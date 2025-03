BRAZIL POTASH ANUNCIA VISITA DE AUTORIDADES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA AMAZONAS DE PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA

A visita ao local contará com a presença de funcionários do governo dos setores de agricultura, fertilizantes e mineração, durante os quais serão abordadas as conquistas da construção, juntamente com as iniciativas sociais e ambientais Brazil Potash apresentará iniciativas, oportunidades e lições aprendidas em conferência do governo do Estado do Amazonas

MANAUS, BRASIL, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Empresa") (NYSE-American: GRO), que está desenvolvendo e construindo o maior projeto de fertilizantes de Cloreto de Potássio do Brasil, anunciou hoje que sua subsidiária integral, a Potássio do Brasil Ltda., receberá funcionários do governo federal e do estado do Amazonas no município de Autazes na manhã de 18 de março, 2025. Durante esta visita, os convidados da Brazil Potash percorrerão diversos projetos socioeconômicos e ambientais apoiados pela Companhia e visitarão a área onde estão sendo construídas as instalações do Projeto Potássio Autazes.

Além disso, a Companhia participará da Amazonas Oil, Gas & Energy – Expo & Conferência 2025, que acontecerá de 18 a 20 de março no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques, em Manaus. O evento é organizado pelo Governo do Estado do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás (SEMIG) e do Sebrae Amazonas.

Com o tema "Política Industrial, Tecnológica e de Inovação para o Setor de Petróleo, Gás e Energia do Amazonas", a Conferência Amazonas de Petróleo, Gás e Energia reunirá representantes do setor, especialistas e investidores para discutir desafios, oportunidades e tendências do setor.

A Potássio do Brasil contribuirá para as discussões em dois painéis de destaque:

18 de março: Painel ESG TAG Arena sobre "Casos e Práticas ESG em Empresas de Petróleo, Gás e Energia – Perspectivas, Desafios e Lições Aprendidas – Qual é a contribuição deste tópico para a COP 30?" 20 de março, 17h00: Adriano Espeschit, Presidente da Potássio do Brasil, participará do painel "Exploração e Produção de Petróleo, Gás e Mineração na Amazônia – Oportunidades e Desafios".

O evento é gratuito e os ingressos podem ser obtidos até 18 de março no site da conferência (disponível aqui).

Visita Técnica a Autazes

A Potássio do Brasil realizará visita técnica ao canteiro de obras do Projeto Potássio Autazes com os seguintes participantes: José Carlos Polidoro, assessor da secretaria executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA); Dionísia Campos, superintendente federal de Agricultura e Pecuária (SFA/AM); Bernardo Silva, Diretor Executivo do Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes (Sinprifert); Oziel Mineiro, Secretário Executivo de Mineração do Amazonas (SEMIG-AM); Sthanley Bastos, chefe de departamento da SEMIG-AM; e Ailton Queiroz, Representante do Instituto Conecthus.

A delegação será recebida e acompanhada por Adriano Espeschit, Presidente da Potássio do Brasil Ltda. "Esta visita representa uma oportunidade importante para mostrar nosso progresso aos principais stakeholders que desempenharão um papel vital no desenvolvimento do Projeto Potássio Autazes", enfatizou Espeschit. "Estamos ansiosos para destacar nossos avanços na construção até o momento e nossas iniciativas socioeconômicas e ambientais em andamento na região."

Sobre o potássio do Brasil

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o maior projeto de potássio do Brasil para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é fundamental para a segurança alimentar global, pois o país tem uma das maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o crescimento das culturas durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2021, apesar de ter o que se prevê ser uma das maiores bacias de potássio subdesenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente por barcaças fluviais de baixo custo em um sistema fluvial interior em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores produtoras e operadoras logísticas de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de potássio de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração prevê que 100% da produção de potássio do Brasil será vendida no mercado interno para reduzir a dependência do Brasil das importações de potássio e, ao mesmo tempo, mitigar aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

