Lantronix breidt zijn samenwerking met TD SYNNEX uit om zijn out-of-band, netwerkinfrastructuur en industriële IoT-oplossingen in Europa te distribueren

IRVINE, Californië, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), een wereldleider op het gebied van computing en connectiviteit voor IoT-oplossingen om Edge AI mogelijk te maken, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn partnerschap met TD SYNNEX (NYSE:SNX), een toonaangevende wereldwijde speler in de distributie van oplossingen voor het IT-ecosysteem, heeft uitgebreid. TD SYNNEX, een vaste grote distributeur voor Lantronix in Noord-Amerika, zal nu de out-of-band, netwerkinfrastructuur en Industrial Internet of Things (IIoT)-oplossingen van Lantronix in heel Europa distribueren, waardoor de wereldwijde klanten en kanaalpartners van Lantronix meer ondersteuning krijgen.

“De nauwere samenwerking met TD SYNNEX is bedoeld om de aanwezigheid van Lantronix op de Europese markt te vergroten en biedt onze gezamenlijke klanten en kanaalpartners toegang tot de geavanceerde out-of-band, netwerkinfrastructuur en industriële IoT-oplossingen van Lantronix op de lokale markt”, aldus Kurt Hoff, VP Global Sales & Marketing bij Lantronix. “We zijn erg enthousiast over de verwachte marktgroei van deze uitgebreide samenwerking, aangezien onze oplossingen uitstekend passen bij de marktintroductie van gespecialiseerde AI, IoT en integratie/automatisering. van TD SYNNEX.”

“We zijn bijzonder blij om onze samenwerking met marktleider Lantronix uit te breiden. Gesteund door het bewezen succes van onze langdurige relatie in Noord-Amerika, brengt deze nauwere samenwerking de voordelen van de bewezen producten van Lantronix naar onze Europese klanten en kanaalpartners, met het extra voordeel van één enkele distributeur voor onze gezamenlijke wereldwijde klanten”, aldus Craig Smith, VP Data, AI & Business Applications bij TD SYNNEX.

Over TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) is een toonaangevende wereldwijde distributeur en aanbieder van oplossingen voor het IT-ecosysteem. We zijn een innovatieve partner die meer dan 150.000 klanten in meer dan 100 landen helpt om de waarde van technologie-investeringen te maximaliseren, bedrijfsresultaten te genereren en groeikansen te benutten. Met hoofdkantoren in Clearwater, Florida, en Fremont, Californië, zetten de 23.000 medewerkers van TD SYNNEX zich in om betrouwbare IT-producten, -diensten en -oplossingen van meer dan 2.500 toonaangevende technologieleveranciers samen te brengen. Ons edge-to-cloud-portfolio is verankerd in enkele van de snelst groeiende technologiesegmenten, waaronder cloud, cyberbeveiliging, big data/analytics, AI, IoT, mobiliteit en Everything as a Service. TD SYNNEX staat ten dienste van zijn klanten en community's. We geloven dat we een positieve invloed kunnen hebben op onze mensen en onze planeet, door bewust maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We streven ernaar een diverse en inclusieve voorkeurswerkgever te zijn voor talent in het hele IT-ecosysteem. Ga voor meer informatie naar www.tdsynnex.com.

Over Lantronix

Lantronix Inc. is een wereldleider op het gebied computing en connectiviteit voor IoT-oplossingen die zich richten op snelgroeiende markten, waaronder slimme steden, ondernemingen en transport. De producten en diensten van Lantronix helpen bedrijven te slagen in de groeiende IoT-markten door aanpasbare oplossingen voor Edge AI te leveren. De geavanceerde oplossingen van Lantronix omvatten infrastructuur voor intelligente onderstations, infotainmentsystemen en videobewaking, aangevuld met geavanceerd Out-of-Band management (OOB) voor cloud en edge computing.

'Safe Harbor'-verklaring onder de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995: dit nieuwsbericht bevat toekomstgerichte uitspraken binnen de betekenis van de Amerikaanse federale effectenwetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, uitspraken met betrekking tot de producten of het leiderschapsteam van Lantronix. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen en zijn onderhevig aan substantiële risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, toekomstige activiteiten, financiële staat of prestaties wezenlijk kunnen afwijken van onze historische resultaten of van de resultaten die expliciet of impliciet zijn vermeld in een toekomstgerichte verklaring in dit nieuwsbericht. De potentiële risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, factoren zoals de effecten van negatieve of verslechterende regionale en wereldwijde economische omstandigheden of marktinstabiliteit op onze activiteiten, inclusief de effecten op aankoopbeslissingen door onze klanten; ons vermogen om verstoringen in onze toeleveringsketens en die van onze leveranciers en verkopers te beperken als gevolg van de COVID-19-pandemie of andere uitbraken, oorlogen en recente spanningen in Europa, Azië en het Midden-Oosten, of andere factoren; toekomstige reacties op en effecten van volksgezondheidscrisissen; risico's op het gebied van cyberbeveiliging; veranderingen in de toepasselijke Amerikaanse en buitenlandse overheidswetgeving, voorschriften en tarieven; ons vermogen om met succes onze overnamestrategie uit te voeren of overgenomen bedrijven te integreren; moeilijkheden en kosten bij het beschermen van octrooien en andere eigendomsrechten; de omvang van onze schuldenlast, ons vermogen om te voldoen aan onze schulden en de beperkingen in onze schuldovereenkomsten; en alle aanvullende factoren die zijn opgenomen in ons Jaarverslag op Formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2024, ingediend op 9 september 2024 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de 'SEC'), inclusief de risico's en onzekerheden in het gedeelte met de titel 'Risicofactoren' in Item 1A van Deel I van dat rapport, en in andere openbare documenten die we bij de SEC hebben ingediend. In onze toekomstige documenten kunnen van tijd tot tijd aanvullende risicofactoren worden aangegeven. Daarnaast kunnen de werkelijke resultaten afwijken als gevolg van extra risico's en onzekerheden waarvan we ons momenteel niet bewust zijn of die we momenteel niet als belangrijk beschouwen voor ons bedrijf. Om deze redenen wijzen we investerders erop om niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Onze toekomstgerichte verklaringen zijn alleen geldig vanaf de datum waarop ze zijn gedaan. We wijzen uitdrukkelijk elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen na datum bij te werken om dergelijke verklaringen in overeenstemming te brengen met werkelijke resultaten of met wijzigingen in onze meningen of verwachtingen, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of de regels van de Nasdaq Stock Market LLC. Als we toekomstgerichte verklaringen bijwerken of corrigeren, moeten investeerders niet concluderen dat we aanvullende aanpassingen of correcties zullen doen.

