Voltalia renforce sa gouvernance avec la nomination d’un directeur général adjoint

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce un renforcement de sa gouvernance pour soutenir une croissance durable et améliorer sa performance opérationnelle.

Dans le cadre de l’arrivée récente de son nouveau directeur général, Robert Klein, Voltalia réorganise sa gouvernance autour d’un nouveau Comité Exécutif et nomme Yoni Ammar directeur général adjoint.

Le Comité Exécutif est composé de sept membres, dont les principales évolutions sont les suivantes :

Yoni Ammar prend le pilotage des activités de développement, de production & ventes d’énergies des régions Europe 1 , Amérique Latine, Afrique & International . Après un début de carrière en 2004 chez Natixis comme banquier d’affaires spécialisé sur l’énergie et les infrastructures, Yoni Ammar crée en 2009 une entreprise de développement de projets renouvelables en France et à l’international. Il arrive chez Voltalia en 2014 pour mettre en œuvre l’introduction en bourse de l’entreprise, et lancer en 2015 la filiale marocaine de Voltalia qu’il dirige jusqu’en 2018. De 2018 à 2024, il occupe le poste de directeur des financements et investissements, assurant pendant cette période de forte croissance le financement du groupe tant en fonds propres qu’en dette. Depuis un an, il occupait le poste de directeur des régions Europe, Afrique & International, renforçant déjà la performance des équipes opérationnelles, avec les récents succès obtenus notamment en Tunisie et en Ouzbékistan en particulier.



Sylvine Bouan, Directrice administrative et financière, arrivée en 2022, renforce son rôle en prenant également la responsabilité des financements de projets, financement Corporate et Fusions et Acquisitions avec les équipes Financements et Investissements.

Robert Klein nomme également un directeur Asset Management & Performance, Amaury Neto, qui aura pour rôle d’accompagner les Asset Owners3, travaillera sur l’amélioration de la performance de nos actifs, standardiser les processus et développer l’innovation digitale. Amaury a rejoint Voltalia en 2014 dans le domaine du développement. Depuis 2017, il évolue au sein de l’Asset Management, tout en pilotant la mise en œuvre de la feuille de route de l'innovation digitale au Brésil.

Enfin, l’instance de gouvernance anciennement appelée COMEX, est renommée le Global Management Committee, composée des sept membres du Comité Exécutif et de directeurs de pays et d’expertise clés. Il a pour objectif d’assurer l’alignement et mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise.

« Nous sommes convaincus que ces premières évolutions permettront à Voltalia d’être encore plus agile, efficace et innovant dans un secteur en pleine transformation. Au-delà du renforcement de la gouvernance, je sais pouvoir compter sur l’ensemble des équipes de Voltalia pour porter avec ambition et détermination notre mission », déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

Composition du Comité Exécutif :

Reportent à Robert Klein, Directeur général

Yoni Ammar , Directeur général adjoint, en charge des régions Europe, Amérique Latine, Afrique et International

, Directeur général adjoint, en charge des régions Europe, Amérique Latine, Afrique et International Michel Crémieux , Directeur général adjoint et Président d’Helexia

, Directeur général adjoint et Président d’Helexia Sylvine Bouan , Directrice Administrative et Financière

, Directrice Administrative et Financière Céline Blachère , Directrice des Ressources Humaines et des Fonctions Corporate

, Directrice des Ressources Humaines et des Fonctions Corporate Laurent Pillot , Directeur France, Outre-mer et Portugal

, Directeur France, Outre-mer et Portugal Henri-François Prat, Directeur Opérations et Services

Composition du Global Management Committee :

Les sept membres du COMEX ci-dessus, auxquels s’ajoutent :





Joao Amaral , Directeur Centre d’Expertise et du Portugal

, Directeur Centre d’Expertise et du Portugal Alessandra Brioschi , Directrice de l’Italie

, Directrice de l’Italie Loan Duong , Directrice Communication et Relations Investisseurs

, Directrice Communication et Relations Investisseurs Gustavo Fernandez , Directeur Afrique et International

, Directeur Afrique et International Pierre Ferrari , Responsable des Fusions & Acquisitions

, Responsable des Fusions & Acquisitions Yann Geffriaud , Directeur l’Exploitation et la Maintenance

, Directeur l’Exploitation et la Maintenance Alexis Goybet , Directeur de l’Europe

, Directeur de l’Europe Marie-Odile Lavenant , Directrice de l’Audit

, Directrice de l’Audit Antoine Merlin , Responsable des Financements

, Responsable des Financements Rui Martins , Co-Directeur Sante Sécurité, Environnement et Social

, Co-Directeur Sante Sécurité, Environnement et Social Amaury Neto , Directeur Asset Management et Performance

, Directeur Asset Management et Performance Eduardo Porras , Directeur de la Construction

, Directeur de la Construction Sébastien Robert , Directeur France métropolitaine

, Directeur France métropolitaine Nicolas Thouverez, Directeur de l’Amérique Latine

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2024, 13 mars 2025 (avant bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,2 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.

Voltalia

Email: invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Press Relations Seitosei.Actifin - Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19

1 Hors France, l’Outre-mer et le Portugal.

2 Equipe en charge de la valorisation de l’énergie produite par les actifs du Groupe et en particulier, de la structuration et de la négociation des contrats d’achats d’énergie (Power Purchase Agreement – PPA)

3 Dans l’activité Ventes d’énergie, l’Asset Owner ou gestionnaire des projets renouvelables a la responsabilité des actifs dès la fin de la phase de développement, incluant la construction et l’exploitation de l’actif.

