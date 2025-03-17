旅發局全新「香港四隅」宣傳片系列遊遍東南西北

香港, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港綠色旅遊資源豐富，戶外勝景與繁華鬧市近在咫尺是香港最大特色，吸引不少旅客來港體驗。香港旅遊發展局（旅發局）一直致力推動綠色旅遊，透過「咫尺自然的香港」專頁向全球旅客介紹郊野行山徑、離島及地質公園等戶外景點。旅發局推出全新「香港四隅」系列宣傳片，四條短片帶觀眾遊走香港「東、南、西、北」，凸顯本地勝景遍佈四方，帶領旅客多角度探遊香港。

四大戶外熱點獨具優勢 展綠色主題遊多元魅力

旅發局早前於社交平台（Instagram、Facebook、TikTok）推出預告片，今日起於Discover Hong Kong YouTube平台連續兩周上載四條短片，影片亦將於旅發局小紅書、抖音及微博平台發佈。「香港四隅」系列宣傳片與旅客走遍香港四隅，上山下海，東至西貢；南至蒲台島、赤柱和鴨脷洲；西至大嶼山、北至紅花嶺郊野公園。四個戶外熱點各具魅力，體驗不一，多方位呈現本地綠色旅遊資源優勢，引證本地生態旅遊潛力無限。

人氣紅星結合多樣影片風格 激發旅客戶外遊興趣

泰國演員甘莫内·仁希（Eye Kamolned Ruengsri）到訪北面全新紅花嶺郊野公園



來自台灣的歌手黃偉晉（左）與演員彭千祐（右）參與「南」面跳島遊，探索蒲台島

圖片來源：源活國際娛樂整合行銷股份有限公司



為加強宣傳效力，旅發局邀來泰國及台灣知名紅星參與拍攝，在製作上特意結合紅星個人特色，以不同風格內容向全球粉絲展現本港綠色旅遊體驗。

其中，曾參演多部人氣劇集包括《天降爱情》、泰國版《來自星星的你》的泰國著名演員甘莫内·仁希（Eye Kamolned Ruengsri）本身熱愛於社交平台分享旅遊見聞。旅發局在製作「北」主題影片時參考了其拍攝風格，以旅遊影像部落格（Vlog）手法記錄甘莫内親身探索全新紅花嶺郊野公園的各種體驗。而來自台灣的人氣歌手黃偉晉則與熱播劇集《不良執念清除師》的新生代演員彭千祐共同參與「南」面跳島遊宣傳片，結合台灣綜藝輕鬆拍攝手法及主持人之間的幽默互動，進一步提升短片趣味，加強旅客戶外遊意欲。

「香港四隅」系列宣傳片一覽

1) 穿越香港100——亞洲頂級越野賽 探秘香港東隅絕世風光

推出日期：2025年3月12日

東面：探秘地質奇觀

跟隨國際知名越野跑「香港100」跑手步伐，邊走邊賞香港東隅風光。短片途經香港聯合國教科文組織世界地質公園主要景點如破邊洲、萬宜水庫東壩等，又帶領觀眾觀賞流紋質六角形岩柱等億萬年地質奇觀，感受大自然鬼斧神工。

短片亦將呈現大浪四灣及海下的絕美海岸線，呈現西貢作爲香港後花園的獨有魅力。

2) 動感南區——探索香港海岸風光

推出日期：2025年3月21日

南面：體現咫尺自然

一趟好玩跳島遊立即展開﹗台灣人氣歌手黃偉晉夥拍新生代演員彭千祐一起探索南區迷人風光。鏡頭捕捉他們在赤柱正灘泳灘​划獨木舟的刺激時刻、以及在蒲台島上與奇石打卡的趣味瞬間，兩人最後乘坐街渡前往鴨脷洲，品嘗一頓美味海鮮，輕鬆渡過一場充滿歡笑的冒險之旅。

影片突出南區多個臨海景點皆非常便利，自然風光與城中美食近在咫尺。

3) 發掘香港西隅——大嶼山的秘境

推出日期：2025年3月18日

西面：飽覽名勝熱點

由另一國際知名越野跑「飛越大嶼 by UTMB®」的跑手帶領，跑到全港最大的島嶼大嶼山。一登香港第二高峰鳳凰山及第三高峰大東山，踏足樹影婆娑的貝澳沙灘，在山海懷抱中盡情揮灑汗水。





挑戰體能的同時，在天壇大佛、 昂坪360及大澳等旅遊熱點盡情打卡，一趟跑步遊，飽覽本地名勝熱點。

4) 漫遊紅花嶺郊野公園

推出日期：2025年3月15日

北面：追尋歷史遺跡

由泰國演員甘莫内·仁希以旅遊影像部落格方式帶領觀眾探索北部全新紅花嶺郊野公園。她到訪刻畫本地工業採礦歷史的蓮麻坑鉛礦洞、又參觀了二戰時期日軍機槍堡（亞公角、山咀）及二級歷史建築麥景陶碉堡（礦山）等歷史遺跡，在享受休閑郊遊樂同時，亦認識本地歷史文化。

影片同時記錄她在山野間寫生的休閑時刻，以畫筆描繪紅杜鵑的鮮紅燦爛、深圳梧桐山風景區的壯麗山景，放鬆心情。

自然景點結合運動持續推廣戶外體驗

旅發局持續推廣國際知名越野賽事在港舉行，延續去年「飛越大嶼 by UTMB®」、「香港100」在港成功舉辦的勢頭，吸引更多戶外運動愛好者訪港。旅發局將繼續與業界夥伴聯手，開拓更多戶外旅遊相關產品，如上月針對南韓市場推出的「Hong Kong Outdoor Festival」，成功透過跑步讓參加者體驗香港城市風光與郊野自然魅力。旅發局亦將繼續邀請更多來自客源市場例如內地、東南亞、英國及印度等的媒體及KOL到訪本地戶外熱點，鼓勵旅客來港發掘更多自然風光。

傳媒可於旅發局網站下載相片及影片：

相片及影片：https://assetlibrary.hktb.com/assetbank-hktb/action/browseItems?categoryId=1941&categoryTypeId=2&cachedCriteria=1

傳媒如有查詢，請聯絡：

陳淑嫻小姐

電話︰2807 6206

電郵︰holly.chan@hktb.com 陳怡庭小姐

電話︰2807 6216

電郵︰natalie.yt.chan@hktb.com

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