Virtune AB (publ) lanserar Virtune Chainlink ETP på Nasdaq Helsinki

Helsingfors, 19 mars 2025 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av börshandlade produkter, meddelar idag att man noterar Virtune Chainlink ETP på Nasdaq Helsinki.

Virtune introducerade nyligen de första sju krypto-ETP:erna i Finland på Nasdaq Helsinki, vilket har fått ett starkt mottagande på den finska marknaden. De tidigare noterade ETP:erna inkluderar Virtune Bitcoin ETP, Virtune Staked Ethereum ETP, Virtune Staked Solana ETP, Virtune XRP ETP, Virtune Crypto Altcoin Index ETP, Virtune Staked Cardano ETP och Virtune Avalanche ETP. För att möta den växande efterfrågan från finska investerare har Virtune nu utökat sitt erbjudande med ytterligare en krypto-ETP på Nasdaq Helsinki.

Om Virtune Chainlink ETP

Virtune Chainlink ETP ger exponering mot Chainlink. Precis som Virtunes övriga börshandlade produkter är Virtune Chainlink ETP 100% fysiskt backad, denominerad i EUR för finska investerarna, och tillgänglig genom nätmäklare och banker som Nordnet.

Viktig information om Virtune Chainlink ETP:

1:1 exponering mot Chainlink

100% fysiskt backad av LINK

1,49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Chainlink ETP

Fullständigt namn: Virtune Chainlink ETP

Kortnamn: Virtune Chainlink

Nasdaq Helsinki-ticker: VIRLINKE

Handelsvaluta: EUR

Första handelsdag: Onsdagen den 19 mars 2025

ISIN: SE0021149259

Börs: Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm

Christopher Kock, VD för Virtune: "Efter att ha mottagit ett starkt intresse från den finska marknaden för våra krypto-ETP:er under de första månaderna sedan vår initiala notering på Nasdaq Helsinki, har vi samtidigt sett ett betydande intresse för Chainlink genom vår ETP sedan dess notering på Nasdaq Stockholm i november 2023. Som ett naturligt nästa steg är vi glada över att fortsätta vår expansion i Finland genom att introducera Virtune Chainlink ETP på Nasdaq Helsinki."

Om du, som (institutionell) investerare, är intresserad av att träffa Virtune för att diskutera de möjligheter våra ETP:er erbjuder för din kapitalförvaltning eller för att lära dig mer om Virtune och våra ETP:er, tveka inte att kontakta oss på hello@virtune.com. Du kan också läsa mer om Virtune och våra ETP:er på www.virtune.com och registrera din e-postadress på vår webbplats för att prenumerera på våra nyhetsbrev, som täcker uppdateringar om Virtunes kommande ETP-lanseringar och andra nyheter relaterade till digitala tillgångar.

Presskontakt

Christopher Kock

VD Virtune AB (publ)

Christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com.