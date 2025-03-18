Bitget 獲專門收錄至 UCLA 教授 Alex Nascimento 關於區塊鏈和 STO 的專著

維多利亞，塞舌爾, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 獲加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 著名區塊鏈研究員兼教授 Alex Nascimento 專門收錄至《STO 金融革命》(The STO Financial Revolution) 第四版。 該書全面介紹區塊鏈、加密貨幣和 Web3 技術，為企業和投資者提供合規募資的實用見解和真實使用案例。

該版本由產業專家合作撰寫，收錄了來自 Bitget、DWF Labs、UNICEF、BTG Pactual 和 Polymath 等頂尖組織的案例研究， 其中重點介紹了區塊鏈領域的關鍵發展，並展示了區塊鏈解決方案如何改變全球金融。 該書獲包括 UCLA 在內的多所學術機構採用，無疑是為快速發展的數碼經濟培養未來專才的重要資源。

UCLA 區塊鏈學系的 Alex Nascimento, MA, MBA 表示：「區塊鏈技術和 Web3 原則融入全球教育框架中，對於培養能夠適應日益去中心化數碼環境的新一代人才至關重要。 透過贊助這本教科書及其他區塊鏈教育計劃，Bitget 扮演着超出商業之外的關鍵角色，促進大眾了解這項有望重塑我們對金錢、管治和數碼自主性的技術。」

書中對 Bitget 的案例研究聚焦於其在區塊鏈生態系統中的戰略性作用，以及其為提高數碼金融工具的普及性而作出的努力。 此專題概述了 Bitget 如何透過實用、安全的解決方案為推動區塊鏈普及而作出貢獻，並強調了其在 Web3 領域的舉措， 讓讀者能夠更深入地了解 Bitget 成為加密貨幣行業知名參與者的創新和發展。

該版本的《STO 金融革命》包含有關區塊鏈進展和新興趨勢的最新資訊，是全球學者、投資者和業界專才的寶貴資源。 透過對 Bitget 貢獻的專門介紹，該書進一步確立了其為未來數碼金融和代幣化生態系統提供實用見解的重要作用。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 表示：「獲專門收錄至我個人最喜歡的專著《STO 金融革命》，對 Bitget 來說是一個重要的時刻。 對我們來說，能夠在這本書中佔一席之位是一份榮譽，書中強調了 Bitget 的堅定立場和快速成長，與我們推動區塊鏈普及的目標一致。 隨著我們繼續創新和提供加密貨幣解決方案，我們在推進 Web3 生態系統的角色比以往任何時候都來得重要。」

該書的發布對於有意深入了解區塊鏈技術及其對金融市場越來越有影響的人士是一個重要參考資料。 Bitget 在此刊物中獲得認可，顯示了其在全球區塊鏈領域的重要性和日益增長的影響力。

如欲了解有關《STO 金融革命》第四版的更多資訊，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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