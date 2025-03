Globex fait l’achat de redevances sous-jacentes et consolide ses actifs

ROUYN-NORANDA, Québec, 17 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a accepté de faire l’achat de trois redevances aurifères de la Corporation IAMGOLD. Chaque redevance consiste en une redevance nette de fonderie (NSR) d’un pourcent (1%) appliquée aux propriétés Porcupine West Gold, Eldrich Gold Mine et Rouyn-Merger Gold Mine, localisées au Québec et appartenant à 100% à Globex. Les trois propriétés présentent des intersections historiques significatives de minéralisation aurifère. Le coût de l’achat est de 349 999,65 $ US qui seront versés le 7 mai 2025.

Jack Stoch, Président, Chef de la direction et directeur, a mentionné: “Nous croyons qu’en faisant l’achat de ces redevances, nous avons augmenté la valeur de ces propriétés en éliminant les redevances. Ces trois propriétés présentent des intersections aurifères historiques en forage significatifs et des ressources aurifères historiques et deux de ces propriétés ont été en production par le passé. Nous croyons que les trois propriétés possèdent une prospectivité significative de minéralisation aurifère.”

Les trois propriétés aurifères ont originalement été acquises d’IAMGOLD, IAMGOLD détenant des redevances que nous achetons maintenant. La propriété Porcupine West Gold couvre plus de 14 kilomètres de la faille Destor-Porcupine associée à la minéralisation aurifère débutant à la frontière Québec-Ontario et s’étendant en continue vers l’est en direction de la ville de Duparquet. Plusieurs intersections aurifères ont été rapportées en forage sur la propriété dont 6 g/t Au sur 5,3 mètres, 12,2 g/t Au sur 1,5 mètres et 1,85 g/t Au sur 20,7 mètres et 9,1 g/t Au sur 2,8 mètres. Une ressource historique non conforme à la NC43-101 de 195 298 tonnes à une teneur de 5,2 g/t Au se trouve sur la propriété. Globex a entrepris un levé aéromagnétique détaillé sur la propriété et a complété une revue de toutes les données afin de mieux définir le contexte géologique et la distribution de la minéralisation aurifère connue sur la propriété.

La propriété Eldrich Gold Mine est centré sur l’ancienne mine d’or Eldrich Gold localisée approximativement 20 kilomètres au nord-ouest de Rouyn-Noranda, au Québec. Globex a digitalisé près de 3 000 forages provenant de la surface et de sous terre ainsi que les développements souterrains et créer un modèle 3D afin de voir le potentiel restant de la mine, latéralement, et en profondeur. Ce travail a démontré qu’il existe un nombre significatif de cibles d’exploration valant la peine d’être testées à l’intérieur même de l’ancienne mine et dans les extensions des zone aurifères déjà minées ou partiellement minées. La propriété Eldrich a été en production de 1955 à 1962 et de 1988 à 1993 et possède une ressource historique non conforme à la NC43-101 de 213 317 tonnes à une teneur de 5,38 g/t Au laquelle est ouverte en profondeur.

La propriété Rouyn-Merger Gold Mine est localisée à l’est de Rouyn-Noranda, et couvre plus de 4 kilomètres de la faille Cadillac associé à la minéralisation aurifère. La propriété comprend l’ancienne mine aurifère Rouyn-Merger et un bon nombre d’indices aurifères provenant de la surface et du forage. Globex a complété un levé aéromagnétique détaillé de la propriété, construit un modèle 3D de la mine d’or Rouyn-Merger et entrepris de la cartographie de détails et de l’échantillonnage de surface de plusieurs secteurs montrant de la minéralisation aurifère dans les données historiques. Ce travail a permis à Globex d’identifier des cibles de forages prioritaires et fait la demande de permis d’intervention afin de tester ces cibles. La propriété a connu une production historique de 1936 et de 1948-1949.

Ces trois propriétés contiennent toutes une petite ressource aurifère historique ainsi que de nombreuses intersections aurifères en forage documentées dans les données gouvernementales du Sigéom et dans les données historiques des anciens détenteurs des titres miniers tels que rapportés ici.

Comme à l’habitude, c’est le modèle d’affaires de Globex d’entreprendre des travaux sur nos propriétés afin d’accroitre le potentiel en exploration et ensuite de compléter une entente d’option avec un partenaire intéressé ou d’explorer nous même les propriétés.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedarplus.ca.