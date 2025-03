14th March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 13th March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,870 Lowest price per share (pence): 617.00 Highest price per share (pence): 626.00 Weighted average price per day (pence): 620.7545

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,953,654 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,953,654 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 620.7545 12,870 617.00 626.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 13 March 2025 08:07:40 133 618.00 XLON 00327208904TRLO1 13 March 2025 08:08:25 133 618.00 XLON 00327209337TRLO1 13 March 2025 08:14:59 139 618.00 XLON 00327213222TRLO1 13 March 2025 08:15:00 79 617.00 XLON 00327213242TRLO1 13 March 2025 08:20:37 68 617.00 XLON 00327216418TRLO1 13 March 2025 08:24:27 69 617.00 XLON 00327218472TRLO1 13 March 2025 08:24:27 68 617.00 XLON 00327218473TRLO1 13 March 2025 08:34:23 132 617.00 XLON 00327223607TRLO1 13 March 2025 09:07:34 13 619.00 XLON 00327249466TRLO1 13 March 2025 09:07:34 26 619.00 XLON 00327249467TRLO1 13 March 2025 09:18:19 80 622.00 XLON 00327257545TRLO1 13 March 2025 09:18:34 120 622.00 XLON 00327257729TRLO1 13 March 2025 09:18:34 145 622.00 XLON 00327257730TRLO1 13 March 2025 09:21:55 265 624.00 XLON 00327261315TRLO1 13 March 2025 09:34:54 263 625.00 XLON 00327272465TRLO1 13 March 2025 09:43:01 136 625.00 XLON 00327280265TRLO1 13 March 2025 09:44:16 18 626.00 XLON 00327281649TRLO1 13 March 2025 09:50:03 140 626.00 XLON 00327286906TRLO1 13 March 2025 09:54:16 140 626.00 XLON 00327290136TRLO1 13 March 2025 10:05:41 130 626.00 XLON 00327293110TRLO1 13 March 2025 10:13:23 135 625.00 XLON 00327293514TRLO1 13 March 2025 10:13:23 135 624.00 XLON 00327293515TRLO1 13 March 2025 10:13:23 135 623.00 XLON 00327293516TRLO1 13 March 2025 10:13:23 200 624.00 XLON 00327293517TRLO1 13 March 2025 10:13:23 76 624.00 XLON 00327293518TRLO1 13 March 2025 10:13:44 135 624.00 XLON 00327293527TRLO1 13 March 2025 10:14:51 140 623.00 XLON 00327293569TRLO1 13 March 2025 10:24:13 150 623.00 XLON 00327293797TRLO1 13 March 2025 10:24:13 60 623.00 XLON 00327293798TRLO1 13 March 2025 10:55:20 399 622.00 XLON 00327295012TRLO1 13 March 2025 11:00:38 154 622.00 XLON 00327295270TRLO1 13 March 2025 11:00:38 75 622.00 XLON 00327295271TRLO1 13 March 2025 11:00:38 37 622.00 XLON 00327295272TRLO1 13 March 2025 11:03:10 140 622.00 XLON 00327295380TRLO1 13 March 2025 11:15:34 167 622.00 XLON 00327295703TRLO1 13 March 2025 11:15:34 134 621.00 XLON 00327295704TRLO1 13 March 2025 11:43:01 134 620.00 XLON 00327296415TRLO1 13 March 2025 11:43:01 51 620.00 XLON 00327296416TRLO1 13 March 2025 11:43:01 82 620.00 XLON 00327296417TRLO1 13 March 2025 11:58:56 129 619.00 XLON 00327296949TRLO1 13 March 2025 12:02:36 269 619.00 XLON 00327297207TRLO1 13 March 2025 12:04:30 280 619.00 XLON 00327297278TRLO1 13 March 2025 12:04:38 133 619.00 XLON 00327297287TRLO1 13 March 2025 12:04:38 134 618.00 XLON 00327297288TRLO1 13 March 2025 12:14:19 135 619.00 XLON 00327297692TRLO1 13 March 2025 12:14:19 134 619.00 XLON 00327297693TRLO1 13 March 2025 12:45:23 133 618.00 XLON 00327298914TRLO1 13 March 2025 13:47:26 140 620.00 XLON 00327301331TRLO1 13 March 2025 13:47:26 139 620.00 XLON 00327301332TRLO1 13 March 2025 13:50:04 263 621.00 XLON 00327301455TRLO1 13 March 2025 13:50:04 476 621.00 XLON 00327301456TRLO1 13 March 2025 13:57:18 131 621.00 XLON 00327301684TRLO1 13 March 2025 14:05:14 78 622.00 XLON 00327302225TRLO1 13 March 2025 14:15:08 393 623.00 XLON 00327302662TRLO1 13 March 2025 14:15:18 544 623.00 XLON 00327302677TRLO1 13 March 2025 14:15:26 137 623.00 XLON 00327302683TRLO1 13 March 2025 14:21:42 137 622.00 XLON 00327302995TRLO1 13 March 2025 14:21:42 76 622.00 XLON 00327302996TRLO1 13 March 2025 14:21:42 60 622.00 XLON 00327302997TRLO1 13 March 2025 14:22:02 139 621.00 XLON 00327303017TRLO1 13 March 2025 15:00:12 126 622.00 XLON 00327304945TRLO1 13 March 2025 15:00:12 13 622.00 XLON 00327304946TRLO1 13 March 2025 15:00:12 18 622.00 XLON 00327304947TRLO1 13 March 2025 15:09:30 131 620.00 XLON 00327305435TRLO1 13 March 2025 15:09:30 131 620.00 XLON 00327305436TRLO1 13 March 2025 15:09:30 131 620.00 XLON 00327305437TRLO1 13 March 2025 15:09:30 108 619.00 XLON 00327305438TRLO1 13 March 2025 15:09:30 26 619.00 XLON 00327305439TRLO1 13 March 2025 15:12:06 180 619.00 XLON 00327305625TRLO1 13 March 2025 15:12:06 87 619.00 XLON 00327305626TRLO1 13 March 2025 15:42:14 66 619.00 XLON 00327307382TRLO1 13 March 2025 15:42:14 132 619.00 XLON 00327307383TRLO1 13 March 2025 15:44:19 387 620.00 XLON 00327307564TRLO1 13 March 2025 15:44:20 365 619.00 XLON 00327307566TRLO1 13 March 2025 15:44:20 51 619.00 XLON 00327307567TRLO1 13 March 2025 15:44:24 267 619.00 XLON 00327307571TRLO1 13 March 2025 15:44:30 124 619.00 XLON 00327307574TRLO1 13 March 2025 15:56:05 175 619.00 XLON 00327308207TRLO1 13 March 2025 15:58:47 125 619.00 XLON 00327308331TRLO1 13 March 2025 15:58:47 15 619.00 XLON 00327308332TRLO1 13 March 2025 16:15:27 140 618.00 XLON 00327309471TRLO1 13 March 2025 16:15:27 140 618.00 XLON 00327309472TRLO1 13 March 2025 16:15:27 139 618.00 XLON 00327309473TRLO1 13 March 2025 16:15:27 140 618.00 XLON 00327309474TRLO1 13 March 2025 16:15:27 139 618.00 XLON 00327309475TRLO1 13 March 2025 16:15:27 139 618.00 XLON 00327309476TRLO1 13 March 2025 16:15:27 302 618.00 XLON 00327309477TRLO1 13 March 2025 16:15:27 132 617.00 XLON 00327309478TRLO1 13 March 2025 16:16:28 45 617.00 XLON 00327309594TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970