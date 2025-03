Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest, afdelingerne Globale Value Aktier (ophørende)/Globale Aktier (fortsættende) & Globale Value Aktier Akk. (ophørende)/Globale Aktier Akk. (fortsættende)

Investeringsforeningen Multi Manager Invest, afdelingerne Globale Value Aktier (ophørende) og Globale Aktier (fortsættende) samt Globale Value Aktier Akk. (ophørende) og Globale Aktier Akk. (fortsættende) har i dag d. 17. marts 2025 afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen stillede forslag, hvorefter det blev besluttet at fusionere afdelingerne Globale Value Aktier (ophørende) og Globale Aktier (fortsættende) samt Globale Value Aktier Akk. (ophørende) og Globale Aktier Akk. (fortsættende).

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60.





Med venlig hilsen



Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Tage Fabrin-Brasted, direktør