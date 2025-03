Tulikivi Oyj tilinpäätöstiedote 1-12/2024: Tase-asema vahvistui, omavaraisuusaste 51,9 %

TULIKIVI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 7.3.2025 KLO 13.00

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,4 Me (9,9 Me 10-12/2023) ja liikevaihto oli katsauskaudella 33,3 Me (45,3 Me 1-12/2023).

- Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,5 (0,6) ja liiketulos oli katsauskaudella 2,1 (5,5) Me.

- Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,4 (0,5) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 1,4 (4,9) Me.

- Omavaraisuusaste oli 51,9 % (47,8 %) katsauskauden päättyessä.

- Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 2,8 (6,8) Me.

- Suomussalmen talkkihankkeen YVA-prosessi valmistui.

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 jaetaan pääoman palautusta enintään 0,01 euroa A-osakkeelle ja 0,0083 euroa K-osakkeelle.

- Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2025 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuoteen 2024 verrattuna.



Avainluvut 1-12/24 1-12/23 Muutos, % 10-12/24 10-12/23 Muutos, % Liikevaihto, Me 33,3 45,3 -26,5 8,4 9,9 -15,2 Liiketulos, Me 2,1 5,5 -62,4 0,5 0,6 -16,3 Vertailukelpoinen liiketulos, Me 2,1 5,5 -62,4 0,5 0,6 -16,3 Tulos ennen veroja, Me 1,4 4,9 -70,4 0,4 0,5 -5,5 Katsauskauden laaja tulos, Me 1,2 3,7 -68,7 0,4 0,3 12,9 Osakekohtainen tulos, e 0,02 0,06 0,01 0,01 Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 3,6 4,9 2,0 2,2 Vertailukelpoinen liiketulos, % 6,3 12,2 6,2 6,3 Omavaraisuusaste, % 51,9 47,8 Nettovelkaantumisaste, % 58,0 58,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,9 20,8

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski kuluttajien siirtäessä saneeraus- ja uudisrakennushankkeitaan myöhemmin toteuttavaksi. Vuosineljänneksen tilausvirta kasvoi ja oli 8,0 (7,4) miljoonaa euroa. Tulikivi-tulisijojen ja -kiukaiden myynti kehittyi myönteisesti, alihankintana toimitettavien kamiinan verhouskivien kysynnän laskiessa edelleen. Liikevaihdon laskusta huolimatta vuoden suhteellinen kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla, yhtiön tase-asema parantui ja yhtiön omavaraisuusaste nousi 51,9 %:iin. Kannattavuuden mahdollistivat liikevaihdon vientipainotteisuus ja hyvä kustannusten hallinta.

Katsauskaudella edistettiin Tulikiven strategisia hankkeita suunnitelmien mukaisesti. Strategisia hankkeita ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.

Keski-Euroopassa jatkettiin uuden kompaktin Jero-malliston myynti- ja jakeluverkoston laajennustoimia. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä. Tavoitteena on kasvattaa jälleenmyyjien myyntipisteiden kokonaismäärää 50 prosentilla vuoden 2023 lopun tasosta (330 jälleenmyyjää) vuoden 2026 loppuun mennessä. Vuoden viimeisellä vuosineljännellä sovittiin myyntiyhteistyön käynnistämisestä japanilaisen maahantuojan kanssa sekä käynnistettiin uuden Hari-mallin tuotanto suunnitellusti. Myyntipisteiden määrä on kasvanut vuoden 2024 aikana yli 10 prosentilla.

Saunaliiketoiminnassa keskityttiin uuden sähkökiuasmalliston markkinoille viemiseen. Uusi Kevo-mallisto esiteltiin Interbad-messuilla lokakuussa ja sen ominaisuudet herättivät paljon kiinnostusta markkinoilla. Mallistossa korostuu Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat materiaalit sekä turvallisuus. Saunaorganisaatiota vahvistettiin nimittämällä Mikko Kuoppa saunaliiketoiminnan päälliköksi lokakuussa 2024.

Suomussalmen talkkihankkeessa on jatkettu töitä kolmella pääalueella: ympäristö- ja muussa luvituksessa, rikastamon prosessisuunnittelussa ja talkin tuoteominaisuuksien määrittelyssä.

Suomussalmen talkkivarantojen hyödyntäminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi yhteysviranomaisena toimineen Kainuun ELY-keskuksen YVA-selostuksesta 6.11.2024 antamaan perusteltuun päätelmään. Päätelmässä todettiin, että YVA-selostus on laadultaan riittävä ja täyttää keskeisin osin YVA-lain mukaiset sisältövaatimukset.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana toteutettiin lisäksi talkkirikasteen hienojauhatustestejä, joissa tavoitteena oli optimoida talkin levymäisyys. Lisäksi jatkettiin hienojauhetun talkin sovellustestausta muovisovelluksissa.

Liite