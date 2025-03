Semaine nationale de la prévention de la conduite avec capacités affaiblies: Un rappel à faire des choix sécuritaires

OAKVILLE, Ontario, 13 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Semaine nationale de la prévention de la conduite avec capacités affaiblies se déroule du 16 au 22 mars. Cette semaine de sensibilisation, établie en 2018, sert à rappeler l’impact dévastateur de la conduite avec capacités affaiblies, en soulignant les risques et les conséquences de la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues. Dans le cadre de cette campagne, MADD Canada collabore avec les gouvernements, les organismes d'application de la loi et les organisations communautaires pour sensibiliser le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies.

« La prévention de la conduite avec capacités affaiblies commence par des choix responsables de la part de chacun d'entre nous », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt, dont la mère, Beryl, a été tuée par un conducteur aux capacités affaiblies en 1999. « Nous avons tous un rôle à jouer, qu'il s'agisse de planifier un retour sobre à la maison, d'intervenir lorsque nous voyons une personne qui, selon nous, conduit avec les capacités affaiblies, ou de soutenir les politiques qui assurent la sécurité sur nos routes ».

Bien que des progrès aient été réalisés, la conduite avec capacités affaiblies reste l'une des principales causes de mortalité criminelle au Canada. Chaque année, des centaines de personnes sont tuées et d’autres milliers sont blessées dans des collisions attribuables à l'alcool et à la drogue. En moyenne, toutes les heures au Canada, neuf accusations criminelles fédérales et suspensions provinciales à court terme du permis de conduire sont portées pour la conduite avec capacités affaiblies. Chaque incident de conduite avec capacités affaiblies représente des vies affectées et des familles bouleversées à jamais par des tragédies tout à fait évitables qui coûtent des milliards de dollars à la société chaque année.

La technologie joue un rôle clé dans la prévention de la conduite avec capacités affaiblies. MADD Canada poursuit son appel au gouvernement du Canada pour qu'il exige que tous les nouveaux véhicules soient dotés d'une technologie de prévention de la conduite avec capacités affaiblies, en suivant l'exemple de la loi américaine HALT.

Les données de Sécurité publique Canada révèlent une augmentation constante des incidents de conduite avec capacités affaiblies par la drogue au cours de la dernière décennie, le cannabis étant la substance la plus souvent détectée1. Par ailleurs, la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool demeure un problème de sécurité publique majeur et MADD Canada continue de promouvoir l'utilisation du dépistage obligatoire de l'alcool lors de tout contrôle routier légal.

Pour sensibiliser davantage la population, MADD Canada a lancé un nouveau message d'intérêt public intitulé Les héros, qui cible les jeunes hommes et aborde l’idée fausse et dangereuse selon laquelle ils peuvent conduire après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues car ils « ne se sentent pas dans un état de capacités affaiblies ». Ce message d'intérêt public vise à faire évoluer les mentalités et à promouvoir des choix sécuritaires.

Au cours de cette semaine, MADD Canada invite également les personnes à participer à sa campagne en ligne Une chandelle pour, en se prenant en photo ou en vidéo en train d'allumer une chandelle pour les victimes et les survivants de la conduite avec capacités affaiblies. Les participants sont invités à utiliser le mot-dièse #unechandellepour et à identifier MADD Canada pour que leurs messages soient partagés.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

