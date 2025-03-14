Axi 荣获 Xref Engage 颁发的“2025 年最佳工作场所”奖

悉尼, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线外汇及差价合约交易经纪商 Axi 宣布，公司荣获 Xref Engage 颁发的“2025 年最佳工作场所”奖。 在获得此殊荣之前，Axi 曾于 2020 年和 2021 年连续两年荣获 Voice Project 颁发的“最佳工作场所”奖。

Axi 首席执行官 Rajesh Yohannan 对公司获得这一最新荣誉倍感兴奋，他表示：“此奖项是对我们共同打造的强大文化的充分肯定，这种文化深植于创新、协作以及对卓越的共同追求。 在 Axi，我们持续投入资源，营造一个安全、相互尊重的环境，让每个人都能畅所欲言、被倾听，并在这里蓬勃发展、取得卓越成就，看到我们的努力再次得到认可，我们感到无比自豪。”

该经纪商成立于 2007 年，总部位于澳大利亚，从最初仅有两人的初创公司，已发展成为备受推崇的全球性集团公司。目前，公司在全球设有 9 个办事处，分别位于澳大利亚、新加坡、英国、塞浦路斯、迪拜、菲律宾、马来西亚、印度和瓦努阿图，拥有来自超过 45 个国家/地区的 400 多名员工。

除这一最新荣誉外，Axi 还取得了一系列其他瞩目成就。 2024 年，该经纪商在 2024 Dubai Forex Expo 博览会上摘得“年度创新者”奖，最近又被 Finance Feeds 评为“最具创新力的自营交易公司”。 此外，该经纪商还在 Global Forex Awards 评选中斩获多项殊荣，包括 2024 年度最佳经纪商（中东和北非）、最值得信赖经纪商（拉丁美洲）、最可靠经纪商（欧洲）以及最佳介绍经纪商计划（亚洲）。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

如需了解更多信息或获取 Axi 的更多评论，请联系：mediaenquiries@axi.com

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