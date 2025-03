La campagne « Arrivez-y en toute sécurité » de MADD Canada, Uber Canada et Diageo Canada incite les Torontois à faire des choix sécuritaires à l’occasion de la Saint-Patrick

OAKVILLE, Ontario, 12 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'approche de la Saint-Patrick, MADD Canada, Uber Canada et Diageo Canada lancent la campagne nationale « Arrivez-y en toute sécurité » à Toronto afin d’éliminer le risque de la conduite avec capacités affaiblies. Du 14 mars à 9 h au 17 mars à 23 h 59, des sous-verres affichant un code promotionnel pour 25 % de réduction sur les trajets Uber jusqu’à 10 $ seront distribués dans les bars et les restaurants de la ville, offrant aux client(e)s un moyen facile et abordable de se trouver un moyen de transport sécuritaire, peu importe où la nuit les mène.

« Les conséquences de la conduite avec capacités affaiblies sont dévastatrices et permanentes », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt, dont la mère, Beryl, a été tuée par un conducteur aux capacités affaiblies en 1999. « En offrant au public un moyen simple et pratique de choisir un moyen de transport sécuritaire, nous pouvons aider à prévenir les tragédies avant qu'elles ne se produisent ».

Chaque année, des centaines de Canadiennes et Canadiens sont tués et des milliers d'autres sont blessés dans des collisions attribuables à l'alcool, au cannabis et/ou à la drogue. La campagne « Arrivez-y en toute sécurité » rappelle qu'avec plus d'options de transport que jamais, il est plus facile de faire des choix responsables et de garder les routes plus sécuritaires pour tout le monde.

« Bien qu'il n'ait jamais été aussi facile de se trouver un moyen de transport sécuritaire, la conduite avec capacités affaiblies est à l'origine d'environ un décès sur quatre sur les routes du Canada. En partenariat avec MADD Canada et Diageo Canada, nous nous engageons à ramener ce chiffre à zéro », a déclaré Michael van Hemmen, directeur général d’Uber Canada Mobility. « Le covoiturage est un outil essentiel dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies. Lorsque le public a accès à un plus grand nombre d’options de transport comme Uber, ils sont en mesure de faire des choix plus sécuritaires. En ce jour de la Saint-Patrick, nous faisons appel aux Torontois : peu importe où la nuit vous mènera, prévoyez d'y arriver en toute sécurité. »

« À l’approche des célébrations de la Saint-Patrick, nous sommes ravis de nous associer à MADD Canada et Uber Canada pour sensibiliser le public et éduquer les gens sur la prévention de la conduite avec capacités affaiblies, » a déclaré Jodi Rumble, directrice générale de Diageo Canada. « Nous nous engageons à sauver des vies et nous encourageons les Torontois à planifier à l’avance et à célébrer de manière responsable. »

MADD Canada demande aux Ontariens de:

Toujours planifier à l’avance afin de savoir comment rentrer à la maison en toute sécurité ;

Ne jamais conduire une voiture, un bateau, une motoneige, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies ;

Ne jamais monter à bord d’un véhicule conduit par une personne dont les capacités sont affaiblies ;

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Les personnes à la recherche d’un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un clic avec Uber, l’application officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez uber.com/ca/fr-ca pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d'Uber Canada

La mission d'Uber est de créer des opportunités par le mouvement. Cofondée par l'entrepreneur de Calgary Garrett Camp, Uber a démarré en 2010 pour résoudre un problème simple : comment organiser un déplacement en appuyant sur un simple bouton ? Plus de 52 milliards de trajets plus tard, Uber conçoit des produits pour rapprocher les gens de l'endroit où ils veulent être. En modifiant la façon dont les personnes, la nourriture et les objets se déplacent dans les villes, Uber et Uber Eats ouvrent le monde à de nouvelles possibilités. Pour plus d'informations, visitez uber.com .

À propos de Diageo Amérique du Nord

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées, avec une collection exceptionnelle de marques comprenant les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit et Buchanan's, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, les tequilas Casamigos, DeLeon et Don Julio, ainsi que les marques Captain Morgan, Baileys, Tanqueray et Guinness. Diageo est cotée à la Bourse de New York (NYSE : DEO) et à la Bourse de Londres (LSE : DGE) et ses produits sont vendus dans près de 180 pays.

Pour plus d'informations sur Diageo, son personnel, ses marques et ses performances, visitez le site www.diageo.com . Visitez la ressource mondiale de Diageo sur la consommation responsable, www.DRINKiQ.com , pour obtenir des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques. Suivez sur Twitter et Instagram les nouvelles et les informations concernant Diageo Amérique du Nord : @Diageo_NA