Pharma Equity Group A/S - Årsrapport 2024

Dato: 20. marts 2025

Meddelelse nr. 2

Pharma Equity Group A/S - Årsrapport 2024 - året i hovedtræk

Bestyrelsen for Pharma Equity Group A/S har dags dato behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for 2024, som i hovedtræk kan sammenfattes, som følger:

Selskabet er i dialog med mulige licenspartnere.





Forsøgsansøgninger for RNX-011 (bughindebetændelse) er blevet indsendt til myndighederne i slutningen af februar 2025.





Det forventes, at forsøgsansøgningen for RNX-051 (tyktarmsadenomer og tyktarmskræft) vil blive indsendt til myndighederne i slutningen af Q1-2025 eller begyndelsen af Q2-2025.RNX-041 er aktivt inkluderet i 2. del af det igangværende kliniske fase 2 proof-of-concept studie vedrørende behandling af pouchitis.

Årets resultat udgør DKK -24,4 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med det forventede.

Rettet emission succesfuldt gennemført med et brutto provenu på DKK 51 mio. kr.

Styrket kapitalstruktur.

Selskabet indleverede den 15. april 2024 stævning til Sø- og Handelsretten mod bl.a. Portinho S.A. med krav om betaling af tilgodehavendet på EUR 9,55 mio. med tillæg af renter. Afgørelse i den sag kan ikke forventes i 2025.

Selskabet har anlagt voldgiftssag mod Interpatium ved Det Danske Voldgiftsinstitut (DIA) i relation til det relaterede salg af anparterne i Portinho.





I 2024 blev indgået aftale med Danske Bank som aktieanalytiker og marketmaker.

Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb

Koncernens kapitalberedskab er i begyndelsen af 2025, blevet styrket yderligere ved etablering af lån og lånetilsagn for ca. DKK 13 mio. kr. Dette giver koncernen, ud fra det forventede cash-burn for året, en runway på mere end 12 måneder.

Koncernens kapitalberedskab forventes løbende at blive styrket yderligere i 2025 via etablering af konvertible lån eller anden tilsvarende finansiering. Selskabet er i løbende dialog med flere eksisterende og nye investorer om finansiering på både kort og lang sigt.

Den 28. februar 2025 meddelte Pharma Equity Group A/S i selskabsmeddelelse nr. 1, at den nuværende administrerende direktør, Thomas Kaas Selsø, fratræder sin stilling som administrerende direktør for Pharma Equity Group A/S og dets datterselskab Reponex Pharmaceuticals A/S med virkning fra den 31. marts 2025. Samtidig blev det meddelt, at Christian Henrik Tange er udnævnt til ny administrerende direktør for Pharma Equity Group A/S med virkning fra 1. april 2025. Det blev samtidig meddelt at Sebastian Bo Jakobsen er udnævnt til administrerende direktør for datterselskabet Reponex Pharmaceuticals A/S med virkning fra 1. april 2025.

Hovedtal for året 2024

Årets resultat blev DKK -24,4 mio. kr. (2023: DKK -24,3 mio. kr.).

Omkostningerne i 2024 ligger relativt væsentligt under niveauet for 2023. I det konsoliderede resultat for 2024 er medtaget omkostninger dækkende for hele 2024 hvor der for sammenligningsåret 2023, grundet transaktionen med Reponex Pharmaceuticals A/S den 24. marts 2023, kun er tale om medtagne omkostninger for 9 måneder.

Egenkapitalen pr. 31. december 2024 er på DKK 48,9 mio. kr. (2023: DKK 25,3 mio. kr.)

Likvider ultimo 2024 er på DKK 4,2 mio. kr. (2023: DKK 4,2 mio. kr.)

Strategi og forventninger til 2025

Den 13. december 2024, kunne Selskabet i meddelelse nummer 32 meddele, at Reponex Pharmaceuticals A/S, ud fra en løbende evaluering af den kliniske pipeline og ud fra en række fundamentale kommercielle kriterier, herunder medicinsk behov, patientrekruttering, regulatoriske krav, sandsynlighed for succes og krav til både human og monetær kapital, havde valgt at give følgende udviklingsprogrammer topprioritet:

RNX-051 til tyktarmsadenomer og tyktarmskræft

RNX-011 til behandling af bughindebetændelse

RNX-041 til behandling af IBD (pouchitis)

De nævnte udviklingsprogrammer, har alle vist relevante, informative og stærke kliniske data, samt har opnået patentbeskyttelse i, de for selskabet, vigtigste geografiske områder.

Det er forventningen at der vil blive indgået licensaftaler i slutningen af Q3- og Q4 2025. Der er indregnet ca. DKK 11 mio. kr. i omsætning før skat i det konsoliderede budget for 2025. For 2025 forventes der et koncernresultat før skat på DKK -4 mio. kr. til DKK -7 mio.kr. inklusive indregnede indtægter fra licensaftaler. Det forventede koncernresultat for 2025 afspejler ikke eventuelle gevinster/tab relateret til Portinho S.A.- tilgodehavendet.

I det forventede resultat for 2025 er indarbejdet en væsentligt lavere omkostningsbase end i både 2024 og i 2023. Selskabet har arbejdet intensivt i forhold til at nedbringe omkostningerne, således så endnu flere omkostninger er gjort variable i 2025 end tidligere og således så kapitalbehovet i 2025 er væsentlig lavere end i både 2024 og 2023. Dette er gjort samtidig med at bibeholde den forventede progression i de nye studier.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse samt årsregnskabet for 2024 kan rettes til enten selskabets CEO Thomas Kaas Selsø eller bestyrelsesformand Christian Vinding Thomsen, på mail investor@pharmaequitygroup.com.

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst.

