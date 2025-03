Intern viden: Conferize A/S overtager 100% af Unlimit Group ApS og indstiller til navneændring

Selskabsmeddelelse nr. 03/2025

København, den 14. marts 2025



Bestyrelsen i Conferize A/S har i dag besluttet at erhverve 100% af Unlimit Group ApS. Købet er betinget af endelig godkendelse på den kommende generalforsamling i april 2025.

Handlen er baseret på en værdiansættelse af Unlimit Group ApS på DKK 50 mio., som fordeles på følgende måde:

20% betales kontant via en kapitalforhøjelse i Unlimit Group, der skal understøtte drift, udvikling og vækst i Unlimit Group.

80% betales i nyudstedte aktier i Conferize til en kurs på DKK 0,02 per aktie.

Den kontante del af transaktionen finansieres gennem en kapitalrejsning i Conferize, hvor der allerede er modtaget positive tilkendegivelser fra investorer. Yderligere information om finansieringen vil blive offentliggjort efter den endelige beslutning på generalforsamlingen.

Navneændring til Unlimit Group A/S

Som en del af strategien om at styrke selskabets brand og markedsposition vil det blive indstillet til generalforsamlingen, at Conferize A/S skifter navn til Unlimit Group A/S. Denne ændring afspejler selskabets øgede fokus på teknologi, ventureinvesteringer og skalerbare løsninger.

Om Unlimit Group

Unlimit Group udvikler i dag innovative AI-baserede løsninger inden for selvbetjente butikskoncepter. Teknologien gør det muligt for kunder at gennemføre køb uden et traditionelt kassesystem, hvilket reducerer driftsomkostninger, eliminerer svind samt optimerer kundeoplevelsen.

Strategisk betydning

Med opkøbet styrker Conferize sin position inden for skalerbare teknologiske løsninger og udvider sin portefølje med AI-drevne systemer, der kan implementeres globalt.

Næste skridt

Den endelige beslutning om opkøbet samt navneændringen vil blive behandlet på generalforsamlingen i april 2025, hvor aktionærerne skal vedtage transaktionen.

