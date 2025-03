REE Automotive unterzeichnet Absichtserklärung für softwaredefinierte Technologie mit einem der führenden Technologieunternehmen und ebnet damit den Weg für ein mehrjähriges Rahmenabkommen für die Serienfertigung autonomer Fahrzeuge

REE soll als exklusiver Anbieter von softwaredefinierter Fahrzeugtechnologie für dieses führende Technologieunternehmen in mehreren globalen Märkten agieren

Eine verbindliche langfristige Kooperationsvereinbarung soll im Jahr 2025 mit dem Ziel abgeschlossen werden, die P7-Plattform von REE zur Produktion von Tausenden von autonomen Fahrzeugen bis zum Jahr 2030 zu nutzen, wobei der Produktionsbeginn für 2027 erwartet wird

Angestrebte Einnahmen aus der strategischen Kooperationsvereinbarung von bis zu 770 Millionen US-Dollar bis 2030, wobei die Umsatzerlöse aus Software und Dienstleistungen für das zweite Halbjahr 2025 erwartet werden

TEL AVIV, Israel, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- REE Automotive Ltd. (NASDAQ: REE), ein Automobiltechnologieunternehmen, das softwaredefinierte Elektrofahrzeuge entwickelt und baut, hat eine unverbindliche Absichtserklärung (MOU) mit einem globalen Technologieunternehmen unterzeichnet, das neue Mobilitätslösungen für den Personen- und Güterverkehr entwickelt und vermarktet. Die Absichtserklärung skizziert die Absicht der Unternehmen, mehrere Tausend autonom fahrende (AD) Fahrzeuge basierend auf der bestehenden P7-Plattform von REE zu entwickeln und zu produzieren. Die beiden Unternehmen beabsichtigen, bis zum Jahresende 2025 eine strategische Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen. Nach Schätzungen werden im Rahmen der Vereinbarung in den nächsten fünf Jahren bis zu 770 Millionen US-Dollar an potenziellen Einnahmen erzielt. Durch diese Zusammenarbeit möchten sich die Unternehmen auf dem globalen Markt für autonomes Fahren eine führende Position sichern, indem sie eine softwaredefinierte elektrische Architektur der nächsten Generation und die modernste Softwaretechnologie zusammenführen.

Das Ziel der geplanten Zusammenarbeit ist es, die nach den Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) zertifizierte P7-Plattform von REE und die Unified Architecture (RUA) des ultrahochleistungsfähigen System on Chip (SOC) zu nutzen, die für komplexe Echtzeitentscheidungen in den Bereichen Fahrzeugdynamik, Sicherheit, Energiemanagement, Redundanz und Autonomie entwickelt wurde. Die Powered by REE®-Architektur und die Softwaretechnologie versprechen eine schnelle Markteinführung, wobei die ersten Serienfahrzeuge bereits im Jahr 2027 auf den Markt kommen sollen.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere fortschrittliche SDV-Technologie in Fahrzeuge und Anwendungen anderer Hersteller integriert wird und damit die Zukunft des autonomen Transports neu gestaltet“, so Daniel Barel, CEO und Mitbegründer von REE Automotive. „Wir glauben, dass wir mit unserer auf autonomes Fahren ausgelegten zertifizierten P7-Plattform und unserer fortschrittlichen Softwaretechnologie dieses Programm schnell und mit minimalen Investitionen auf den Markt bringen können, um eine wirklich modulare, anpassungsfähige und kostengünstige autonome Lösung anzubieten.“

Die Powered by REE®-Software ebnet den Weg für eine neue Generation autonomer Fahrzeuge mit voller Skalierbarkeit, Flexibilität und Unterstützung von Over-the-Air-Updates, die die Innovationen von REE über verschiedene Preiskategorien und globale Märkte hinweg verfügbar machen.

Die Plattformen von REE sind vollständig softwaredefiniert und bieten eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassungsfähigkeit. Dadurch wird die Hardwarekomplexität reduziert und die Lebensdauer der Fahrzeuge verlängert, während neue Funktionen und Optimierungen aus der Ferne implementiert werden können. Betreiber von autonomen Fahrzeugen erhalten umfassende Dateneinblicke, die eine vorausschauende Wartung ermöglichen und somit die Betriebszeit steigern und die Gesamtbetriebskosten senken können. Mit der softwaredefinierten Steuerung als Kernstück der zonalen Architektur bieten die Fahrzeuge von REE erhebliche Flexibilität und tragen dazu bei, softwaredefinierte Fahrzeuge für neue Mobilitätslösungen zukunftssicher zu machen.

Wenn Sie mehr über die patentierte softwaredefinierte Technologie und das einzigartige Angebot von REE Automotive erfahren möchten, die das Unternehmen in die Lage versetzen, neue Wege in der Elektromobilität zu beschreiten, besuchen Sie www.ree.auto .

Über REE Automotive

REE Automotive Ltd. (Nasdaq: REE) ist ein Technologieunternehmen, das den Weg für die nächste Generation von softwaredefinierten Fahrzeugen (SDVs) ebnet. Die Powered by REE®-Fahrzeuge verfügen über eine eigene Steuerungs- und Funktionssoftware, die die Sicherheit, Modularität und Leistung von Personen- und Nutzfahrzeugen verbessert. Das Herzstück der SDV-Technologie von REE beruht auf einer einheitlichen, redundanten System-on-Chip-Architektur, die in der Lage ist, in Echtzeit komplexe Entscheidungen über Fahrzeugdynamik, Energiemanagement und Autonomie zu treffen. REE kann auf eine globale Lieferkette zurückgreifen, die von der Motherson Group, einem milliardenschweren internationalen Zulieferer und zweitgrößten Investor von REE, verwaltet wird. In Zusammenarbeit mit einem führenden Automobilhersteller in Detroit ist REE in der Lage, „Powered by REE“-Fahrzeuge in großem Maßstab zu produzieren, ohne dass kapitalintensive Investitionen erforderlich sind. Die SDV-Technologie von REE bietet sich als Lösung für Erstausrüster an, die ihre Kostenstruktur verbessern, die Markteinführungszeit verkürzen und ihr Produktangebot erweitern wollen. Das Unternehmen will sein Flaggschiff, den Elektro-Lkw P7-C, in der ersten Hälfte des Jahres 2025 erstmals ausliefern und strebt ein kontinuierliches Wachstum an, indem es das zukünftige Fahrzeugangebot der globalen OEMs ergänzt, anstatt mit ihm in Wettbewerb zu treten. Mit seiner validierten und zertifizierten SDV-Architektur unterstützt REE Automobilhersteller und Flottenbetreiber dabei, neue Mobilitätsmöglichkeiten zu erschließen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ree.auto .

