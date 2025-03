Intern viden: Conferize A/S styrker sit fokus på Venture- og Power-investeringer

Selskabsmeddelelse nr. 04/2025

København, den 14. marts 2025





Bestyrelsen i Conferize A/S har i dag besluttet at fokusere selskabets investeringsstrategi ved at etablere Unlimit Ventures, et nyt venture-selskab, baseret på det tidligere erhvervet QP Group AB.

I den forbindelse har bestyrelsen også besluttet at gennemføre følgende strategiske investeringer, herunder:

Delvise opkøb af EMD Service ApS og Sophos Evolution AB for at styrke selskabets markedsposition inden for teknologiske løsninger.

Forhandlinger om køb af et FinTech-selskab med fokus på Debt Collection.

Etablering af et Power-selskab, hvor mulighederne for enten et strategisk opkøb eller en nyetablering undersøges nærmere.





Baggrund for beslutningen

Ved at oprette Unlimit Ventures skaber Unlimit Group (nuværende Conferize) en platform for investering i innovative og vækstorienterede selskaber. Målet er at opbygge en diversificeret portefølje med stærkt potentiale inden for technology, SaaS og FinTech.

Derudover ser selskabet store muligheder inden for energisektoren, hvor etableringen af et Power-selskab vil positionere Unlimit Group (nuværende Conferize) i et marked med betydelige vækstmuligheder.

Næste skridt

Ledelsen arbejder aktivt på at færdiggøre aftalerne, og yderligere information vil blive kommunikeret til markedet, efterhånden som beslutningerne konkretiseres.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil