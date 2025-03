RESULTATS ANNUELS 2024

Objectifs d’EBITDA et de capacités atteints

Plan de transformation SPRING : revue stratégique en cours

Résultats annuels 2024

Chiffre d’affaires : +10% à 547 millions d’euros, porté par la croissance de +20% des Ventes d’énergie

Atteinte de l’objectif d’EBITDA en ligne avec les annonces d’août 1 , à 215 millions d’euros, après les impacts de l’écrêtement, soit une baisse de -11% par rapport à 2023. Sans cet impact, l’EBITDA aurait été en croissance de +6%

, à 215 millions d’euros, après les impacts de l’écrêtement, soit une baisse de -11% par rapport à 2023. Sans cet impact, l’EBITDA aurait été en croissance de +6% Perte nette (part du groupe) de 20,9 millions d’euros, sous l’effet principalement des impacts de l’écrêtement au Brésil et de l'impact de la perte de valeur liée au stock de panneaux solaires de l'activité Fourniture d'équipement

Progression des indicateurs opérationnels au 31 décembre 2024

Atteinte de l’objectif de capacité en exploitation et construction, à environ 3,3 gigawatts (+14% par rapport à 2023) dont 2,5 gigawatts en exploitation (+6%). Poursuite du rééquilibrage géographique avec 51% en Amérique latine (57% en 2023), 38% en Europe (35%) et 11% dans le reste du monde (8%)

Durée résiduelle moyenne des contrats de ventes d’électricité de 16,4 ans, représentant un chiffre d’affaires futur sous contrats de 8,1 milliards d’euros

Portefeuille de projets en cours de développement à 17,4 gigawatts (+5% par rapport à 2023) avec l’accent mis sur sa maturation

Capacité exploitée pour clients tiers à 6,5 gigawatts, en croissance de +41% par rapport à 2023

Plan de transformation SPRING : point d’étape de la revue stratégique des activités

Voltalia a mandaté le cabinet de conseil Kearney spécialisé pour accompagner la phase initiale de diagnostic

La revue stratégique des activités est en cours visant à créer les conditions durables d’une croissance rentable et alignée sur la mission de l’entreprise

Cette première phase devrait être finalisée courant juin. Ses conclusions, accompagnées du plan d´action pour la mise en œuvre du plan de transformation, seront présentées à l’occasion de la présentation des résultats du premier semestre 2025

Eléments opérationnels 2025

Capacité en exploitation et en construction d’environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service à la fin 2025

Production d’environ 5,2 térawattheures (+10%)

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats annuels consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Les comptes, dont les procédures d’audit sont en cours, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est réuni en date du 12 mars 2025.

« La croissance opérationnelle en 2024 est restée solide. Grâce à l’engagement de nos équipes et à la qualité de nos actifs, nous avons poursuivi notre progression en matière de production ainsi qu’en capacités d’exploitation et de construction, atteignant ainsi notre objectif d’EBITDA aligné avec nos annonces d’août, après les impacts de l’écrêtement. Ce dernier demeure un point de vigilance que nous suivons de près. Nous poursuivons activement nos efforts pour obtenir des compensations et pour en minimiser l’impact à l’avenir.

Par ailleurs, le plan de transformation SPRING, lancé dès mon arrivée, avance. La phase de diagnostic est en cours, et ses conclusions attendues dans les prochains mois marqueront le début de sa mise en œuvre. », commente Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

***

Voltalia commentera ses résultats annuels 2024 et ses perspectives à court et moyen terme lors d’une réunion d’information qui se tiendra ce jour à 8h30, heure de Paris.

La réunion sera retransmise en webcast vidéo en direct. Tous les détails de connexion sont disponibles sur notre site Web : https://www.voltalia.com/fr/investor-relations .

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros 2024 2023 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 546,6 495,2 +10% +14% EBITDA 215,1 241,1 -11% -8% Résultat net part du Groupe -20,9 29,6 N/A N/A

Le chiffre d’affaires s’établit à 546,6 millions d’euros, en hausse de +10% (+14% à taux de change constants). Les Ventes d’énergie et les Services contribuent respectivement à hauteur de 66% et 34% du chiffre d’affaires 2024.

Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie atteint 359,4 millions d’euros, en hausse de +20% (+25% à taux de change constants).

Le chiffre d’affaires issu des Services aux clients tiers atteint 187,2 millions d’euros, en baisse de -4% à taux de change courants et constants.

L’EBITDA s’élève à 215,1 millions d’euros, en baisse de -11%. Il bénéficie de la croissance des Ventes d’énergie de +12% (+15% à taux de change constants), malgré l’écrêtement. En revanche, la forte diminution du volume de projets cédés en 2024 par rapport à 2023 (plus de 800 MW cédés) entraîne une baisse des services de

-75% (-74% à taux de change constants).

Le résultat net part du Groupe ressort en perte de 20,9 millions d’euros, contre un gain de 29,6 millions d’euros en 2023, sous l’effet principalement des impacts de l’écrêtement au Brésil et de l'impact de la perte de valeur liée au stock de panneaux solaires de l'activité Fourniture d'équipement.

REVUE DES ACTIVITÉS

Ventes d’énergie

En millions d’euros 2024 2023 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 359,4 299,3 +20% +25% EBITDA 217,6 194,6 +12% +15% Marge d’EBITDA 61% 65% -4pts -5pts











Indicateurs opérationnels 2024 2023 Var. Moyenne long terme Voltalia Moyenne long terme nationale

Production (en GWh) 4 706 4 336 +9%



Ecrêtements de la production (en GWh) 876 340 x2,6



Puissance en exploitation (en MW) 2 514 2 370 +6%



Puissance en exploitation et construction (en MW) 3 256 2 851 +14%



Facteur de charge éolien au Brésil 34% 40% -6pts 51% 44% Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements 44% 45% -1pt 51% 44% Facteur de charge solaire au Brésil 24% 26% -2pts 30% 28% Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements 30% 28% +2pts 30% 28% Facteur de charge éolien en France 22% 23% -1pt 25%

Facteur de charge solaire en France 14% 16% -2pts 17%

Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte 25% 24% +1pt 17%

Facteur de charge solaire en Albanie 21% n/a n/a 21%



La production atteint 4,7 TWh, contre 4,3 TWh sur 2023 en hausse de +9%, ce qui correspond à la consommation en électricité d’un équivalent de 5,4 millions de personnes. L’augmentation de la production malgré l’écrêtement subi au Brésil traduit l’accroissement de la capacité en exploitation, qui a augmenté de +6% depuis 2023, passant de 2 370 MW à 2 514 MW, et de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2023.

Par ailleurs, la capacité en construction progresse de +262 MW (+55%) pour atteindre 742 MW, dont +469 MW mis en chantier sur l’année (+81%).

Ainsi au total, à fin 2024, la capacité totale en exploitation et construction progresse de +406 MW (+14%) en 2024 pour atteindre 3 256 MW. Elle se caractérise par un rééquilibrage géographique : 51% en Amérique latine (57% en 2023), 38% en Europe (35%) et 11% dans le reste du monde (8%).

Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie atteint 359,4 millions d’euros en 2024, en forte hausse de +20% (+25% à taux de change constants) grâce à l’accroissement de la production électrique et à l’indexation contractuelle des prix de vente sur l’inflation. Le chiffre d’affaires provient essentiellement des contrats de vente d’électricité sur le long terme auxquels 98% de la puissance installée est adossée.

La durée résiduelle moyenne pondérée de l’ensemble de ces contrats est de 16,4 années, représentant 8,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires futur sous contrat.

71% du chiffre d’affaires 2024 issu des contrats de vente d’électricité à long terme est contractuellement indexé sur l’inflation.

Ces données illustrent la stratégie de l’entreprise. Voltalia privilégie la sécurisation d’un portefeuille adossé à des contrats long terme avec des clauses d’indexation, plutôt que de s’exposer au risque des prix spot à moyen terme et à l’inflation. Après avoir développé les projets répondant aux critères mentionnés, Voltalia continue d’arbitrer entre la conservation ou la cession à des tiers des projets, y ajoutant des services de construction et de maintenance, et en ne conservant que les projets présentant des critères de rentabilité stricts, permettant ainsi de bonifier le portefeuille de Voltalia.

L’EBITDA généré par les Ventes d’énergie est en croissance de +12% (+15% à taux de change constants) à 217,6 millions d’euros, principalement soutenue par les clauses d’indexation à l’inflation et grâce à la contribution des nouvelles centrales dont certaines bénéficient de prix élevés pendant les premiers mois d’exploitation (Karavasta en Albanie).

La marge d’EBITDA de 61% en baisse de -4 points reflète, comme annoncé2, l’impact ponctuel de l’écrêtement sur l’année 2024.

Services3

En millions d’euros 2024 2023 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 187,2 195,5 -4% -4% EBITDA 15,6 62,1 -75% -74% Marge d’EBITDA 8% 32% -24pts -23pts

Le chiffre d’affaires issu des Services aux clients tiers s’établit à 187,2 millions d’euros, en baisse de -4% à taux de change courants et constants.

L’EBITDA généré par l’activité Services, après élimination des marges internes, atteint 15,6 millions d’euros.

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements pour clients tiers affiche un EBITDA en baisse de -77% à 13,8 millions d’euros. Si l’EBITDA issu de la Construction affiche une forte croissance de +28%, grâce à de nouveaux contrats, notamment en Irlande, l’EBITDA du segment est en baisse du fait principalement de (i) la diminution des cessions de projets à des clients tiers, après plus de 800 MW de projets cédés en 2023, (ii) la forte baisse d’activité de la Fourniture d’équipements provenant de la baisse des prix des panneaux solaires qui continue de peser sur le volume des contrats depuis deux ans.

pour clients tiers affiche un EBITDA en baisse de -77% à 13,8 millions d’euros. Si l’EBITDA issu de la Construction affiche une forte croissance de +28%, grâce à de nouveaux contrats, notamment en Irlande, l’EBITDA du segment est en baisse du fait principalement de (i) la diminution des cessions de projets à des clients tiers, après plus de 800 MW de projets cédés en 2023, (ii) la forte baisse d’activité de la Fourniture d’équipements provenant de la baisse des prix des panneaux solaires qui continue de peser sur le volume des contrats depuis deux ans. Le segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers affiche un EBITDA en baisse de -27% à 1,8 millions d’euros du fait principalement de la baisse en 2024 des prestations additionnelles aux contrats long terme (filiale Greensolver). En revanche, de nombreux contrats ont été signés cette année notamment en Espagne et au Brésil, portant la capacité opérée pour compte de tiers à 6,5 GW (en croissance de +41%).

AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

In million euros 2024 2023 Var. à taux courants Var. à taux constants EBITDA avant frais corporate 233,2 256,7 -9% -6% Frais corporate -18,1 -15,6 +14% +15% EBITDA 215,1 241,1 -11% -8% Dépréciation, amortissements et provisions -125,6 -103,7 +21% +24% Autres produits et charges opérationnels -21,1 -18,2 +16% +18% Résultat opérationnel 68,4 119,3 -43% -40% Résultat financier -74,8 -57,9 +29% +37% Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence -12,9 -36,3 -64% -65% Intérêts minoritaires -1,7 4,5 N/A N/A Résultat net (part du Groupe) -20,9 29,6 N/A N/A

Les frais corporate sont en hausse +14% à -18,1 millions d’euros (+15% à taux de change constants) en raison d’investissements informatiques.

L’EBITDA consolidé s’établit à 215,1 millions d’euros, en baisse de -11% (-8% à taux de change constants), représentant une marge d’EBITDA de 39%, contre 49% en 2023.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 125,6 millions d’euros, en hausse de +21% (+24% à taux de change constants). La hausse provient essentiellement de la perte de valeur liée au stock de panneaux solaires de l’activité Fourniture d’équipement (+13,1 millions d’euros) ainsi qu’à l’impact des centrales mises en service en 2024 et de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2023 (+8,8 millions d’euros).

Les autres charges et produits opérationnels s’élèvent à -21,1 millions d’euros. La hausse de +2,9 millions d’euros provient de la revue et rationalisation des projets en développement.

Le résultat financier affiche une charge de 74,8 millions d’euros, en hausse de +29% (+37% à taux de change constants) qui se compose d'un coût de l'endettement financier de 128 millions d'euros, en augmentation de +31 millions d’euros du fait principalement de la croissance du portefeuille de centrales en exploitation (+144 MW) et des actifs en construction (742 MW). Le coût de financement moyen global de la dette consolidée s’élève à 6,1% contre 5,9% en fin 2023, principalement en raison (i) de l’augmentation des taux de base sur les tirages court-terme des facilités revolving et (ii) de l’augmentation des taux de swap sur les nouveaux financements de projet supérieurs à la moyenne historique. Cette dernière hausse est cependant absorbée par les négociations à la hausse des prix de vente d’électricité pour les actifs correspondants. Les marges sur les crédits restent quant à elles globalement stables.

La charge d’impôts est divisée par 3 par rapport à 2023, du fait principalement de i) la baisse de la fiscalité liée aux projets cédés comparé à l’année dernière (plus de 800 MW cédés) ; et (ii) de la reconnaissance par l’administration fiscale jordanienne d’un produit d’impôt différé généré par un amortissement accéléré, en 2023.

Le résultat net part du Groupe ressort en perte de 20,9 millions d’euros, contre un gain de 29,6 millions d’euros en 2023, sous l’effet principalement des impacts de l’écrêtement au Brésil et de l'impact de la perte de valeur liée au stock de panneaux solaires de l'activité Fourniture d'équipement.

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

Le bilan à fin 2024 atteint près de 4 milliards d’euros, en croissance de +4%.

En millions d’euros 2024 2023 Immobilisations corporelles et incorporelles 3 063 2 850 Trésorerie et équivalents de trésorerie 360 319 Autres actifs courants et non courants 538 649 Total actifs 3 961 3 818 Capitaux propres 1 063 1 265 Minoritaires 106 118 Dette financière 2 303 1 909 Autres passifs courants et non courants 489 526 Total passif 3 961 3 818

Les immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à 3 063 millions d’euros. La hausse de +213 millions d’euros (+7%) reflète essentiellement la progression du portefeuille des centrales en cours de construction, en France (y compris en Guyane française) au Royaume-Uni, en Afrique du Sud en Albanie, en Ouzbékistan, au Brésil ainsi que les toitures solaires d’Helexia eu Europe et Amérique latine.

La trésorerie affiche une position solide de 360 millions d’euros, en augmentation de +41 millions d’euros.

Les autres actifs courants et non courants se montent à 538 millions d’euros, en diminution de

-111 millions d’euros du fait principalement des créances clients lié au volume élevé de cessions, réalisées par l’activité Développement fin 2023 et encaissées début 2024, ainsi que par la baisse des stocks.

Les capitaux propres s’élèvent à 1,1 milliard d’euros, en baisse de -202 millions d’euros, principalement du fait d'actifs nets au Brésil valorisés à un taux de clôture brésilien inférieur à 2023 et la prise en compte du résultat net part du Groupe.

La dette financière s’élève à 2,3 milliards d’euros, en hausse de +21% reflétant la croissance du portefeuille de centrales (dette projet adossée sur chacun des projets grâce aux contrats de ventes d’énergie long terme sécurisés) entrainant un ratio d’endettement4 à 62%. En 2024, l’entreprise a finalisé la syndication d’un nouveau crédit à hauteur de 324 millions d’euros. La dette financière bénéfice à hauteur de 89% de son encours de taux fixes, couverts ou indexés sur l’inflation. Elle est à 67% libellée en euros et à 26% en réaux brésiliens.

Les autres passifs courants et non courants s’élèvent à 489 millions d’euros, en baisse de -7%, du fait principalement de la diminution des dettes fournisseurs, notamment des fournisseurs d’équipements et de services impliqués dans la construction des centrales mises en service en 2024.

EVOLUTION D’INDICATEURS CLES

Durée résiduelle des contrats de vente d’électricité de 16,4 ans

Voltalia annonce aujourd’hui que sa visibilité à long terme demeure très élevée avec une durée résiduelle moyenne de ses contrats de vente d’électricité qui atteint 16,4 ans à fin 2024, avec 8,1 milliards d’euros de revenus futurs sous contrat.

Portefeuille de projets en développement à 17,4 GW

Voltalia annonce aujourd’hui que son portefeuille de projets en développement, destinés à être conservés ou vendus avec des services de construction et de maintenance, se montait fin décembre 2024 à 17,4 GW, en hausse de +5% par rapport à 2023. Illustrant la stratégie de rééquilibrage géographique, ce portefeuille est réparti à hauteur de 37% en Europe, 39% en Amérique latine et 24% en Afrique. Sur le plan technologique, le solaire est majoritaire à 63%, l’éolien à 27% et les autres technologies dont le stockage pour 10%.

ANNONCES RECENTES

En Ouzbekistan, signature d’un contrat d’achat d’électricité de 526 MW pour le projet Artemisya5

Cet accord porte sur le projet Artemisya, situé dans la région de Bukhara. Le projet associe 126 MW de solaire, 300 MW d’éolien et 100 MW / 200 MWh de stockage par batteries. L’accord a été signé sous l’égide du ministère ouzbèk de l’Energie et du ministère de l’Investissement et du Commerce extérieur. Le projet débutera sa phase de construction au premier trimestre 2026 pour la partie solaire et le stockage, et au troisième trimestre 2026 pour la partie éolienne.

Renforcement de la gouvernance avec la nomination d’un directeur général adjoint6

Dans le cadre de l’arrivée récente de son nouveau directeur général, Robert Klein, Voltalia réorganise sa gouvernance autour d’un nouveau Comité Exécutif de sept membres et nomme Yoni Ammar directeur général adjoint. Il prend le pilotage des activités de développement, de production & ventes d’énergies des régions Europe7, Amérique Latine, Afrique & International.

Point sur la situation du réseau électrique brésilien

L’évolution de l’écrêtement de la production au Brésil en 2024 a été en ligne aux estimations initiales, atteignant 876 GWh8 sur l’année (soit 21% de la production brésilienne et 16% de la production totale). L’amélioration observée en fin d’année résulte des mesures mises en place par l’opérateur du réseau brésilien, notamment une répartition plus équilibrée de l’écrêtement entre les différentes sous-stations et la mise en service d’une nouvelle ligne de transmission renforçant le réseau. Voltalia reste confiant quant à l’issue favorable, à moyen terme, des actions légales et contentieuses engagées pour obtenir une compensation. Pour 2025, avec l’amélioration de la situation de l’écrêtement, les prévisions anticipent une nette réduction de l’écrêtement comparé à 2024 et prennent en compte une hypothèse d’écrêtement de la production annuelle brésilienne 2025 d’environ 10% (21% en 2024)9.

En Colombie, construction d’une centrale solaire de 20 MW10

D'une capacité totale de 19,7 mégawatts, le projet Los Venados sera alimenté par plus de 33 000 panneaux solaires. Le projet est adossé à un contrat de 15 ans qui sera dédié aux acheteurs du secteur privé. La mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026.

Remboursement des obligations convertibles vertes (OCEANEs Vertes)11

D’un montant initial de 200 millions d’euros en janvier 202112, puis augmentées à 250 millions d’euros en juillet 202213, Voltalia a remboursé ses obligations intégralement, en numéraire, le 13 janvier 2025.

Voltalia obtient la distinction « Top-Rated Industry » de Sustainalytics14

Avec une note ESG de 15, Voltalia se positionne parmi les 6% des entreprises les plus performantes de l'industrie des Utilities (services aux collectivités), occupant la 34ème place sur 644 entreprises. Dans le sous-secteur des énergies renouvelables, Voltalia se classe 14ème sur 88, confirmant ainsi son leadership dans la gestion des risques ESG.

DES OBJECTIFS 2024 ATTEINTS CONFORMÉMENT AUX DERNIERES ANNONCES

La capacité en construction et en exploitation atteint 3,3 gigawatts dont 2,5 GW en exploitation fin 2024, conformément aux objectifs annoncés.

L’EBITDA atteint 215 millions d’euros, après les impacts de l’écrêtement (40 millions d’euros), conformément aux dernières annonces du Groupe15. Hors cet impact, l’EBITDA aurait été en croissance de +6%.

PLAN DE TRANSFORMATION SPRING : POINT D’ÉTAPE DE LA REVUE STRATÉGIQUE DES ACTIVITÉS EN COURS

Sous l’impulsion de Robert Klein, Directeur général de Voltalia depuis le 1er janvier 2025, le Groupe a initié une revue stratégique de ses activités afin de définir et déployer dès 2025 un plan de transformation nommé SPRING16 visant à créer les conditions durables d’une croissance rentable et alignée sur sa mission.

Les travaux préliminaires dans le cadre de la première phase de diagnostic ont démarré avec l’accompagnement d’un cabinet de conseil spécialisé, Kearney, expert dans les transformations d’entreprise. De même le planning a été précisé.

L’évaluation et la synthèse d’un diagnostic se poursuivront tout au long du premier semestre 2025.

Les conclusions de cette première phase seront dévoilées lors de lors de la présentation des résultats semestriels, accompagnées d’une feuille de route détaillée pour déployer les recommandations issues du diagnostic. Cette feuille de route, dont les premières retombées sont attendues dès 2025, servira de guide pour assurer une mise en œuvre efficace et structurée des actions préconisées.

Voltalia rappelle que les différents scénarios étudiés dans le cadre de ce plan ne remettent pas en cause la précédente trajectoire moyen-terme17.

OBJECTIFS OPERATIONNELS 2025

Voltalia annonce aujourd’hui pour 2025 ses objectifs opérationnels qui anticipent une nouvelle augmentation de sa capacité et de son activité de Ventes d’énergies.

Capacité en exploitation et en construction d’environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service à la fin 2025

Production d’environ 5,2 TWh (+10% par rapport à 2024) intégrant une hypothèse d’écrêtement de 10% au Brésil (comparé à 21% en 2024)

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2025, le 29 avril 2025 (après bourse)

Assemblée générale annuelle, le 15 mai 2025

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2023 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 12 avril 2024. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.

Capacité en exploitation au 31 décembre 2024

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Albanie 140 140 140 Belgique 32 32 17 Brésil 773 742 12 1 528 1 484 Egypte 32 32 32 Espagne 28 28 23 France 81 248 5 334 294 Guyane française 14 7 5 23 48 49 Grèce 17 17 17 Hongrie 24 24 14 Italie 23 23 18 Jordanie 57 57 57 Pays-Bas 60 60 60 Portugal 88 88 74 Roumanie 14 14 3 Royaume-Uni 57 32 89 89 Total 854 1 577 7 9 67 2 514 2 370

Capacité en construction au 31 décembre 2024

Nom du projet Capacité (MW) Technologie Pays Bolobedu 148 Solaire Afrique du Sud Cafesoca 8 Hydro Brésil Clifton 45 Solaire Royaume-Uni East gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 123 Solaire Brésil Helexia 5 Solaire Espagne Helexia 26 Solaire France Helexia 1 Solaire Hongrie Helexia 9 Solaire Pologne Helexia 1 Solaire Roumanie Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Le Deffend 6 Solaire France Sarimay Solar 126 Solaire Ouzbékistan Seranon 8 Solaire France Sinnamary (battery) 1 Stockage Guyane française Sinnamary (SBE) 10 Biomasse Guyane française Spitalla Solar 100 Solaire Albanie Terres Salées 11 Solaire France Voltalia Mobility - Yusco 36 Solaire France Total 742

Production d’électricité au 31 décembre 2024

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Albanie 258 258 1 Brésil 2 321 950 51 3 322 3 432 Egypte 74 74 74 France 176 86 9 271 315 Grèce 29 29 25 Guyane française 16 34 51 55 Helexia Brésil 139 139 21 Helexia Europe 296 296 193 Jordanie 130 130 122 Portugal 79 79 40 Royaume-Uni 56 56 60 Total 2 497 2 114 34 9 51 4 706 4 336

Compte de résultat consolidé (non audité)

En millions d'euros 2024 2023 Chiffre d’affaires 547 495 Achats et sous-traitance -57 -71 Autres charges d'exploitation -246 -217 Charges de personnel -72 -66 Autres produits et charges courants 43 100 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 0 1 EBITDA 215 241 Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations -126 -104 Résultat opérationnel courant 90 137 Autres produits et charges opérationnels -21 -18 Résultat opérationnel 68 119 Coût net de l'endettement financier -116 -82 Autres produits et charges financiers 41 25 Impôt sur les résultats et assimilés -12 -36 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence en dehors du secteur d'activité Voltalia -1 0 Résultat net -19 25 Participations ne conférant pas le contrôle -2 5 Part du Groupe -21 30

Chiffre d’affaires et EBITDA des Services (par segment)

En millions d’euros 2024 2023 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffres d’affaires Développement, Construction et Fourniture d’équipements 160,5 172,6 -7% -7% Chiffres d’affaires Exploitation-Maintenance 26,7 23,1 +16% +17% Chiffres d’affaires total Services 187,2 195,7 -4% -4% EBITDA Développement, Construction et Fourniture d’équipements 13,8 60,0 -77% -77% EBITDA Exploitation-Maintenance 1,8 2,4 -27% -16% EBITDA total Services 15,6 62,4 -75% -74%

Bilan consolidé (non audité)

En millions d’euros 2024 2023 Goodwill 79 79 Droits d'utilisation 71 64 Immobilisations incorporelles 528 435 Immobilisations corporelles 2 384 2 272 Participations dans des entreprises associées 18 20 Autres actifs financiers non courants 30 25 Actifs d'impôts différés 6 5 Autres actifs dérivés non courants 22 40 Actifs non courants 3 139 2 940 Stocks et encours 31 65 Clients et autres débiteurs 226 237 Autres actifs courants 173 180 Autres actifs financiers courants 31 76 Instruments dérivés actifs courants 2 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 360 319 Actifs courants 822 878 Total Actif 3 961 3 818 Capitaux propres part du Groupe 1 063 1 265 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 106 118 Capitaux propres 1 169 1 383 Provisions non courantes 28 28 Passifs d'impôts différés 20 28 Financements non courants 1 792 1 579 Autres passifs financiers non courants 40 41 Instruments dérivés passifs non courants 62 31 Passifs non courants 1 942 1 708 Provisions courantes 1 7 Financements courants 510 330 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 226 285 Autres passifs financiers courants 8 8 Instruments dérivés passifs courants 1 3 Autres passifs courants 103 95 Passifs courants 850 727 Total Passif 3 961 3 818

Tableaux des flux de trésorerie

En millions d'euros 2024 2023 Résultat opérationnel 68 119 Neutralisation des amortissements, provisions et pertes de valeur 126 104 Neutralisation des autres produits et charges sans incidence sur les flux de trésorerie opérationnels -25 -55 Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation 24 -26 Charge d’impôt payée -14 -27 Flux de trésorerie net généré par l'activité 179 116 Flux net d'investissements financiers 76 11 Flux net d'investissements corporels -376 -577 Flux net d'investissements incorporels -141 -118 Autres incidences des activités d'investissement 0 1 Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement -440 -682 Augmentation de capital souscrite par les actionnaires de Voltalia 0 0 Augmentations de capital souscrites par des actionnaires minoritaires de sociétés contrôlées 0 15 Intérêts payés aux banques et obligataires -118 -73 Remboursement des dettes de loyer et intérêts payés associés -12 -13 Encaissements liés aux emprunts et obligations 640 689 Remboursements d'emprunts et d'obligations -176 -125 Autres incidences des activités de financement -6 3 Flux net de trésorerie liés aux opérations de financements 329 496



Variation de la trésorerie nette 68 -71 Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 319 384 Incidence des variations de change et autres mouvements -26 6 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture 360 319









A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

