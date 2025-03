Arco Vara laiendab arendustegevust Kristiines

Arco Vara tütarettevõte Kodulahe II OÜ ostis ehitusloaga kinnistud aadressile Spordi 3a ning 3b Kristiine Tallinn. Kahe maja kujul tuleb arendusele maa-aluse parklaga 7600 m2 elamukinnisvara (brutoehitusmaht). Hoonetes on kokku 56 korterit, millest mitmetel on rõdu või terrass. Spordi 3a ja 3b korterite eelmüük algab 2025. aasta teises kvartalis ning koduomanikud saavad võtmed kätte 2026. aasta lõpuks. Projekti koguinvesteering on 15 miljonit eurot. Hooned ehitab Arco Vara ehitusettevõte Arco Tarc OÜ.

Arco Vara AS-i tegevjuht Kristina Mustonen: “Otsisime projekti, kus saab ehitustegevusega koheselt alustada. Spordi 3a ja 3b näol on tegemist unikaalse arendusprojektiga, mis ühtib Arco Vara väärtustega. Arco Vara eesmärk on luua kvaliteetseid ja efektiivse planeeringuga kodusid, mis vastavad kliendi ootustele. Keskendume koduostja soovide mõistmisele ning oleme kaasaegse elustiili vajadustega arvestanud ka selle arenduse puhul.”





