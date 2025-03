7th March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 6th March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,843 Lowest price per share (pence): 619.00 Highest price per share (pence): 625.00 Weighted average price per day (pence): 622.0351

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,014,414 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,014,414 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 622.0351 12,843 619.00 625.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 06 March 2025 08:13:10 130 624.00 XLON 00325969694TRLO1 06 March 2025 08:26:07 133 624.00 XLON 00325980552TRLO1 06 March 2025 08:26:07 132 623.00 XLON 00325980553TRLO1 06 March 2025 08:38:32 81 624.00 XLON 00325990427TRLO1 06 March 2025 08:43:01 132 624.00 XLON 00325994477TRLO1 06 March 2025 08:45:36 134 624.00 XLON 00325997195TRLO1 06 March 2025 08:50:10 128 623.00 XLON 00326001457TRLO1 06 March 2025 08:53:02 138 622.00 XLON 00326004120TRLO1 06 March 2025 08:58:38 71 622.00 XLON 00326010460TRLO1 06 March 2025 08:58:38 1 622.00 XLON 00326010461TRLO1 06 March 2025 08:58:38 51 622.00 XLON 00326010462TRLO1 06 March 2025 09:00:06 130 621.00 XLON 00326012197TRLO1 06 March 2025 09:01:03 128 621.00 XLON 00326013349TRLO1 06 March 2025 09:31:14 130 621.00 XLON 00326045239TRLO1 06 March 2025 09:40:16 130 620.00 XLON 00326056556TRLO1 06 March 2025 09:40:16 376 620.00 XLON 00326056557TRLO1 06 March 2025 10:01:28 129 621.00 XLON 00326074989TRLO1 06 March 2025 10:01:30 38 621.00 XLON 00326074991TRLO1 06 March 2025 10:29:51 118 621.00 XLON 00326076694TRLO1 06 March 2025 10:29:51 2 621.00 XLON 00326076695TRLO1 06 March 2025 10:43:19 12 621.00 XLON 00326077344TRLO1 06 March 2025 11:00:03 5 621.00 XLON 00326078085TRLO1 06 March 2025 11:00:03 118 621.00 XLON 00326078086TRLO1 06 March 2025 11:00:03 14 621.00 XLON 00326078087TRLO1 06 March 2025 11:00:05 10 621.00 XLON 00326078088TRLO1 06 March 2025 11:00:05 180 621.00 XLON 00326078089TRLO1 06 March 2025 11:00:24 180 621.00 XLON 00326078109TRLO1 06 March 2025 11:02:02 43 621.00 XLON 00326078196TRLO1 06 March 2025 11:02:32 20 621.00 XLON 00326078267TRLO1 06 March 2025 11:03:13 43 621.00 XLON 00326078297TRLO1 06 March 2025 11:05:55 187 621.00 XLON 00326078406TRLO1 06 March 2025 11:26:57 67 624.00 XLON 00326079069TRLO1 06 March 2025 11:26:57 64 624.00 XLON 00326079070TRLO1 06 March 2025 11:30:22 8 623.00 XLON 00326079122TRLO1 06 March 2025 11:40:22 121 623.00 XLON 00326079431TRLO1 06 March 2025 11:42:25 129 623.00 XLON 00326079489TRLO1 06 March 2025 11:50:14 133 623.00 XLON 00326079670TRLO1 06 March 2025 11:55:44 136 623.00 XLON 00326079765TRLO1 06 March 2025 11:55:44 190 623.00 XLON 00326079766TRLO1 06 March 2025 11:55:44 81 623.00 XLON 00326079767TRLO1 06 March 2025 11:55:44 190 623.00 XLON 00326079768TRLO1 06 March 2025 11:55:44 81 623.00 XLON 00326079769TRLO1 06 March 2025 11:55:44 81 623.00 XLON 00326079770TRLO1 06 March 2025 11:55:54 238 623.00 XLON 00326079775TRLO1 06 March 2025 12:11:16 131 623.00 XLON 00326080289TRLO1 06 March 2025 12:15:24 79 623.00 XLON 00326080423TRLO1 06 March 2025 12:15:24 49 623.00 XLON 00326080424TRLO1 06 March 2025 12:15:24 140 623.00 XLON 00326080425TRLO1 06 March 2025 12:18:44 146 623.00 XLON 00326080557TRLO1 06 March 2025 12:18:44 67 623.00 XLON 00326080558TRLO1 06 March 2025 12:18:44 27 623.00 XLON 00326080559TRLO1 06 March 2025 12:18:44 43 623.00 XLON 00326080560TRLO1 06 March 2025 12:18:45 58 623.00 XLON 00326080561TRLO1 06 March 2025 12:18:45 66 623.00 XLON 00326080562TRLO1 06 March 2025 12:18:45 61 623.00 XLON 00326080563TRLO1 06 March 2025 12:18:51 177 623.00 XLON 00326080568TRLO1 06 March 2025 12:19:38 61 623.00 XLON 00326080593TRLO1 06 March 2025 12:19:38 62 623.00 XLON 00326080594TRLO1 06 March 2025 12:19:38 13 623.00 XLON 00326080595TRLO1 06 March 2025 12:27:07 136 623.00 XLON 00326080976TRLO1 06 March 2025 12:32:20 15 623.00 XLON 00326081154TRLO1 06 March 2025 12:32:20 121 623.00 XLON 00326081155TRLO1 06 March 2025 12:33:31 130 623.00 XLON 00326081215TRLO1 06 March 2025 12:40:00 4 622.00 XLON 00326081428TRLO1 06 March 2025 12:40:00 124 622.00 XLON 00326081429TRLO1 06 March 2025 12:44:52 46 621.00 XLON 00326081634TRLO1 06 March 2025 12:44:52 83 621.00 XLON 00326081635TRLO1 06 March 2025 13:04:59 82 621.00 XLON 00326082730TRLO1 06 March 2025 13:04:59 181 621.00 XLON 00326082731TRLO1 06 March 2025 13:11:06 29 620.00 XLON 00326082875TRLO1 06 March 2025 13:14:09 125 619.00 XLON 00326082985TRLO1 06 March 2025 13:20:14 133 620.00 XLON 00326083324TRLO1 06 March 2025 13:45:15 127 620.00 XLON 00326084900TRLO1 06 March 2025 13:45:15 176 620.00 XLON 00326084901TRLO1 06 March 2025 13:48:18 43 620.00 XLON 00326085033TRLO1 06 March 2025 13:48:18 90 620.00 XLON 00326085034TRLO1 06 March 2025 13:51:23 261 620.00 XLON 00326085107TRLO1 06 March 2025 13:51:23 119 620.00 XLON 00326085108TRLO1 06 March 2025 13:51:23 38 620.00 XLON 00326085109TRLO1 06 March 2025 13:51:24 38 620.00 XLON 00326085110TRLO1 06 March 2025 13:51:24 38 620.00 XLON 00326085111TRLO1 06 March 2025 13:51:24 38 620.00 XLON 00326085112TRLO1 06 March 2025 13:51:24 38 620.00 XLON 00326085113TRLO1 06 March 2025 13:51:24 38 620.00 XLON 00326085114TRLO1 06 March 2025 13:51:24 38 620.00 XLON 00326085115TRLO1 06 March 2025 13:51:24 38 620.00 XLON 00326085116TRLO1 06 March 2025 13:51:24 38 620.00 XLON 00326085117TRLO1 06 March 2025 13:51:24 38 620.00 XLON 00326085118TRLO1 06 March 2025 13:51:30 131 620.00 XLON 00326085121TRLO1 06 March 2025 13:51:53 132 620.00 XLON 00326085159TRLO1 06 March 2025 13:52:14 23 620.00 XLON 00326085162TRLO1 06 March 2025 13:52:14 108 620.00 XLON 00326085163TRLO1 06 March 2025 14:12:23 259 622.00 XLON 00326085960TRLO1 06 March 2025 14:12:23 196 622.00 XLON 00326085961TRLO1 06 March 2025 14:12:31 264 621.00 XLON 00326085963TRLO1 06 March 2025 14:19:38 28 621.00 XLON 00326086255TRLO1 06 March 2025 14:33:34 104 621.00 XLON 00326087155TRLO1 06 March 2025 14:33:34 28 621.00 XLON 00326087156TRLO1 06 March 2025 14:33:44 130 621.00 XLON 00326087169TRLO1 06 March 2025 14:44:26 51 621.00 XLON 00326087819TRLO1 06 March 2025 14:44:26 209 621.00 XLON 00326087820TRLO1 06 March 2025 15:02:01 39 620.00 XLON 00326088901TRLO1 06 March 2025 15:02:01 135 620.00 XLON 00326088902TRLO1 06 March 2025 15:02:01 92 620.00 XLON 00326088903TRLO1 06 March 2025 15:02:06 232 619.00 XLON 00326088906TRLO1 06 March 2025 15:14:14 554 623.00 XLON 00326090056TRLO1 06 March 2025 15:15:07 136 623.00 XLON 00326090106TRLO1 06 March 2025 15:15:51 136 623.00 XLON 00326090165TRLO1 06 March 2025 15:22:45 136 625.00 XLON 00326090568TRLO1 06 March 2025 15:23:42 133 624.00 XLON 00326090618TRLO1 06 March 2025 15:23:42 48 623.00 XLON 00326090619TRLO1 06 March 2025 15:23:59 130 623.00 XLON 00326090646TRLO1 06 March 2025 15:25:59 78 622.00 XLON 00326090826TRLO1 06 March 2025 16:01:42 69 625.00 XLON 00326093059TRLO1 06 March 2025 16:01:42 69 625.00 XLON 00326093060TRLO1 06 March 2025 16:02:01 111 625.00 XLON 00326093082TRLO1 06 March 2025 16:02:01 23 625.00 XLON 00326093083TRLO1 06 March 2025 16:02:23 135 625.00 XLON 00326093129TRLO1 06 March 2025 16:06:22 58 624.00 XLON 00326093554TRLO1 06 March 2025 16:06:24 73 624.00 XLON 00326093570TRLO1 06 March 2025 16:06:24 37 624.00 XLON 00326093571TRLO1 06 March 2025 16:10:23 21 624.00 XLON 00326093903TRLO1 06 March 2025 16:10:23 110 624.00 XLON 00326093904TRLO1 06 March 2025 16:11:15 91 624.00 XLON 00326093975TRLO1 06 March 2025 16:11:15 46 624.00 XLON 00326093976TRLO1 06 March 2025 16:15:33 127 625.00 XLON 00326094534TRLO1 06 March 2025 16:19:50 133 625.00 XLON 00326094965TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970