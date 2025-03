18th March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 17th March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,835 Lowest price per share (pence): 618.00 Highest price per share (pence): 629.00 Weighted average price per day (pence): 623.1233

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,953,654 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,953,654 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 623.1233 12,835 618.00 629.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 17 March 2025 08:12:43 66 627.00 XLON 00327648033TRLO1 17 March 2025 08:12:43 70 627.00 XLON 00327648034TRLO1 17 March 2025 08:13:12 159 629.00 XLON 00327648813TRLO1 17 March 2025 08:14:15 125 628.00 XLON 00327650489TRLO1 17 March 2025 08:29:02 129 626.00 XLON 00327665006TRLO1 17 March 2025 09:11:00 265 626.00 XLON 00327712994TRLO1 17 March 2025 09:11:59 261 624.00 XLON 00327714055TRLO1 17 March 2025 09:11:59 130 624.00 XLON 00327714056TRLO1 17 March 2025 09:11:59 308 624.00 XLON 00327714057TRLO1 17 March 2025 09:12:09 396 623.00 XLON 00327714192TRLO1 17 March 2025 09:13:29 126 623.00 XLON 00327715588TRLO1 17 March 2025 09:45:57 134 622.00 XLON 00327755287TRLO1 17 March 2025 09:45:57 133 622.00 XLON 00327755289TRLO1 17 March 2025 09:45:57 134 622.00 XLON 00327755290TRLO1 17 March 2025 09:45:57 133 622.00 XLON 00327755291TRLO1 17 March 2025 09:45:57 134 622.00 XLON 00327755292TRLO1 17 March 2025 10:00:54 127 622.00 XLON 00327768105TRLO1 17 March 2025 10:19:09 127 622.00 XLON 00327768712TRLO1 17 March 2025 10:19:09 145 622.00 XLON 00327768713TRLO1 17 March 2025 10:30:55 244 624.00 XLON 00327769515TRLO1 17 March 2025 10:45:24 74 626.00 XLON 00327769959TRLO1 17 March 2025 10:45:24 315 626.00 XLON 00327769960TRLO1 17 March 2025 10:46:44 260 625.00 XLON 00327770020TRLO1 17 March 2025 10:46:44 126 624.00 XLON 00327770021TRLO1 17 March 2025 11:00:13 252 624.00 XLON 00327770431TRLO1 17 March 2025 11:00:33 126 623.00 XLON 00327770437TRLO1 17 March 2025 12:14:41 148 624.00 XLON 00327772249TRLO1 17 March 2025 12:14:41 182 624.00 XLON 00327772250TRLO1 17 March 2025 12:14:41 61 624.00 XLON 00327772251TRLO1 17 March 2025 12:14:41 135 623.00 XLON 00327772252TRLO1 17 March 2025 12:45:33 258 624.00 XLON 00327772932TRLO1 17 March 2025 12:51:02 40 625.00 XLON 00327773100TRLO1 17 March 2025 12:51:02 96 625.00 XLON 00327773101TRLO1 17 March 2025 12:51:02 122 625.00 XLON 00327773102TRLO1 17 March 2025 12:51:39 114 625.00 XLON 00327773115TRLO1 17 March 2025 12:51:39 21 625.00 XLON 00327773116TRLO1 17 March 2025 12:52:08 132 625.00 XLON 00327773140TRLO1 17 March 2025 12:52:43 43 625.00 XLON 00327773143TRLO1 17 March 2025 12:52:43 91 625.00 XLON 00327773144TRLO1 17 March 2025 12:54:40 264 624.00 XLON 00327773168TRLO1 17 March 2025 13:07:00 126 623.00 XLON 00327773351TRLO1 17 March 2025 13:07:00 126 623.00 XLON 00327773352TRLO1 17 March 2025 13:10:20 193 621.00 XLON 00327773459TRLO1 17 March 2025 13:59:29 74 621.00 XLON 00327775848TRLO1 17 March 2025 13:59:29 55 621.00 XLON 00327775849TRLO1 17 March 2025 13:59:29 138 621.00 XLON 00327775850TRLO1 17 March 2025 14:00:14 15 623.00 XLON 00327775870TRLO1 17 March 2025 14:00:19 5 623.00 XLON 00327775874TRLO1 17 March 2025 14:00:23 5 623.00 XLON 00327775876TRLO1 17 March 2025 14:01:17 64 623.00 XLON 00327775917TRLO1 17 March 2025 14:01:17 73 623.00 XLON 00327775918TRLO1 17 March 2025 14:01:17 73 623.00 XLON 00327775919TRLO1 17 March 2025 14:01:17 205 623.00 XLON 00327775920TRLO1 17 March 2025 14:01:17 33 623.00 XLON 00327775921TRLO1 17 March 2025 14:05:21 40 623.00 XLON 00327776089TRLO1 17 March 2025 14:05:21 6 623.00 XLON 00327776090TRLO1 17 March 2025 14:05:21 89 623.00 XLON 00327776091TRLO1 17 March 2025 14:11:20 11 623.00 XLON 00327776343TRLO1 17 March 2025 14:11:20 68 623.00 XLON 00327776344TRLO1 17 March 2025 14:11:20 55 623.00 XLON 00327776345TRLO1 17 March 2025 14:36:03 5 623.00 XLON 00327777667TRLO1 17 March 2025 14:36:03 245 623.00 XLON 00327777668TRLO1 17 March 2025 14:38:33 77 623.00 XLON 00327777935TRLO1 17 March 2025 14:42:16 14 624.00 XLON 00327778213TRLO1 17 March 2025 14:42:16 73 624.00 XLON 00327778214TRLO1 17 March 2025 14:42:16 98 624.00 XLON 00327778215TRLO1 17 March 2025 14:42:58 108 624.00 XLON 00327778265TRLO1 17 March 2025 14:42:58 29 624.00 XLON 00327778266TRLO1 17 March 2025 14:44:31 268 623.00 XLON 00327778348TRLO1 17 March 2025 14:45:10 20 623.00 XLON 00327778388TRLO1 17 March 2025 14:45:13 47 624.00 XLON 00327778396TRLO1 17 March 2025 14:45:13 57 624.00 XLON 00327778397TRLO1 17 March 2025 14:45:13 39 624.00 XLON 00327778398TRLO1 17 March 2025 14:45:32 142 625.00 XLON 00327778413TRLO1 17 March 2025 14:45:51 120 625.00 XLON 00327778423TRLO1 17 March 2025 14:45:51 17 625.00 XLON 00327778424TRLO1 17 March 2025 14:46:11 45 625.00 XLON 00327778452TRLO1 17 March 2025 14:46:11 26 625.00 XLON 00327778453TRLO1 17 March 2025 14:46:11 22 625.00 XLON 00327778454TRLO1 17 March 2025 14:46:11 48 625.00 XLON 00327778455TRLO1 17 March 2025 14:46:28 272 624.00 XLON 00327778518TRLO1 17 March 2025 14:46:28 161 623.00 XLON 00327778519TRLO1 17 March 2025 14:46:28 91 623.00 XLON 00327778520TRLO1 17 March 2025 14:48:28 35 623.00 XLON 00327778677TRLO1 17 March 2025 14:48:28 91 623.00 XLON 00327778678TRLO1 17 March 2025 14:48:28 126 623.00 XLON 00327778679TRLO1 17 March 2025 14:50:43 136 622.00 XLON 00327778910TRLO1 17 March 2025 14:54:56 119 622.00 XLON 00327779056TRLO1 17 March 2025 14:54:56 11 622.00 XLON 00327779057TRLO1 17 March 2025 15:02:02 131 621.00 XLON 00327779431TRLO1 17 March 2025 15:54:02 591 621.00 XLON 00327781946TRLO1 17 March 2025 15:54:05 516 620.00 XLON 00327781949TRLO1 17 March 2025 15:54:29 99 619.00 XLON 00327782007TRLO1 17 March 2025 15:56:55 610 622.00 XLON 00327782100TRLO1 17 March 2025 15:56:55 24 622.00 XLON 00327782101TRLO1 17 March 2025 15:56:55 103 621.00 XLON 00327782102TRLO1 17 March 2025 15:56:55 24 621.00 XLON 00327782103TRLO1 17 March 2025 16:06:28 10 620.00 XLON 00327782688TRLO1 17 March 2025 16:06:28 118 620.00 XLON 00327782689TRLO1 17 March 2025 16:10:29 137 620.00 XLON 00327782985TRLO1 17 March 2025 16:15:11 136 619.00 XLON 00327783483TRLO1 17 March 2025 16:16:24 134 618.00 XLON 00327783622TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970