambitieuse en matière de développement durable. »

Une nouvelle phase de création de valeur s’ouvre, avec un EBITA qui devrait dépasser 1 Md d’euros d’ici 2028

SPIE annonce aujourd’hui ses nouveaux objectifs financiers pour la période 2025-2028.

La production du Groupe devrait croître à un rythme annuel moyen de 7 % à 9 %, incluant une croissance organique de 3 % à 4 % par an en moyenne : SPIE est en bonne voie pour atteindre son plein potentiel en Allemagne, qui s’impose comme un puissant moteur de croissance du Groupe pour les années à venir, En France, SPIE s’appuiera sur ses positions solides et son agilité démontrée pour capter les opportunités de croissance à long terme, Aux Pays-Bas, pays désormais bien établi comme le troisième pilier du Groupe, SPIE a posé des bases solides pour poursuivre son expansion, Le Groupe entend tirer parti de son modèle fortement générateur de trésorerie pour poursuivre sa stratégie d’acquisitions ciblées récurrentes et autofinancées, soutenue par une dynamique continue de consolidation du marché et un large spectre d’opportunités.

La marge d’EBITA devrait poursuivre sa progression pour atteindre au moins 7,7 % d’ici 2028, permettant à l’EBITA de dépasser le cap du milliard d’euros à la fin de la période.

Le Groupe prévoit de générer un free cash-flow cumulé supérieur à 2 milliards d’euros sur la période 2025-2028, sur la base d’un taux de cash conversion de 100 %.

En termes d’allocation du capital, SPIE donnera la priorité aux acquisitions ciblées et autofinancées, à une croissance du dividende basée sur un taux de distribution de 40 %, ainsi qu’à des rachats d’actions anti-dilutifs, tout en maintenant un bilan solide. Cette stratégie préservera une flexibilité pour d’éventuels retours additionnels ad hoc aux actionnaires ou pour d’autres opportunités d’acquisition.

Nouvelle feuille de route RSE 2030

Engagé pour un avenir durable, SPIE dévoile aujourd’hui sa feuille de route RSE 2030, qui fixe des objectifs ambitieux sur les dimensions environnementales et sociales clés.

Atténuation du changement climatique: production alignée sur la Taxonomie Européenne dépassant 50 % de la production totale de SPIE, sur la période 2025-2030.

Réduction de l’empreinte carbone : Réduction de 50 % des émissions directes de CO₂ (scopes 1 et 2) en valeur absolue d’ici 2030 par rapport à 2019, Réduction de 55 % de l’intensité des émissions indirectes (scope 3) d’ici 2030, par rapport à 2019.

Santé & sécurité : réduction de 30 % du taux moyen d’accidents graves sur la période 2025-2030, par rapport à la moyenne observée sur la période 2019-2024.

Diversité: augmentation de 20 % de la part des femmes dans les postes de direction et de management intermédiaire d’ici 2030, par rapport à 2025.

