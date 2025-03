Volatus Aerospace mène la conversation : Naviguer dans les changements géopolitiques et les partenariats stratégiques pour une croissance future

MONTRÉAL, 18 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : A2JEQU) (« Volatus » ou « la Société »), un leader des solutions aériennes, invite les investisseurs, les clients, ainsi que les parties prenantes actuelles et futures à un webinaire exclusif abordant le paysage géopolitique en évolution aujourd'hui le 25 mars à 11h00 HE. La session explorera les défis et les opportunités découlant des changements globaux actuels, détaillera la réponse stratégique de Volatus et soulignera le rôle crucial de ses récents partenariats dans le façonnement de ses opérations actuelles et de sa croissance future.

Détails de l'événement :

Date : 25 mars

25 mars Heure : 11h00 HE

11h00 HE Lieu : En ligne (lien fourni sur inscription)



Naviguer dans un monde en mutation Les récents tarifs et politiques commerciales entre le Canada et les États-Unis ont introduit des complexités qui affectent de nombreux secteurs, y compris les technologies aériennes. Alors que la dynamique commerciale mondiale continue d'évoluer, Volatus navigue proactivement à travers ces changements avec agilité et prévoyance stratégique. Ce webinaire, dirigé par le PDG Glen Lynch, couvrira comment Volatus atténue stratégiquement ces défis grâce à des chaînes d'approvisionnement diversifiées et à des partenariats internationaux renforcés, tout en saisissant des opportunités et en protégeant ses intérêts et opérations aux États-Unis.

"Notre engagement à diversifier notre chaîne d'approvisionnement et à renforcer les efforts de collaboration avec les nations alliées est plus qu'une nécessité stratégique, c'est une approche dynamique pour nous assurer de rester à la pointe de notre industrie", a déclaré Glen Lynch. "Comprendre l'évolution du paysage nous permet de reconnaître et de poursuivre de nouvelles opportunités, garantissant que nos opérations sont sécurisées et prêtes pour les expansions futures du marché. En nous alignant avec des partenaires dans des régions qui partagent notre engagement envers l'innovation et la conformité réglementaire, nous nous préparons pour un avenir résilient, tout en veillant à ce que nos opérations américaines s'adaptent et prospèrent sous les politiques économiques actuelles."

De plus, le webinaire détaillera nos récents partenariats visant à accélérer la commercialisation des technologies RPAS, y compris la récente alliance de Volatus avec Kongsberg Geospatial, Dufour et Ondas Holdings.

"Ces collaborations ne renforcent pas seulement l'avantage technologique de l'entreprise, elles élargissent notre portée sur le marché et renforcent nos capacités opérationnelles à l'échelle mondiale", a conclu Lynch.

Ce webinaire est une opportunité pour les parties prenantes de comprendre comment Volatus non seulement navigue mais prospère au milieu de ces changements géopolitiques, et comment les partenariats stratégiques de Volatus positionnent l'entreprise pour une croissance robuste et de l'innovation. Les participants gagneront des aperçus sur ses approches tactiques et comment celles-ci s'alignent avec la vision à long terme de Volatus de mener le marché RPAS.

Pour réserver une place, inscrivez-vous aujourd'hui : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hmZ130HBSu2nT55vAj3spw

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un leader dans les solutions aériennes globales innovantes pour l'intelligence et le transport de marchandises. Grâce à une expertise technologique approfondie et à plus de 100 ans de savoir-faire combiné dans l'aviation, Volatus fournit des solutions aériennes significatives pour des utilisateurs finaux dans divers secteurs en utilisant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS ou drones). Nous nous engageons à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions aériennes innovantes et concrètes.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l’égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « serait », « pourrait » ou « sera » (ou d’autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L’information prospective comprend de l’information concernant : (i) les avantages prévus de l’accord-cadre de service et les revenus estimatifs qui en découlent ; (ii) les plans d’affaires et les attentes de la Société ; et (iii) les attentes à l’égard d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. L’information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, les stratégies ou les croyances de la direction en date du présent communiqué de presse, mais elle comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats futurs, le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur les informations actuellement à la disposition de la Société, y compris les informations obtenues auprès d’analystes tiers de l’industrie et d’autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que l’information prospective n’est pas fondée sur des faits historiques, mais qu’elle reflète plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date les déclarations sont faites. L’information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu’elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec les énoncés contenant de l’information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans toutefois s’y limiter : les avantages et les revenus prévus de l’entente-cadre de service avec la Société ; la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de visée visuelle et des avantages potentiels pour la Société; satisfaire aux exigences d’inscription continue de la TSXV; et y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs énoncés dans la notice annuelle de la Société sous la section « Facteurs de risque ». Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. L’information prospective contenue dans les présentes est faite à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l’exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l’information prospective s’avère exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la TSXV) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source : Volatus Aerospace Corp.

TSXV: FLT.V

Danielle Gagné

Chef du marketing et des communications, Volatus Aerospace

+1 833-865-2887

Danielle.gagne@volatusaerospace.com