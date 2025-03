Kommentaar meedias ilmunud infole

AS Ekspress Grupp kinnitab seoses Leedu meedias ilmunud infoga, et analüüsib erinevaid strateegilisi alternative seoses osalusega Leedu uudisteportaalis UAB Lrytas.

AS Ekspress Grupp on endiselt seisukohal, et Leedu konkurentsiameti 07.02.2025 avaldatud otsus ei ole põhjendatud ning oleme selle vaidlustanud. Siiski on Ekspress Grupp sunnitud kaaluma kõiki võimalusi.

Edasistest sammudest teavitatakse vastavalt börsireglemendi nõuetele.

Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.