AVIS AUX MÉDIAS : Les travailleurs réclament des soutiens gouvernementaux immédiats et décisifs face aux licenciements et à l’incertitude

HAWKESBURY, Ontario, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des soutiens gouvernementaux sont indispensables face aux nouvelles pertes d’emplois découlant des tarifs douaniers imposés par les États-Unis sur les exportations canadiennes d’acier et d’aluminium.

Le Syndicat des Métallos et le Congrès du travail du Canada (CTC) organisent un point de presse à Hawkesbury, dans l’est de l’Ontario, auquel participeront les sections locales des Métallos touchées par les licenciements permanents et temporaires annoncés par Ivaco Rolling Mills ces deux dernières semaines.

QUI : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC), Larry Rousseau, vice-président du CTC, et les présidents des sections locales des Métallos

POURQUOI : Riposter aux licenciements résultant de l’imposition des tarifs

QUAND : Mercredi le 19 mars, 14 h 30 (heure de l’Est)

ENDROIT : Bureau du Syndicat des Métallos à Hawkesbury, 212-250 rue Main E., Hawkesbury (Ontario) K6A 1A5

Trois sections locales des Métallos représentent plus de 470 travailleurs aux installations d’Ivaco à L’Orignal, dans l’est de l’Ontario; ils y fabriquent du fil machine laminé à chaud et des billettes d’acier servant dans la construction, les ponts, les pièces automobiles et la machinerie. Ivaco était une entreprise de propriété canadienne jusqu’en 2004, lorsqu’elle a été rachetée par Heico, une société américaine spécialisée dans l’aérospatiale et l’électronique.

Le 7 mars, 30 syndiqués ont reçu un avis de licenciement permanent. Le 12 mars, plus de 120 personnes ont reçu un avis de licenciement temporaire d’une semaine qui a commencé cette semaine.



« L’entreprise a indiqué que les tarifs et le manque de commandes expliquent ces pertes d’emploi et ces interruptions de travail », a déclaré Eric Fournier, président de la section locale 7940 des Métallos, qui représente 225 syndiqués du laminoir à fil machine d’Ivaco, y compris les 120 membres touchés par les licenciements temporaires.

Voici les personnes qui prendront la parole à l’événement :

Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC (mot d’ouverture)

Simon Durocher, président de la section locale 6565 des Métallos représentant le personnel de bureau et technique d’Ivaco

Jocelyn Bernier, président de la section locale 8794 des Métallos représentant les travailleurs de l’atelier de fusion d’Ivaco

Richard Leblanc, coordinateur régional du Syndicat des Métallos

Bea Bruske, présidente du CTC

Pour plus d’informations :

Karyne Vienneau, CTC, kvienneau@clcctc.ca, 819 209-6706

Denis St. Pierre, Syndicat des Métallos, dstpierre@usw.ca, 647 522-1630