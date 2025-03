Indkaldelse til ordinær generalforsamling i North media A/S

Selskabsmeddelelse nr. X-2025

14. marts 2025

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i North Media A/S (Selskabet), som afholdes

fredag den 11. april 2025, kl. 15.00 (CEST)

hos North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg.

Dagsorden og fuldstændige forslag:

1. Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år 2024.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning af generalforsamlingen.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke udbetales udbytte for 2024.

4. Fremlæggelse af vederlagsrapport samt beslutning om godkendelse af vederlagsrapporten.

Bestyrelsen indstiller, at vederlagsrapporten godkendes.

5. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne

5.1. Forslag fra bestyrelsen om beslutning om bemyndigelse af bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier til en samlet værdi op til 15% af selskabskapitalen på tidspunktet for udnyttelsen af bemyndigelsen i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5% i op- eller nedadgående retning. Bemyndigelsen er givet for en periode på 5 år, det vil sige indtil den 11. april 2030.

5.2. Der er ikke fremsat forslag fra aktionærer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer

Ole Elverdam Borch, Richard Bunck, Ulrik Holsted-Sandgreen, Ulrik Falkner Thagesen og Ann-Sofie Østberg Bjergby.

Oplysninger om kandidaternes baggrund og kompetencer er tilgængelige på Selskabets hjemmeside. northmedia.dk/investorer/generalforsamling.

7. Valg af revisorer.

Bestyrelsen indstiller genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("PwC") i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling. Revisionsudvalgets anbefaling er ikke påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller ligeledes, at PwC vælges som revisor til at afgive lovpligtig erklæring om Selskabets konsoliderede bæredygtighedsrapportering.

8. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens punkter 2-4, 5.1 og 6-7 stillede forslag kan ske ved simpelt stemmeflertal.

Afstemning om vederlagsrapporten for 2024 er vejledende.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital på 100.275.000 kr. er fordelt på aktier á nominelt 5 kr., der hver giver én stemme. Selskabet ejer nom. 10.150.485 egne aktier, der ikke indgår i en eventuel stemmeafgivning.

Aktionærer, der er registreret i ejerbogen fredag den 4. april 2025, kl. 23.59 (CEST), har ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling. Deltagelse og stemmerettigheder opgøres på baggrund af det antal aktier, som aktionæren ifølge ejerbogen har ved registreringsdatoens udløb, og de meddelelser, som Selskabet har modtaget på dette tidspunkt om registrering i ejerbogen, men som endnu ikke er indført.

Tilmelding og adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i North Media A/S’ generalforsamling, skal tilmelde sig senest mandag den 7. april 2025, kl. 23.59 (CEST) og kunne fremvise et adgangskort. Tilmelding kan ske:

• via Investorportalen på northmedia.dk/investorer/generalforsamling. Bekræftelse og relevante links sendes til aktionærens oplyste e-mailadresse, eller

• ved at printe og sende tilmeldingsblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller

• ved at kontakte Computershare A/S på telefon på +45 45 46 09 97 (hverdage kl. 9.00-15.00), eller på e-mail: gf@computershare.dk.

Aktionæren har ret til at deltage ved fuldmægtig, og der kan i øvrigt medbringes en ledsager/rådgiver.

Adgangskort til aktionærer og eventuelle ledsagere/rådgivere sendes til den e-mailadresse, som aktionæren har oplyst ved tilmeldingen.

Adgangskort sendes ikke med almindelig post. Aktionærer, der har tilmeldt sig uden angivelse af e-mailadresse, skal afhente adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldig ID.

Deltagelse i generalforsamlingen

Mødestedet for den ordinære generalforsamling er Selskabets hovedkontor, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, Danmark.

Efter generalforsamlingen byder selskabet på en forfriskning.

Afgivelse af stemme uden at deltage i generalforsamlingen

Aktionærer, der ikke deltager fysisk i generalforsamlingen, kan brevstemme eller afgive fuldmagt til en anden tilmeldt person, som deltager i generalforsamlingen.

Brevstemmer skal afgives senest torsdag den 10. april 2025, kl. 12.00 (CEST) på Investorportalen. Brevstemmeblanketten kan også downloades fra northmedia.dk/investorer/generalforsamling og sendes i udfyldt stand med post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, som skal have modtaget brevstemmen inden fristens udløb. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagt skal afgives senest mandag den 7. april 2025, kl. 23.59 (CEST) på Investorportalen. Fuldmagtsblanketten kan også downloades fra northmedia.dk/investorer/generalforsamling, og sendes i udfyldt stand med post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, som skal have modtaget fuldmagten inden fristens udløb.

Spørgsmål til ledelsen

Hvis aktionærer har spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen, kan disse sendes til investor@northmedia.dk med tydelig identifikation af aktionæren. Spørgsmål skal være modtaget af Selskabet senest fredag den 4. april 2025, kl. 23.59 (CEST).

På generalforsamlingen kan aktionærer mundtligt kommentere og stille spørgsmål til bestyrelse og direktion og svar vil blive givet mundtligt samme sted.

Generel information

Fra den 14. marts 2025 er disse oplysninger om den ordinære generalforsamling tilgængelige på northmedia.dk/investorer/generalforsamling.

1) indkaldelse inklusive dagsorden og fuldstændige forslag,

2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,

3) dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen,

4) blanketter til tilmelding, fuldmagt og brevstemme samt

5) eventuelle forslag fra aktionærer og selskabets svar.

Persondata

Under generalforsamlingen kan der blive taget billeder, som kan inkludere de personer, der deltager og dermed vil persondata blive indsamlet og behandlet. Det tjener Selskabets legitime interesse i at dokumentere generalforsamlings forløb, og billederne vil blive brugt bl.a. på Selskabets hjemmeside.

Yderligere information om, hvordan Selskabet behandler personoplysninger kan findes på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

North Media A/S



Ole Borch

Bestyrelsesformand

