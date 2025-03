20th March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 19th March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,062 Lowest price per share (pence): 619.00 Highest price per share (pence): 624.00 Weighted average price per day (pence): 621.2834

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,889,647 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,889,647 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 621.2834 13,062 619.00 624.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 19 March 2025 08:14:35 132 622.00 XLON 00328197865TRLO1 19 March 2025 08:17:44 132 619.00 XLON 00328200130TRLO1 19 March 2025 08:57:45 132 620.00 XLON 00328232743TRLO1 19 March 2025 09:09:58 126 619.00 XLON 00328244582TRLO1 19 March 2025 09:09:58 11 619.00 XLON 00328244583TRLO1 19 March 2025 09:09:58 126 619.00 XLON 00328244586TRLO1 19 March 2025 09:09:58 86 619.00 XLON 00328244587TRLO1 19 March 2025 09:50:01 67 621.00 XLON 00328294378TRLO1 19 March 2025 09:50:01 460 621.00 XLON 00328294379TRLO1 19 March 2025 09:50:01 180 621.00 XLON 00328294381TRLO1 19 March 2025 09:58:39 235 621.00 XLON 00328305201TRLO1 19 March 2025 10:14:20 132 622.00 XLON 00328306163TRLO1 19 March 2025 10:18:26 254 622.00 XLON 00328306456TRLO1 19 March 2025 10:18:26 109 622.00 XLON 00328306457TRLO1 19 March 2025 10:21:22 270 622.00 XLON 00328307098TRLO1 19 March 2025 10:21:22 112 622.00 XLON 00328307099TRLO1 19 March 2025 10:24:28 270 622.00 XLON 00328307196TRLO1 19 March 2025 10:27:36 177 622.00 XLON 00328307295TRLO1 19 March 2025 10:30:21 29 621.00 XLON 00328307403TRLO1 19 March 2025 10:30:21 103 621.00 XLON 00328307404TRLO1 19 March 2025 10:39:43 115 621.00 XLON 00328308026TRLO1 19 March 2025 10:39:43 22 621.00 XLON 00328308027TRLO1 19 March 2025 11:35:00 135 620.00 XLON 00328309742TRLO1 19 March 2025 11:35:00 130 620.00 XLON 00328309743TRLO1 19 March 2025 11:35:00 5 620.00 XLON 00328309744TRLO1 19 March 2025 11:35:00 100 620.00 XLON 00328309745TRLO1 19 March 2025 11:35:00 170 620.00 XLON 00328309746TRLO1 19 March 2025 11:35:00 99 620.00 XLON 00328309747TRLO1 19 March 2025 11:35:22 118 621.00 XLON 00328309765TRLO1 19 March 2025 11:35:22 12 621.00 XLON 00328309766TRLO1 19 March 2025 11:35:45 132 621.00 XLON 00328309792TRLO1 19 March 2025 11:39:38 130 621.00 XLON 00328309917TRLO1 19 March 2025 11:53:15 1 621.00 XLON 00328310233TRLO1 19 March 2025 11:53:15 129 621.00 XLON 00328310234TRLO1 19 March 2025 12:04:50 70 621.00 XLON 00328310506TRLO1 19 March 2025 12:04:50 60 621.00 XLON 00328310507TRLO1 19 March 2025 12:14:14 135 621.00 XLON 00328310666TRLO1 19 March 2025 12:24:49 135 621.00 XLON 00328311055TRLO1 19 March 2025 12:38:17 135 622.00 XLON 00328311405TRLO1 19 March 2025 12:49:58 84 622.00 XLON 00328311562TRLO1 19 March 2025 12:49:58 51 622.00 XLON 00328311563TRLO1 19 March 2025 13:04:09 84 622.00 XLON 00328312050TRLO1 19 March 2025 13:04:09 51 622.00 XLON 00328312051TRLO1 19 March 2025 13:18:00 135 622.00 XLON 00328312493TRLO1 19 March 2025 13:30:17 135 622.00 XLON 00328312842TRLO1 19 March 2025 13:38:56 51 622.00 XLON 00328313102TRLO1 19 March 2025 13:38:56 84 622.00 XLON 00328313103TRLO1 19 March 2025 13:39:38 135 622.00 XLON 00328313120TRLO1 19 March 2025 13:39:38 3 622.00 XLON 00328313121TRLO1 19 March 2025 13:40:06 137 623.00 XLON 00328313131TRLO1 19 March 2025 13:50:14 270 622.00 XLON 00328313567TRLO1 19 March 2025 13:50:14 135 622.00 XLON 00328313568TRLO1 19 March 2025 13:52:23 247 622.00 XLON 00328313628TRLO1 19 March 2025 13:57:26 131 622.00 XLON 00328313777TRLO1 19 March 2025 14:03:36 131 621.00 XLON 00328313977TRLO1 19 March 2025 14:03:36 135 621.00 XLON 00328313978TRLO1 19 March 2025 14:06:48 52 624.00 XLON 00328314136TRLO1 19 March 2025 14:06:48 539 623.00 XLON 00328314137TRLO1 19 March 2025 14:06:48 253 623.00 XLON 00328314138TRLO1 19 March 2025 14:10:35 127 622.00 XLON 00328314244TRLO1 19 March 2025 14:10:35 126 622.00 XLON 00328314245TRLO1 19 March 2025 14:10:35 126 622.00 XLON 00328314246TRLO1 19 March 2025 14:16:26 130 621.00 XLON 00328314437TRLO1 19 March 2025 14:34:53 129 620.00 XLON 00328315091TRLO1 19 March 2025 16:10:21 131 620.00 XLON 00328319403TRLO1 19 March 2025 16:10:21 130 620.00 XLON 00328319404TRLO1 19 March 2025 16:10:21 113 620.00 XLON 00328319405TRLO1 19 March 2025 16:10:21 17 620.00 XLON 00328319406TRLO1 19 March 2025 16:10:21 130 620.00 XLON 00328319407TRLO1 19 March 2025 16:10:21 130 620.00 XLON 00328319408TRLO1 19 March 2025 16:10:21 130 620.00 XLON 00328319410TRLO1 19 March 2025 16:10:21 650 620.00 XLON 00328319411TRLO1 19 March 2025 16:10:21 128 620.00 XLON 00328319412TRLO1 19 March 2025 16:10:28 131 621.00 XLON 00328319421TRLO1 19 March 2025 16:10:29 213 622.00 XLON 00328319422TRLO1 19 March 2025 16:10:29 136 622.00 XLON 00328319423TRLO1 19 March 2025 16:10:29 57 622.00 XLON 00328319424TRLO1 19 March 2025 16:10:29 122 622.00 XLON 00328319425TRLO1 19 March 2025 16:10:29 758 621.00 XLON 00328319426TRLO1 19 March 2025 16:10:33 292 621.00 XLON 00328319444TRLO1 19 March 2025 16:10:34 322 621.00 XLON 00328319445TRLO1 19 March 2025 16:15:27 367 622.00 XLON 00328319690TRLO1 19 March 2025 16:17:39 129 622.00 XLON 00328319817TRLO1 19 March 2025 16:18:00 130 622.00 XLON 00328319827TRLO1 19 March 2025 16:18:00 244 622.00 XLON 00328319828TRLO1 19 March 2025 16:19:50 145 622.00 XLON 00328319917TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970