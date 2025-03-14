Axi 獲 Xref Engage 頒發「2025 年度最佳工作場所」獎

悉尼, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的外匯和差價合約經紀商 Axi 宣佈獲 Xref Engage 頒發 2025 年度最佳工作場所獎。 Axi 在 2020 年和 2021 年連續兩年獲得「最佳工作場所」獎；最新殊榮基於該經紀商早前獲得 Voice Project 的認可。

Axi 行政總裁 Rajesh Yohannan 就公司獲頒最新獎項分享興奮心情：「這個獎項肯定了我們共同建立的強大文化，這種文化以創新、合作和對卓越的共同承諾為基礎。 Axi 持續投資於建立一個安全和受尊重的環境，讓每個人都能表達意見、得到聆聽、茁壯成長並取得成功。我們為付出的努力得到了認可而自豪。」

澳洲經紀商 Axi 於 2007 年成立，由一間二人初創公司發展成為一家備受尊崇的環球企業集團，400 多名員工來自超過 45 個不同國籍 ，於全球各地包括澳洲、新加坡、英國、塞浦路斯、杜拜、菲律賓、馬來西亞、印度及瓦努阿圖設有九個辦事處。

這項最新榮譽，是 Axi 取得眾多顯著成就後的另一個里程碑。 2024 年，這間經紀商在 2024 杜拜金融博覽會 (Dubai Forex Expo) 上獲得了「年度創新公司」大獎，最近更獲 Finance Feeds 評選為「最具創新性的自營交易公司」。 此外，該經紀商還獲 Global Forex Awards 評選為 2024 年的最佳經紀商（中東和北非）、最受信任的經紀商（拉丁美洲）、最可靠的經紀商（歐洲）以及最佳介紹經紀商計劃（亞洲）。

關於 Axi

Axi 是一間環球網上外匯和差價合約交易公司，數以千計的客戶遍及全球各地 100 多個國家或地區。 Axi 提供多種資產類別的差價合約，當中包括外匯、股票、黃金、石油及咖啡等。

欲了解更多關於 Axi 的資訊或額外評論，請聯絡：mediaenquiries@axi.com

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