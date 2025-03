Selskabsmeddelelse nr. 08

Nykredit offentliggør forlængelse af tilbudsperioden til den 3. april 2025

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVER-TRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Med henvisning til Spar Nord Bank A/S’ (Spar Nord) selskabsmeddelelse nr. 1/2025 om offentliggørelsen af tilbudsdokumentet (Tilbudsdokumentet) i forbindelse med det frivillige kontante overtagelsestilbud fra Nykredit Realkredit A/S (Nykredit) på alle aktier (bortset fra egne aktier ejet af Spar Nord) i Spar Nord (Tilbuddet) samt Spar Nord's selskabsmeddelelse nr. 3/2025 om Nykredits offentliggørelse af en forlængelse af tilbudsperioden har Nykredit i dag offentliggjort et yderligere tillæg til Tilbudsdokumentet (Tillægget) med henblik på at forlænge tilbudsperioden yderligere. Nykredit har oplyst, at en forlængelse er nødvendig for at opnå den myndighedsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der udgør den regulatoriske betingelse for Tilbuddet og er påkrævet for at Tilbuddet kan gennemføres. Nykredits meddelelse er vedhæftet.

I overensstemmelse med vilkårene for Tilbuddet og det tidligere tillæg begyndte tilbudsperioden den 8. januar 2025 med udløb den 20. marts 2025 kl. 23:59 (CET). I henhold til Tillægget er tilbudsperioden nu forlænget og udløber den 3. april 2025 kl. 23:59 (CEST). Enhver henvisning til “Tilbuds-perioden” i Tilbudsdokumentet eller ethvert andet dokument og/eller enhver meddelelse relateret til Tilbuddet henviser herefter til denne periode.

Modtagne accepter er fortsat bindende, og forlængelsen medfører intet behov for yderligere handling fra Spar Nord-aktionærer, der allerede har accepteret Tilbuddet. Forlængelsen ændrer heller ikke øvrige betingelser og vilkår for Tilbuddet eller Spar Nord-bestyrelsens enstemmige anbefaling til aktionærerne i Spar Nord om at acceptere Tilbuddet af de årsager, der er beskrevet i bestyrelsens redegørelse (jf. selskabsmeddelelse nr. 1/2025).

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til Neel Rosenberg (medier) på 25 27 04 33 eller til økonomidirektør Rune Brandt Børglum (investorer) på 96 34 42 36.

Med venlig hilsen

Spar Nord Bank A/S

Bestyrelsen

