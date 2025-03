HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2025 KLO 16.00

Huhtamäki nimittää Changsheng Wun hankintajohtajaksi

Changsheng Wu (53) on nimitetty Huhtamäen hankintajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.4.2025 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlichille toimipaikkanaan Espoo.

Changsheng Wu siirtyy Huhtamäelle Zürichissä, Sveitsissä, pääkonttoriaan pitävästä pakkausyhtiö Amcorista, jossa hän on toiminut Flexibles EMEA ja Global Specialty Carton -yksiköiden hankintajohtajana. Changsheng Wu on ollut useissa hankinnan johtotehtävissä Amcorilla Aasiassa ja EMEA-alueella vuodesta 2011 alkaen. Ennen Amcoria Changsheng Wu työskenteli hankinnan johtotehtävissä Unileverillä Kiinassa, Alankomaissa, Thaimaassa ja Singaporessa vuodesta 1995 lähtien.

"Olemme innoissamme toivottaessamme Changsheng Wun tervetulleeksi uudeksi hankintajohtajaksemme ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Liiketoimintasegmenttiemme hankintatoimintojen tehostamisen seuraava askel on koota hankintaorganisaatio yhteen kokeneen hankintajohtajan johdolla. Näin voimme parantaa kilpailukykyä, olla kurinalaisempia pääoman käytössä ja tukea kannattavaa kasvua. Changsheng on kokenut hankintatoimen ammattilainen, ja hänellä on vuosikymmenten kansainvälinen kokemus strategisesta hankinnasta ja hankinnan muutosten toteuttamisesta. Hän on tuloshakuinen johtaja, joka uskoo selkeisiin vastuualueisiin", sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich.

"On suuri kunnia liittyä Huhtamäen tiimiin ja päästä osaksi yhtiön arvokasta perintöä ja kannattavan kasvun edistämistä", sanoo Changsheng Wu, uusi konsernin hankintajohtaja.

Muutoksen jälkeen konsernin johtoryhmässä ovat:

Ralf K. Wunderlich (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Salla Ahonen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja;

Fredrik Davidsson, johtaja, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania (johtaja, Foodservice Europe-Asia-Oceania 1.4.2025 alkaen);

Sara Engber, johtaja, Fiber Packaging (1.4.2025 alkaen);

Thomas Geust, talousjohtaja;

Axel Glade, johtaja, Flexible Packaging (viimeistään 1.1.2026 alkaen);

Ann O’Hara, johtaja, North America;

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Johan Rabe, johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus;

Ingolf Thom, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja;

Wilhelm Wolff, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys; ja

Changsheng Wu, hankintajohtaja (1.4.2025 alkaen).

Lisätietoja:

Ralf K. Wunderlich, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7058



