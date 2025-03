Årsrapport 2024: Eksekvering af strategi påvirkede finansielt resultat

Selskabsmeddelelse nr. 4-2025

14. marts 2025

North Media koncernchef Lasse Brodt siger om udviklingen i 2024:

”I 2024 havde vi fuldt fokus på at eksekvere på vores forretningsstrategier og det påvirkede de finansielle resultater. Vi arbejdede primært med integrationen af SDR, som er Sveriges største private distributør af tryksager og lokalaviser, den fortsatte transformation af BoligPortal, samt etableringen af MineTilbud som et selvstændigt selskab og frasalg af de kommercielle aktiviteter i Ofir. Integrationen af SDR har været mere kompleks og med flere omkostninger end først antaget, og kombineret med markant lavere tryksagsvolumen i de årsaftaler, der er indgået for 2025, har det betydet en nedskrivning af værdien af SDR på 155 mio. kr. Det er naturligvis utilfredsstillende, men vi har fortsat troen på, at den langsigtede plan med SDR, inklusive implementering af maskinel pakning, er den rigtige.”

Finansielle nøgletal:

Mio. kr. 4. kvartal Helåret 2024 2023* 2024 2023 Omsætning 340,0 239,7 1.301,4 915,1* EBITDA 32,6 47,7 153,5 181,9* Ordinære afskrivninger -11,7 -73,4 -26,9* EBIT, ordinær drift 20,9 41,1 80,1 155,0* Nedskrivning på SDR -155,0 - -155,0 - EBIT efter nedskrivning -134,1 41,1 -74,9 155,0*





Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 af 7. marts 2025 var North Medias omsætning og EBIT lavere end de senest udmeldte forventninger for 2024, som var inklusive Ofir, og udgjorde en omsætning på 1.315-1.340 mio. kr., EBITDA på 140-160 mio. kr., og EBIT på 65-85 mio. kr. Baseret på årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2024.

Udviklingen i forretningsområderne i 2024

I Last Mile (FK Distribution og SDR) steg omsætningen, positivt påvirket af SDR, mens udviklingen i FK Distribution var flad, drevet af mindre fald i tryksagsvolumen end forventet. Indtjeningen var påvirket af integrationsomkostninger, øgede lønudgifter til omdelere og udvikling af MineTilbuds nye tekniske platform, samt nedskrivningen af værdien af SDR. Ved udgangen af 2024 var cirka 20% af de svenske husstande, som modtager tryksager, omfattet af den maskinelle pakning, der foretages i Danmark. Udrulning af maskinel pakning forventes fortsat fuldt implementeret i 2. halvår 2025.

I Digital Services leverede BoligPortal 4% vækst i omsætningen, drevet af flere indtægtsstrømme i det danske marked. Indtjeningen faldt dog på grund af øgede omkostninger til fortsat udvikling af ét samlet univers for lejere og udlejere. Resultaterne i Bekey var ikke tilfredsstillende og selskabets struktur, forretningsgrundlag og markedstilgang revurderes.

Forventninger til 2025

Jf. førnævnte selskabsmeddelelse 3-2025, gav North Media sine forventninger til 2025 for koncernen. Overblikket her er inklusive forretningsområderne:

DKKm Omsætning EBITDA EBIT Koncernen 1.280 – 1.337 80 – 115 25 – 60 Last Mile (FK Distribution, SDR Svensk Direktreklam) 1.110 - 1.155 89 - 116 49 - 76 Digital Services (BoligPortal, MineTilbud, Bekey) 170 - 182 -3 til 5 -6 til 2 Ikke-fordelte omkostninger - -6 til -6 -18 til -18

North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributør af tilbuds -og ugeaviser. Digital Services: tre virksomheder med potentiale for vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. MineTilbud er en førende digital tilbudsplatform. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.

