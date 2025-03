Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Det skal hermed meddeles, at Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling med Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Index torsdag den 10. april 2025, kl. 16.00 på hotellet Best Western Plus Park Globetrotter, Engvej 171, 2300 København S.

Dagsorden er vedhæftet og kan desuden findes på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup

Adm. direktør

Vedhæftede filer