HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.3.2025 KLO 13.00

Huhtamäki on saavuttanut sen vuonna 2022 liikkeeseenlaskemaa 500 miljoonan euron vastuullisuusindikaattoreihin sidottua joukkovelkakirjalainaa koskevan vastuullisuustavoitteen

Huhtamäki Oyj on saavuttanut vuonna 2027 erääntyvän 500 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan (ISIN FI4000523550) vastuullisuustavoitteen lainaehtojen mukaisesti. Varmennuskertomus on julkaistu vuoden 2024 vuosikertomuksen yhteydessä.

Lisätietoja:

Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. 010 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 36 maassa ja 101 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.