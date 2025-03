Bigbank AS 2025. aasta veebruari tulemused

Bigbanki laenuportfell jätkas veebruaris tugevat kasvu. Vaatamata aasta lühimast kuust tingitud madalamale intressitulule jäi kasum rahuldavale tasemele.

Laenuportfell tervikuna kasvas kuuga 46 miljoni euro võrra, mis on viimaste kuude parim näitaja. Kasvu veavad jätkuvalt fookustooted: kodulaenuportfell suurenes 15 miljoni ning ärilaenuportfell 27 miljoni euro võrra. Tarbimislaenuportfell kasvas 5 miljoni euro võrra.

Hoiuseportfell püsis veebruari lõpus jaanuari lõpu taseme lähedal, kasvades kuuga 6 miljoni euro võrra. Jaanuari tugev hoiuseportfelli kasv võimaldas veebruaris keskenduda hoiuste hinnataseme optimeerimisele kõikidel Bigbanki turgudel ja toodetes, võttes arvesse langevaid hoiuseintresse.

Veebruar kui aasta lühim kuu tõi kaasa intressi- ja netointressitulude languse võrreldes jaanuariga. Langevate intresside keskkonnas suutis kasvav laenuportfell küll osaliselt kompenseerida langenud intressimäärasid, kuid 2024. aasta kahe esimese kuuga võrreldes vähenesid netointressitulud 0,9 miljoni euro võrra ehk 5%.

Positiivne oli asjaolu, et oluliselt kasvanud laenuportfelli juures vähenes eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu võrreldes eelmise aasta kahe esimese kuuga kokku 0,9 miljoni euro võrra ehk 23%. Laenuportfelli krediidikvaliteet püsis veebruaris stabiilsena ning negatiivseid trende ei esinenud.

Veebruari puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot. Arvestades jätkuvalt langevat intressikeskkonda ja veebruari kui lühikese kuu mõju netointressituludele, oli see rahuldav tulemus. Positiivne on ka see, et surve all olevaid netointressitulusid aitavad tasakaalustada stabiilsest laenuportfellist tulenevad madalamad eeldatavad krediidikahjud ja kasvavad netoteenustasud. Negatiivse arenguna võib välja tuua tulumaksukulu suurenemise kahe kuu koondvaates 0,2 miljoni euro võrra. Peamine põhjus oli Eestis ja Leedus 2025. aasta algusest kehtima hakanud kõrgemad tulumaksumäärad.

Bigbanki 2025. aasta veebruari majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 465 miljoni euro võrra, ulatudes 2,56 miljardi euroni (+22%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 542 miljonit eurot, jõudes 2,26 miljardi euroni (+31%).

Netointressitulud olid veebruaris 7,9 miljonit eurot ning aasta kahe esimese kuuga kokku 16,3 miljonit eurot. Kahe esimese kuu võrdluses aasta varasema perioodiga vähenesid netointressitulud 0,9 miljonit eurot (-5%).

Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu oli aasta kahe esimese kuuga 3,2 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenesid need kulud 0,9 miljonit eurot (-23%).

Veebruari puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot. Kahe esimese kuu kasum kokku moodustas 5,3 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2024. aasta sama perioodiga 0,6 miljonit eurot (-10%).

Omakapitali tootlus oli veebruaris 9,8%.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes Veebruar 2025 2 kuud 2025 2 kuud 2024 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh 8 461 17 795 19 089 -1 294 -7% Netointressitulu 7 854 16 333 17 256 -923 -5% Neto teenustasud 844 1 678 1 436 242 +17% Tegevuskulud kokku, sh -4 212 -8 137 -8 088 -49 +1% Palgakulud -2 521 -4 926 -4 336 -590 +14% Halduskulud -960 -1 786 -2 389 603 -25% Kasum enne allahindluste kulu 4 249 9 658 11 001 -1 342 -12% Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu -1 409 -3 181 -4 126 945 -23% Tulumaks -610 -1 225 -1 064 -161 +15% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 2 230 5 252 5 811 -559 -10% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 2 2 0 2 Aruandeperioodi kasum 2 232 5 254 5 811 -557 -10% Ärimahud, tuhandetes eurodes Veebruar 2025 2 kuud 2025 2 kuud 2024 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 2 558 437 2 558 437 2 093 326 465 112 +22% Nõuded klientidele 2 261 901 2 261 901 1 720 258 541 642 +31% Võtmenäitajad Veebruar 2025 2 kuud 2025 2 kuud 2024 Erinevus YoY ROE 9,8% 11,6% 13,9% -2,3pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 49,8% 45,7% 42,4% +4,7pp Soovitusindeks (NPS) 58 58 58 +0





Võrreldes 2024. aasta veebruari finantstulemustes avaldatuga on aasta varasema perioodi netointressitulu ja eeldatava krediidikahju netokulu korrigeeritud, vähendades mõlemat 0,5 miljoni euro võrra. Korrigeerimine on seotud tuvastatud veaga, mille kohaselt oli langenud krediidiväärtusega finantsvaradelt intressitulu arvestatud finantsvarade brutopositsioonilt, mitte netopõhiselt. See korrektsioon 2024. aasta veebruari puhaskasumit ei mõjuta.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 28.veebruari 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,9 miljardit eurot ning omakapital 275 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 169 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee