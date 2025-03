Correction: Cegedim : Cessation et mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cegedim : Cessation et mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité

Boulogne-Billancourt, France, le 3 mars 2025

En date du 28 février 2025, Cegedim (Code ISIN : FR0000053506) a mis fin au contrat de liquidité confié à la société Kepler Cheuvreux.

À la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 19 478 titres,

• 64 286,78 euros.

À compter du 3 mars 2025 et pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, Cegedim a confié à Rothschild Martin Maurel la mise en œuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l'animation par Rothschild Martin Maurel des actions Cegedim sur le marché réglementé d’Euronext à Paris afin de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de la cotation des actions Cegedim.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants, sont affectés au compte de liquidité :

• 19 478 titres,

• 64 286,78 euros.

Ce contrat pourra être suspendu dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il pourra également être suspendu à la demande de Cegedim pour des raisons techniques, tel que le comptage des actions ayant droit de vote avant une assemblée générale ou le comptage des actions donnant droit au dividende avant détachement du coupon, pour une période définie par Cegedim.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de

6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias



Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Damien BUFFET

Cegedim

Responsable de la communication

financière



Tél. : +33 (0)7 64 63 55 73

damien.buffet@cegedim.com Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias





Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com



