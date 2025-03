SATO on Suomen kolmanneksi paras työpaikka

SATO Oyj, Lehdistötiedote 19.3.2025 klo 11.30

SATO on sijoittunut kolmanneksi Great Place To Work Suomen tänään julkaisemalla Suomen Parhaat Työpaikat -listalla. SATO on jo kolmatta kertaa peräkkäin listan kärkikymmenikössä, vuosi sitten tuloksena oli kuudes sija suurten yritysten sarjassa. Kolmen pykälän parannus kertoo yhtiön poikkeuksellisen vahvasta yrityskulttuurista.

Suomen Parhaat Työpaikat -listalla noteeratut yritykset ovat tutkitusti erinomaisia työpaikkoja, jotka erottuvat edukseen vertailussa muiden huippuorganisaatioiden kanssa. Listasijoitukset pohjautuvat yrityskulttuurin auditointiin sekä työntekijöiltä kerättyyn palautteeseen, jonka pohjalta pystytään muodostamaan aito ja luotettava kuva yrityksen kulttuurista ja työntekijöiden tyytyväisyydestä työnantajaansa.

Tuoreimmassa Great Place To Work -tutkimuksessa SATOn työntekijät antoivat erityisen korkeat arvosanat yhtiön inhimillisestä kulttuurista, tasa-arvoisesta kohtelusta sekä joustavuudesta työelämän eri tilanteissa.

”Työntekijämme kokevat, että SATO on työpaikka, jossa he voivat olla täysin oma itsensä ja jossa jokaisen panos on arvokas. Erityisen ilahduttavaa on, että peräti 93 % henkilöstöstämme kokee työnsä merkitykselliseksi ja on ylpeä siitä, mitä saamme yhdessä aikaan”, kertoo Laura Nordström, SATOn henkilöstöpäällikkö. ”Ensimmäistä kertaa mitattu eNPS-lukumme eli henkilöstön suositteluhalukkuus oli poikkeuksellisen hyvä: 61,4. Se osoittaa, että satolaisten sitoutuneisuus ja tyytyväisyys ovat erittäin korkealla tasolla ja he ovat halukkaita suosittelemaan SATOa työnantajana myös läheisilleen”, Nordström jatkaa.

Henkilöstön työhyvinvointi kulkee käsi kädessä asiakastyytyväisyyden kanssa. SATOssa positiivinen, erilaisuutta arvostava ja kannustava sisäinen ilmapiiri heijastuu positiivisesti arjen asiakaskohtaamisiin. Se on huomattu myös Great Place To Work -organisaatiossa, joka on päässyt tarkastelemaan yhtiön tulosten kehittymistä aitiopaikalta.

“On ollut todella mielenkiintoista seurata SATOn nousujohteista kulttuurin rakentamista. Yhtiön henkilöstökyselyn tuloksissa nousee esiin poikkeuksellisen korkea hyvän johtajuuden kokemus, joka vahvistaa sitoutumista ja mahdollistaa työntekijöiden keskinäisen hyvän yhteishengen”, tiivistää Great Place To Work Suomen toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti. “Hyvän työpaikan kokemus on avain menestyvään liiketoimintaan”, Ilmasti toteaa.

SATOn pitkäjänteinen panostus henkilöstön hyvinvointiin näkyy myös muissa tilastoissa. Muun muassa mielenterveydellisistä syistä johtuvat sairauspoissaolopäivät laskivat yrityksessä viime vuoden aikana 36 %. Tulos on tehty hyvällä yhteistyöllä työpaikan arjessa.

”Olemme todella ylpeitä sijoituksestamme, mutta kaikkein tärkeintä on silti se, että henkilöstömme viihtyy SATOssa. Kulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen on kuitenkin päivittäistä työtä, eikä se ole koskaan valmis. Tämän tunnustuksen myötä jatkamme työtämme entistäkin innostuneempina”, Laura Nordström summaa.

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 26 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täyttää 85 vuotta. www.sato.fi