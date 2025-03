Novacap annonce le succès de la sortie de Smyth Companies, LLC

MONTRÉAL, 07 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, a le plaisir d’annoncer la sortie réussie de son investissement dans Smyth Companies, LLC (« Smyth »), un fournisseur de premier plan de solutions d’étiquetage novatrices et durables pour les produits de consommation. Smyth a été rachetée par Crestview, une société de capital-investissement axée sur le marché intermédiaire, permettant ainsi à l’entreprise de poursuivre son succès et sa croissance. Cette opération marque une étape importante pour Novacap et réaffirme son engagement à favoriser la croissance et l’excellence opérationnelle au sein des entreprises de son portefeuille.

Depuis l’investissement initial de Novacap, Smyth a renforcé sa position sur le marché en tant que partenaire de confiance des principales marques mondiales de biens de consommation emballées (CPG). Sous la direction de Novacap, l’entreprise a mis en œuvre des initiatives stratégiques clés, investi dans des équipements de pointe et appliqué avec succès la philosophie opérationnelle « One Smyth ». Ces efforts ont permis à Smyth de se positionner comme un leader national dans le domaine des solutions des étiquettes principales, avec une empreinte industrielle bien établie et une base de clients diversifiée.

« Notre partenariat avec Smyth illustre la capacité de Novacap à créer de la valeur à long terme grâce à des améliorations opérationnelles et des initiatives stratégiques », a déclaré Domenic Mancini, associé principal de Novacap. « Nous sommes extrêmement fiers des progrès accomplis par l’équipe Smyth et convaincus que l’entreprise est bien positionnée pour poursuivre son succès dans le secteur en pleine évolution de l’étiquetage et de l’emballage. »

« L’orientation stratégique et l’investissement de Novacap ont été déterminants pour accélérer notre croissance et améliorer notre capacité à servir nos clients avec des solutions d’étiquetage de pointe », a déclaré Scott Fisher, président de Smyth Companies. « Nous leur sommes reconnaissants de leur soutien et nous nous réjouissons de poursuivre notre route en tant que leader de l’industrie. »

La sortie réussie de Smyth illustre l’expertise de Novacap dans l’identification et le développement d’entreprises industrielles afin de favoriser une croissance durable et évolutive.

Baird a agi en tant que conseiller financier, tandis que Blake, Cassels & Graydon LLP et Fox Rothschild LLP ont fourni des conseils juridiques à Novacap. Evercore a agi en tant que conseiller financier, tandis que Gibson, Dunn & Crutcher LLP a fourni des conseils juridiques à Crestview Partners.

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 11 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et une présence dans les bureaux de Montréal, Toronto et New York, Novacap continue de stimuler l’innovation et la croissance. Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://novacap.ca.

À propos de Smyth Companies, LLC

Fondée en 1877, Smyth Companies, LLC (Smyth) est l’un des principaux fournisseurs d’étiquettes décoratives à fort impact pour les produits de consommation. Des entreprises de quartier aux entreprises Fortune 500, des marques de confiance telles que Labels Without Limits®, Dow Beauty et PurePack® de Smyth fournissent des solutions d’emballage innovantes et de qualité aux propriétaires de marques dans les domaines de la beauté, de la santé, des soins personnels, de la maison, de l’alimentation, de l’automobile, des marques privées et des marchés des boissons. Utilisant une large gamme de technologies d’impression, allant de l’impression traditionnelle en rouleau et en feuille à l’impression numérique et à gamme étendue, les produits de Smyth comprennent des étiquettes autocollantes, découpées et empilées et moulées ; les manchons thermorétractables; les emballages souples, y compris les sachets et les rouleaux ; et promotionnels ; ainsi que des services d’exécution, d’application et de fournisseur d’équipement. Basée à St. Paul, Minnesota, Smyth possède huit sites de production en Amérique du Nord, employant plus de 550 associés. Pour plus d’informations sur Smyth, veuillez visiter www.smythco.com.

