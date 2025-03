Ilkka Oyj Pörssitiedote 13.3.2025, klo 13.30



UUDEN JAKSON ALKAMINEN ILKKA OYJ:N PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSSÄ



Ilkka Oyj:n hallitus on päättänyt uuden jakson alkamisesta yhtiön johdolle ja avainhenkilöille tarkoitetussa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista suoritusperusteisista ohjelmista. Ilkka Oyj tiedotti järjestelmän alkamisesta alun perin 11.5.2021 annetulla tiedotteella.



LTI 2025-2027



Järjestelmän seuraava ohjelma, LTI 2025-2027, alkaa vuoden 2025 alusta lukien. Sen nojalla mahdollisesti ansaitut palkkiot maksetaan vuoden 2028 ensimmäisen puoliskon aikana. Palkkioiden maksaminen edellyttää yhtiön hallituksen ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista. LTI 2025-2027 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet ovat Ilkka Oyj:n II-sarjan osakkeen kokonaistuoton kehitys, oikaistun oman toiminnan liikevoiton kehitys sekä digitaalisen liiketoiminnan kehitystä kuvaava mittari.



LTI 2025-2027-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 25 konsernin ylimpään johtoon sekä liiketoiminta-alueiden johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet.



LTI 2025-2027 -ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden määrä on yhteensä enintään noin 207 000 osakeyksikön arvoa vastaava määrä (edellyttäen suoritustavoitteiden saavuttamista kokonaisuudessaan). Tämä vastaa yhtiön II-sarjan osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella arviolta noin 0,7 miljoonaa euroa (tarkoittaen bruttomääräistä palkkiota ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Palkkioiden lopullinen arvo voi osakkeen arvon kehityksen sekä suoritusmittareiden saavuttamisasteen perusteella poiketa merkittävästi yllä mainitusta arviosta.



Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Konsernin yhtiöistä Summa Collectiven muodostavat Liana, Evermade, MySome, Myynninmaailma ja Profinder, jotka tuottavat markkinointi-, teknologia- ja datapalveluita. I-Mediat Oy julkaisee maakuntamedia Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kaupunki- ja paikallismedioita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 markkinoinnin, teknologian ja median osaajaa.