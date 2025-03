Jottacloud og Telenors Min Sky slås sammen og skaper en solid utfordrer innen skylagring

Oslo, 19. mars 2025 – Økt geopolitisk spenning har ført til at flere europeiske forbrukere søker alternativer til globale teknologitjenester. Nå slår Telenor og Jotta sammen sine skylagringsselskaper og etablerer et helnorsk alternativ til de internasjonale markedsaktørene.

- De fleste av oss lagrer private bilder i skyen, og mange begynner nå å stille spørsmål ved sikkerheten til data som lagres i utlandet. Ved å slå sammen de norske skylagringsselskapene Jotta AS og Telenor Software Lab etablerer vi en solid norsk aktør som tar opp konkurransen mot globale aktører i det europeiske markedet, sier Roland Rabben, CEO og grunnlegger av Jotta, som også blir CEO i det nye selskapet.

Både Telenor Software Lab og Jotta AS er veletablerte i skylagringsmarkedet. I over ti år har Telenor Norge tilbudt sine mobilabonnenter og andre kunder Min Sky, en skylagringstjeneste for automatisk sikkerhetskopiering av bilder levert av Telenor Software Lab. Siden oppstarten i 2008 har Jottacloud utviklet seg til å bli en av de ledende europeiske skylagringsaktørene i et marked dominert av internasjonale tech-selskaper. Selskapet har hatt gjennomsnittlig årlig topplinjevekst på 16.7 prosent de siste 10 årene. Jotta eies av det norske investeringsselskapet Hawk Infinity, som fokuserer på software og teknologiselskaper.

Gjennom denne strategiske fusjonen vil det nye selskapet få de beste forutsetninger for å utvikle en mer robust og fremtidsrettet skylagringsløsning for både privatpersoner og bedrifter. Det sammenslåtte selskapet vil være et 50/50 eid joint venture mellom Hawk Infinity og Telenor Amp, og vil videreutvikle både Jottacloud og Min Sky basert på det beste av teknologi, kompetanse og infrastruktur fra de to selskapene.

- Det er åpenbare synergier ved å slå sammen selskapene, spesielt knyttet til kjernekompetanse innenfor sikker datalagring, kunstig intelligens og produktutvikling. Sammenslåingen vil gjøre oss sterkere og vi ser frem til å jobbe sammen for å levere den beste skylagringsopplevelsen i markedet. Vi er sikre på at brukerne av Jottacloud og Min sky vil få enda bedre tjenester fremover, sier Rabben.

Det nye selskapet vil ha over 2 millioner aktive kunder, og venter om lag 200 millioner kroner i inntekter i 2025. Selskapsverdien til det nye selskapet er estimert til 1,5 milliarder kroner, inklusive synergier innen lagringskostnader. Sammenslåingen innebærer ingen endring for kundene av Min Sky og Jottacloud.

Et marked i vekst

Markedet for skylagring vokser raskt, drevet av økt lagringsbehov og digitalisering. Skylagringstjenester har blitt en integrert del av hverdagen for mange, og markedet fortsetter å endre seg i takt med teknologisk utvikling og endrede brukerbehov.

- Min Sky er en høyt verdsatt tjeneste i et marked som stadig vokser i takt med økende dataforbruk og behov for trygg lagring, sier Dan Ouchterlony, leder for Telenor Amp, og legger til:

- Gjennom å skape større skala innen skylagring og et bredere utviklingsmiljø, vil tjenesten bli enda bedre for våre kunder fremover. I Jotta har vi funnet en perfekt match, og vi ser potensial til å bygge et ledende, internasjonalt SaaS-selskap sammen.

Jottacloud var tidlig ute med å benytte kunstig intelligens (KI), og var den første skylagringstjenesten i verden som lanserte språkbasert KI-søk for brukernes egne bilder. KI vil bli en sentral del av videreutviklingen av tjenesten.

Et sikkert norsk alternativ, med internasjonale ambisjoner

Siden oppstarten i 2008 har Jottacloud lagt stor vekt på personvern, bærekraft og datasikkerhet. Jottaclouds serverpark ligger i Norge og driftes utelukkende på ren fornybar energi. Det nye selskapet vil flytte all data til Jottaclouds norske serverpark og videreføre dette fokuset.

- Vi kommer til å fortsette med å utvikle tjenestene på en måte som setter personvern og datasikkerhet i høysetet. Dette er grunnleggende verdier som vi er stolte av, og som hele tiden blir utfordret. Gjennom blant annet sikker lagring av data på norsk jord, tror vi at vår tjeneste vil tiltrekke seg flere kunder både i Norge og i utlandet. Sammenslåingen vil skape stordriftsfordeler og vekstmuligheter både i Norge og internasjonalt, og styrker vår konkurranseevne overfor globale aktører, sier Rabben.

Fusjonen av Jottacloud og Min Sky må godkjennes av Konkurransetilsynet og partene forventer at transaksjonen kan gjennomføres i løpet av andre kvartal.

