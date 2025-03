HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.3.2025 KLO 14.00

Huhtamäki Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Yhteensä 207 610 Huhtamäki Oyj:n omaa osaketta on luovutettu vastikkeetta yhtiön osakeohjelman 2022–2024 ja ehdollisen osakeohjelman 2022–2024 kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille.

Suunnattu anti perustuu yhtiön vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen ja yhtiön hallituksen valtuutuksen perusteella tekemään päätökseen.

Luovutuksen jälkeen Huhtamäki Oyj omistaa yhteensä 2 792 075 omaa osaketta (2,59 % kaikista osakkeista).



Lisätietoja:

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7167

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä



