Helsinki, 13. maaliskuuta 2025 – Virtune, ruotsalainen säännelty digitaalisten omaisuuserien varainhoitaja ja pörssinoteerattujen tuotteiden (ETP) liikkeeseenlaskija, jatkaa vahvaa kasvuaan useilla markkinoilla ja ilmoittaa, että sen suurin ETP, Virtune XRP ETP, on ylittänyt 110 miljoonan dollarin hallinnoitavat varat (AUM).

Virtunen perustamisesta lähtien yritys on kasvanut nopeasti Pohjoismaiden markkinoilla, mikä on ollut seurausta sen koulutusaloitteista, säännellystä asemasta ja sitoutumisesta läpinäkyvyyteen. Virtune keskittyy vahvasti markkinoiden kouluttamiseen kryptovaroista omaisuusluokkana ja on aktiivisessa yhteydessä yksityissijoittajien, taloudellisten neuvonantajien ja instituutioiden kanssa.

Yhtiö on myös nopeasti laajentanut tuoteportfoliotaan, joka sisältää nyt 13 ETP:tä, joiden yhteenlaskettu AUM on 275 miljoonaa dollaria. Yhtiön suurin ETP, Virtune XRP ETP, listattiin Nasdaq Tukholmassa 2. heinäkuuta 2024 ja Nasdaq Helsingissä 20. tammikuuta 2025. Vuonna 2025 Ripple teki investoinnin tuotteeseen.

Virtune tarjoaa yksittäisen kryptovaran kattavia yksittäisvara-ETP:tä, staking-yksittäisvara-ETP:tä, jotka tarjoavat altistuksen yksittäiselle kryptovaralle yhdistettynä staking-palkkioihin, sekä indeksi-ETP:tä, jotka tarjoavat laajan altistuksen useille kryptovaroille kuukausittain tapahtuvalla uudelleen tasapainotuksella.

Virtunen tuoteportfolio sisältää seuraavat ETP:t:

Virtune Bitcoin ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Solana

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Staked Polygon ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK

Virtune Crypto Top 10 Index ETP EUR

Christopher Kock, Virtunen toimitusjohtaja: "Olemme iloisia nähdessämme kasvavan sijoittajien kiinnostuksen tuotteitamme kohtaan yksityissijoittajien, taloudellisten neuvonantajien ja eri instituutioiden keskuudessa. Olemme myös innoissamme siitä, että Virtune XRP ETP on nyt suurin ETP:mme, joka palvelee yli 50 000 sijoittajaa."

Virtunen ETP:t on listattu Nasdaq Tukholmassa Ruotsissa, Nasdaq Helsingissä Suomessa, Euronext Amsterdamissa Alankomaissa, Euronext Pariisissa Ranskassa ja Boerse Stuttgartissa Saksassa. ETP:t ovat myös saavutettavissa sijoittajille Norjassa ja Tanskassa, ja niillä käydään kauppaa yli kymmenen välittäjän kautta, mukaan lukien Avanza Ruotsissa ja Nordnet kaikissa Pohjoismaissa.

Jos olet (institutionaalinen) sijoittaja ja kiinnostunut tapaamisesta Virtunen kanssa keskustellaksesi ETP:iden tarjoamista mahdollisuuksista omaisuudenhallintapalveluissasi tai oppiaksesi lisää Virtunesta ja sen ETP:istä, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä osoitteessa hello@virtune.com.

Voit myös lukea lisää Virtunesta ja sen ETP:istä osoitteessa www.virtune.com ja rekisteröidä sähköpostiosoitteesi verkkosivustollamme tilataksesi uutiskirjeemme, joissa käsitellään Virtunen tulevia ETP-lanseerauksia ja muita digitaalisiin omaisuuseriin liittyviä uutisia.

Lehdistökontakti

Christopher Kock, toimitusjohtaja Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune, jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, on säännelty ruotsalainen digitaalisten omaisuuserien varainhoitaja ja kryptovaluuttapohjaisten pörssinoteerattujen tuotteiden liikkeellelaskija säännellyissä eurooppalaisissa pörsseissä. Sääntelyn noudattamiseen perustuen, strategisten yhteistöiden alan johtavien toimijoiden ja ammattitaitoisen tiimimme avulla tarjoamme globaalisti sijoittajille pääsyn innovatiivisiin ja kehittyneisiin sijoitustuotteisiin, jotka ovat linjassa kehittyvän ja globaalin kryptomarkkinan kanssa.