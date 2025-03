North Media årsrapport 2024: Invitation til investorwebcast

Investornyhed

7. marts 2025

I forbindelse med den forventede offentliggørelse af koncernens årsrapport 2024 d. 14. marts 2025 præsenterer North Media sine resultater på en webcast samme dag kl. 13.00.

På webcasten vil Lasse Ingemann Brodt, CEO, og Martin Tobberup, CDO i North Media, kommentere på koncernens finansielle udvikling.

Webcasten afholdes på dansk, mens den tilhørende præsentation vil være på engelsk. Spørgsmål kan stilles og vil blive besvaret på begge sprog. Et engelsk transcript af hele webcasten vil blive lagt i on-demand-videoen på North Medias hjemmeside snarest muligt efter kaldet.

Du kan tilmelde dig webcasten, som indeholder mulighed for at stille skriftlige spørgsmål, her.

Hvis du ønsker at stille spørgsmål mundtligt, bedes du desuden registrere dig her for at modtage information om telefonnummer og pinkode.

Kontakt for yderligere information

Lasse Ingemann Brodt, CEO, +45 20 24 32 92, investor@northmedia.dk