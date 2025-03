Aspo Oyj

Aspon ESL Shipping ja SSAB jatkavat pitkäjänteistä yhteistyötä raaka-ainekuljetuksissa

Aspo Oyj:n tytäryhtiö ESL Shipping ja globaali teräsvalmistaja SSAB ovat sopineet monivuotisesta jatkosta sopimukselle, joka kattaa SSAB:n raaka-aineiden merikuljetukset Itämeren alueella sekä Pohjanmereltä. Lisäksi uusi sopimus kattaa HYBRIT-teknologialla valmistetun SSAB:n fossiilivapaan rautasienen kuljetukset ja mahdollisuuden fossiilivapaisiin laivauksiin. Sopimuksen piiriin kuuluvan merikuljetusmäärän arvioidaan olevan 6–7 miljoonaa tonnia vuodessa.

"Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme jatkaa pitkäaikaista merikuljetuskumppanuuttamme SSAB:n kanssa. Strategiamme perustuu vastuullisuusjohtajuuteen ja yhdessä jaamme yhteisen vision fossiilittomista merikuljetuksista", sanoo ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen.

"SSAB arvostaa pitkäaikaista yhteistyötä ESL Shippingin kanssa, ja tämä laajennus turvaa tulevien vuosien ainutlaatuiset raaka-ainetarpeet pohjoismaisissa toiminnoissamme keskittyen erityisesti energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen jatkuvaan parantamiseen", sanoo SSAB:n raaka-aineiden ja energian hankintajohtaja Jani Verkasalo.

Sopimuksen myötä yhtiöt jatkavat pitkäjänteistä työtä SSAB:n raaka-ainelogistiikan tehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. ESL Shipping on hyvin valmistautunut tukemaan SSAB:tä sen siirtymisessä fossiilivapaaseen teräksentuotantoon. Yhtiö ilmoitti lokakuussa investoivansa noin 186 miljoonaa euroa neljään 17 000 dwt:n monitoimialukseen, jotka voivat toimia fossiilivapaasti vihreää metanolia käyttäen.

"Tämä laajennettu yhteistyö SSAB:n kanssa on vahva todiste siitä, että ESL Shippingin strategia on tuottava. Viime vuosina olemme tehneet suuria investointipäätöksiä - viimeisimpänä vetypohjaisella E-polttoaineella toimiviin handy-kokoluokan aluksiin ja aiemmin coaster-kokoluokan sähköhybridialuksiin. Olen iloinen siitä, että asiakkaamme ottavat nämä investoinnit hyvin vastaan", sanoo Aspo Oyj:n toimitusjohtaja ja ESL Shippingin hallituksen puheenjohtaja Rolf Jansson.

ESL Shippingin tavoitteena on olla eturintamassa tukemassa teollisuuskumppaneitaan täysin fossiilivapaiden tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa. Uuden sukupolven alusten kilpailukyky perustuu asiakkaiden ajan myötä kasvavaan mieltymykseen fossiilivapaita rahtiratkaisuja kohtaan, markkinoiden johtavaan energiatehokkuuteen, tehokkaaseen ja joustavaan lastitilasuunnitteluun sekä alhaisempiin käyttökustannuksiin.

