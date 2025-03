Voltalia signe un contrat de vente d’électricité pour son projet hybride de 526 mégawatts en Ouzbékistan

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la signature du contrat de vente d’électricité (PPA) pour son projet hybride en Ouzbékistan. L'accord a été conclu avec la société d’état JSC Uzenergosotish1 en marge de la visite officielle du président ouzbek Shavkat Mirziyoyev en France.

Cet accord, signé sous l’égide du ministère ouzbek de l’Énergie et du ministère de l’Investissement et du Commerce extérieur, marque une avancée clé pour le projet Artemisya, situé dans la région de Boukhara. Le projet associe 126 mégawatts de solaire, 300 mégawatts d’éolien et 100 mégawatts / 200 mégawattheures de stockage par batteries.

Une dynamique de coopération se poursuit entre Voltalia et les autorités ouzbèkes :

En novembre 2022 2 , Voltalia avait signé un accord avec le gouvernement ouzbek, en présence de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), pour lancer le développement de ce complexe hybride ;

, Voltalia avait signé un accord avec le gouvernement ouzbek, en présence de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), pour lancer le développement de ce complexe hybride ; En novembre 20233, à l’occasion d’une visite d’État et sous l’égide des présidents Emmanuel Macron et Shavkat Mirziyoyev, Voltalia signait un protocole définissant les prochaines étapes du développement du projet hybride d’Artemisya.

Le contrat de vente d’électricité signé aujourd’hui s’étend sur 25 ans pour le solaire et l’éolien et sur 15 ans pour le stockage. Il permet d’assurer la rentabilité à long-terme de cet ambitieux complexe, ainsi que sa viabilité financière. Artemisya contribuera à faire face aux besoins d’électricité croissants du pays, ainsi qu’aux consommations en période de pointe en début et fin de journée grâce à sa capacité de stockage.

La production annuelle de ce complexe représente l’équivalent de la consommation en électricité d’environ 2 500 000 habitants en Ouzbékistan et permettra d’éviter l’émission de 598 000 tonnes de CO₂ par an dans le pays.

Le projet débutera sa phase de construction au premier trimestre 2026 pour la partie solaire et le stockage, et au troisième trimestre 2026 pour la partie éolienne.

En parallèle de ce contrat d’achat d’électricité, Voltalia a également signé deux nouveaux accords de coopération :

Un accord fixant les principaux termes et conditions pour le grand projet de stockage de 500 mégawatts/1gigawattheure, Turan Storage, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat tripartite 4 signé lors du dernier forum d’investissement de Tachkent avec le ministère de l’Énergie et le ministère de l’Investissement et du Commerce extérieur ;

signé lors du dernier forum d’investissement de Tachkent avec le ministère de l’Énergie et le ministère de l’Investissement et du Commerce extérieur ; Un accord énonçant les termes de référence pour l’implémentation d’un projet pilote d’agrivoltaisme de 500 kilowatts dans la région de Tachkent. Ce projet, dont la mise en service est prévue dès le mois d’août 2025, servira de premier projet test suivant un concept d’agrivoltaisme en Ouzbékistan.

Avec ces nouvelles avancées, Voltalia réaffirme son engagement à soutenir les ambitions de l’Ouzbékistan d’atteindre 8 gigawatts de capacités renouvelables d’ici 2026 et 12 gigawatts d’ici 2030.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, déclare : « Cette signature illustre notre engagement fort aux côtés de l’Ouzbékistan dans sa transition énergétique. Dans la continuité des discussions initiées sur ce projet en 2022, nous concluons aujourd’hui un contrat de vente d’électricité significatif, consolidant nos activités dans le pays».

Yoni Ammar, Directeur général adjoint de Voltalia, déclare :« Ce nouveau contrat témoigne de notre capacité à développer des projets d’envergure, à intégrer des solutions hybrides efficaces et à en assurer la rentabilité sur le long-terme. Ils témoignent aussi de la confiance placée par les autorités ouzbèques en Voltalia pour être un partenaire performant et de premier plan pour accompagner le développement du secteur. Je les en remercie ».

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2024, le 13 mars 2025 (avant bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,2 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings.

1 Unique acheteur en Ouzbékistan

2 Communiqué du 22 novembre 2022.

3 Communiqué du 3 novembre 2023.

4 Communiqué du 15 mai 2024

